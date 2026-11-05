Amazon förändrar svenskarnas shopping – nu avslöjas vad vi helst vill ha i julklapp

Svenskarna vill ha växtställningar och koreansk hudvård

Amazons nya julrapport 2026 ger ytterligare en bild av svenskarnas förändrade konsumtion.

När företaget analyserar vilka produkter kunderna har lagt på sina önskelistor toppar en växtställning listan. Därefter följer koreansk hudvård, hudserum med retinol och en duschhylla.

På femte plats kommer en vibrationsplatta, följd av matförvaringsburkar och två olika powerbanks.

Det är en önskelista där det praktiska har tagit över efter den traditionella lyxpresenten.

”Det finns ett intressant glapp mellan vad vi säger att vi önskar oss och vad som faktiskt hamnar på önskelistorna”, säger konsumtionsexperten John Magnus Roos i rapporten.

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Julklappen som ingen vill ha

Rapporten visar också att 78 procent av svenskarna uppger att utnämningen av Årets julklapp inte påverkar deras inköp. Bara 6 procent har någon gång köpt den utsedda julklappen just på grund av utmärkelsen.

Amazon pekar i stället ut fem stora julklappstrender. Pyssel och hobbykit är årets starkaste kategori, medan samlarprodukter växer snabbt. Högtalare säljer bra, sy- och broderitillbehör ökar och hörlurar är särskilt efterfrågade bland unga vuxna.

Amazonchefen Gülfem Toygar vill erövra hela Sverige. Hennes långsiktiga dröm är att alla svenskar som kan använda en dator också ska besöka Amazon.

Julhandeln börjar redan i juli

Den svenska julhandeln startar långt innan advent. Enligt Amazons Julfridsrapport 2026 börjar sökningarna efter julpynt och juldekorationer öka redan i juli. I september har intresset för julpynt vuxit med 119 procent jämfört med tidigare under sommaren. Den verkliga rusningen kommer i november, då sökningarna efter juldekorationer ökar med hela 163 procent jämfört med oktober. Därefter sjunker intresset något i december, när julhandeln går in i slutspurten. För handeln har november blivit årets viktigaste julmånad, pådriven av bland annat Black Friday.

Amazon säljer för miljarder

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Storleken på Amazons svenska verksamhet är svår att mäta eftersom koncernen omfattar både egen handel, externa säljare och molntjänster. När Perfect Weekend träffar Gülfem Toygar, Sverigechef för Amazon på pressträff vill hon inte ge oss några siffror alls om hur stora man är i Sverige, men hänvisar till Detaljhandelspodden som enligt henne har mycket bra siffror.

Enligt uppskattningar från ECDB uppgick varuvärdet på Amazons svenska marknadsplats till cirka 2,95 miljarder dollar under 2025. Det är ett mått på försäljningen via plattformen, inte Amazons egen svenska omsättning.

Koncernen har dessutom uppgett att den investerat över 42 miljarder kronor i Sverige under tio år, bland annat i datacenter och e-handel.

AI ska hjälpa svenskarna att handla

Nästa stora förändring blir artificiell intelligens. Amazon utvecklar AI-verktyg som hjälper kunderna att jämföra produkter, sammanfatta recensioner och hitta rätt varor.

Toygar använder själv prenumerationer för att regelbundet få kaffe, rengöringsmedel och toalettpapper levererade hem.

Hennes ambition är att Amazon ska nå ännu fler svenskar. När hon i Detaljhandelspodden får frågan hur stor andel av befolkningen hon hoppas ska besöka Amazon om fem år svarar hon 100 procent av dem som kan använda datorer.

Julen börjar redan i juli hos Amazon. Då börjar svenskarna leta efter julpynt, men den stora rusningen kommer i november när sökningarna efter juldekorationer ökar med 163 procent jämfört med oktober.

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Fakta Perfect Weekend: Svenskarnas tio mest önskade produkter på Amazon 2026

Växtställning Koreansk hudvård Hudserum med retinol Duschhylla Vibrationsplatta Matförvaringsburkar Powerbank från INIU Powerbank från Anker Dimbar nattlampa Ansiktsmasker