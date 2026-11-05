Hit ska du inte resa ensam – Europas dyraste och farligaste städer

Venedig kostar mest av alla

Islands huvudstad Reykjavik kommer näst sist i undersökningen. Här är det framför allt transporter och upplevelser som kostar.

På tredje plats från botten hittar vi Venedig, där en genomsnittlig resdag kostar hela 362 euro, motsvarande ungefär 4 000 kronor.

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Den italienska kanalstaden är därmed undersökningens dyraste destination. Bara mat och nöjen kostar tillsammans drygt 214 euro om dagen.

Radical Storage har jämfört 48 europeiska städer utifrån elva faktorer, bland annat priser, trygghet och utbudet av vandrarhem.

I de tio sämst placerade städerna kostar en resdag i genomsnitt 252 euro, mot 153 euro i de tio bäst placerade. Skillnaden blir nästan 700 euro på en vecka.

Marseille är värst när tryggheten mäts

Pengar är emellertid bara halva problemet. För ensamresenärer spelar tryggheten en särskilt stor roll eftersom det saknas någon som håller ett extra öga på väskan eller följer med hem från restaurangen.

Här sticker franska Marseille ut.

Staden får endast 33 poäng av 100 möjliga i Numbeos trygghetsindex, vilket är lägst bland de 48 undersökta destinationerna.

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Särskilt låga är betygen för tryggheten när man promenerar ensam på kvällen. Invånarna uttrycker också stor oro för narkotikahandel, stölder och skadegörelse.

Paris kommer näst sist med 42 poäng, följt av Dubrovnik i Kroatien med 44,1 poäng.

Frankrike har hela fyra städer bland de tio som får lägst trygghetsbetyg. Förutom Marseille och Paris finns även Nice och Bordeaux med.

London har museer, teatrar och restauranger i världsklass. Men när den upplevda tryggheten mäts hamnar den brittiska huvudstaden bland Europas tio sämsta.

London och Barcelona överraskar

Bland Europas minst trygga städer enligt undersökningen finns också London, Aten, Bryssel och Dublin.

Barcelona hamnar på nionde plats från botten när enbart tryggheten mäts. Den katalanska huvudstaden lockar miljontals turister, men får bara 47,9 poäng av 100 möjliga.

Det är viktigt att skilja mellan upplevd trygghet och faktisk brottslighet. Numbeos index bygger på människors egna bedömningar av säkerheten, inte på polisens registrerade brott. Resultatet säger därför inte hur stor risken är att en turist faktiskt utsätts för ett brott.

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Enligt Hostelworlds rapport State of Solo Travel 2026 oroar sig 41 procent av ensamresenärerna för sin säkerhet. Var fjärde undviker att promenera ensam sent på kvällen.

Danska Århus är en trevlig universitetsstad med bra restauranger och spännande arkitektur. Men danska priser är ingen barnlek när hela notan hamnar hos en person.

Fakta Perfect Weekend: Europas tio sämsta städer för ensamresenärer

Här vägs kostnader, trygghet, vandrarhem och utbud av aktiviteter samman.

Placering från botten Stad Poäng av 10 1 Zürich, Schweiz 4,42 2 Reykjavik, Island 4,50 3 Venedig, Italien 4,62 4 Århus, Danmark 4,76 5 Köln, Tyskland 4,77 6 Genève, Schweiz 4,83 7 Frankfurt, Tyskland 4,90 8 Nice, Frankrike 5,06 9 Marseille, Frankrike 5,11 10 Dublin, Irland 5,16

Fakta Perfect Weekend: Europas tio minst trygga städer för ensamresenärer

Listan bygger på Numbeos index över upplevd trygghet. Lägre poäng betyder lägre upplevd trygghet.

Placering från botten Stad Trygghetspoäng av 100 1 Marseille, Frankrike 33,0 2 Paris, Frankrike 42,0 3 Dubrovnik, Kroatien 44,1 4 Bryssel, Belgien 44,3 5 London, Storbritannien 44,9 5 Aten, Grekland 44,9 5 Nice, Frankrike 44,9 8 Dublin, Irland 45,9 9 Barcelona, Spanien 47,9 10 Bordeaux, Frankrike 50,4

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Undersökningen omfattar 48 av Europas mest besökta städer. Uppgifterna samlades in i september 2026.