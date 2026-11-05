Han släpper lös Ida Gabrielsson – nu skakar regeringsbygget

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

För någon vecka sedan skrev jag om Svenska Dagbladets intervju med Ida Gabrielsson. Den artikeln var en västanfläkt jämfört med Dagens Nyheters intervju med Vänsterpartiets vice ordförande. Bakom tangentbordet återfinns tidningens i särklass bästa skribent, Björn af Kleen. Känd för att bland annat ha försökt sänka adelns sista privilegium, fideikommissen, och det svenska friskolesystemet.

Nu kommer af Kleen, enligt den förevarande statsministern Magdalena Andersson på Facebook, att sänka samarbetet i det rödgröna laget efter Idas attacker på Centern. Exakt vad det är i den långa artikeln som får båten att sjunka preciseras inte av Socialdemokraternas ordförande. Men kanske är det följande meningar från Gabrielssons mun:

”Martin Ådahl privatiserar Arbetsförmedlingen och nu finns ingen. Att man kan sumpa hela Arbetsförmedlingen och sedan rycka på axlarna åt saken. Den nonchalansen, den högfärdigheten, har med klass att göra. Om vi hade gjort bort oss på det sättet hade hela vår regeringsduglighet ifrågasatts.”

Pappa Benke och den kommunistiska bastun

Men det är Idas pappa som står för de riktiga smaskigheterna:

”Proletärer förena eder!”, vrålade Benke till sina kunder. Från charken gycklade han med den lokala makten. ’Hur är det din jävla socialakrobat?’, kunde han gasta efter en sossepamp.”

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Och om Ådahl står det i artikeln:

”Kan man lösa regeringskrisen genom att stänga in centerpartisten Martin Ådahl i en vedeldad bastu i Gästriklands inland och sedan låta temperaturen stiga mot kokpunkten?

– Få in han i hörnet, då kommer han inte ut, och så 92 grader!”

Så pratar en äkta kommunist om sina meningsmotståndare, och som ni märker åker spikarna ännu längre ner i Anderssons regeringskista.