DN:s stjärnreporter Björn af Kleen har fått Ida Gabrielsson att tala ur skägget om Centern och dess företrädare. Magdalena Andersson rasar, regeringsbygget knakar och Ulf Kristersson har plötsligt fått anledning att le. Vänsterns klasskrig kan sluta med extraval.
Han släpper lös Ida Gabrielsson – nu skakar regeringsbygget
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
För någon vecka sedan skrev jag om Svenska Dagbladets intervju med Ida Gabrielsson. Den artikeln var en västanfläkt jämfört med Dagens Nyheters intervju med Vänsterpartiets vice ordförande. Bakom tangentbordet återfinns tidningens i särklass bästa skribent, Björn af Kleen. Känd för att bland annat ha försökt sänka adelns sista privilegium, fideikommissen, och det svenska friskolesystemet.
Nu kommer af Kleen, enligt den förevarande statsministern Magdalena Andersson på Facebook, att sänka samarbetet i det rödgröna laget efter Idas attacker på Centern. Exakt vad det är i den långa artikeln som får båten att sjunka preciseras inte av Socialdemokraternas ordförande. Men kanske är det följande meningar från Gabrielssons mun:
”Martin Ådahl privatiserar Arbetsförmedlingen och nu finns ingen. Att man kan sumpa hela Arbetsförmedlingen och sedan rycka på axlarna åt saken. Den nonchalansen, den högfärdigheten, har med klass att göra. Om vi hade gjort bort oss på det sättet hade hela vår regeringsduglighet ifrågasatts.”
Regeringsfarsen fortsätter – nu står Ulf Kristersson på scenen
Ulf Kristersson har fått stafettpinnen i regeringsbildningen. Han kommer med stigande opinionssiffror och starkare förtroende än
Pappa Benke och den kommunistiska bastun
Men det är Idas pappa som står för de riktiga smaskigheterna:
”Proletärer förena eder!”, vrålade Benke till sina kunder. Från charken gycklade han med den lokala makten. ’Hur är det din jävla socialakrobat?’, kunde han gasta efter en sossepamp.”
Och om Ådahl står det i artikeln:
”Kan man lösa regeringskrisen genom att stänga in centerpartisten Martin Ådahl i en vedeldad bastu i Gästriklands inland och sedan låta temperaturen stiga mot kokpunkten?
– Få in han i hörnet, då kommer han inte ut, och så 92 grader!”
Så pratar en äkta kommunist om sina meningsmotståndare, och som ni märker åker spikarna ännu längre ner i Anderssons regeringskista.
Ett blame game som heter duga
Men vad handlar detta om egentligen? Självfallet är detta Anderssons första försvar efter de misslyckade förhandlingarna. Det kommer att bli ett blame game som heter duga om vi går till extraval, och redan nu måste alla ladda sina kanoner och testskjuta dem för att inte sjunka som stenar i nästa riksdagsval.
Jag skrev i tisdags om Ulf Kristerssons dystra min när han berättade om sonderingsuppdraget i riksdagens pressrum. Bakom den tunga fasaden anade jag en sång- och dansman. Han kommer förstås inte att komma ut på stadens gator, men när jag i dag såg honom och hans följe i riksdagskvarteren på väg till Rosenbad var det med ovanligt pigga och studsiga steg. (Säpovakten tittade misstänkt på mig när jag älgade förbi.)
Lite roligt är det väl ändå när ens motståndare sliter varandra i stycken.
Strebern mot slackern 0–1
Realtids Viggo Cavling löpande att följa politiken från insidan. Idag om strebern Magdalena Andersson mot slackern Ida Gabrielsson.
Bäst i klassen möter arbetar-ADHD
Redan i min förra krönika om Gabrielsson och Andersson tog jag upp kulturskillnaderna dem emellan. Andersson var en bäst-i-klassen-tjej. Den gruppen beskriver Ida i Björns artikel med följande ord:
”Jag var gapig. Jag slogs. När det skulle komma några killar till skolan och slå ned någon sa jag: va fan håller ni på med. Dom släpade in mig på toaletten och döpte mig. Jag var en ganska otypisk tjej. Och de som störde sig på det i Sandviken var medelklassen som inte anser att en arbetar-adhd-tjej ska bli gillad. De som hade piké, boxertrosor och Crockerjeans. Jag hade push-up-bh och lite för tight tröja. White trash.”
Den sista meningen berättar att Ida har mer gemensamt med SD väljare än Stureplanscentern.
Svara aldrig när Björn af Kleen ringer
Vad kan Sveriges politiker och makthavare lära av detta? Svara aldrig i telefon när Björn af Kleen ringer. Han må vara Sveriges sötaste skribent, men han får dig att säga ord du lovat dig själv att aldrig uttala.
Talmannen har missförstått sitt uppdrag – han är inget membran
Nu har jag hunnit smälta talmannen Andreas Norléns besked från i måndags. Han föreslog som bekant att Elisabeth Thand Ringqvist