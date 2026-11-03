Regeringsfarsen fortsätter – nu står Ulf Kristersson på scenen

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Precis när jag var klar med min förra krönika om statsministeromröstningen om Elisabeth Thand Ringqvist och väntade på inbjudan från talman Andreas Norlén kom beskedet att Ulf Kristersson kallade till pressträff klockan 15.00 i riksdagens presscenter.

Ulf kommer med medvind

Man skulle kunna tänka sig att det var en sprudlande glad Ulf som skulle anlända till vårt parlament. Moderaternas senaste opinionssiffror pekar rakt uppåt, partiet är på väg att bli större än Socialdemokraterna och SD flämtar efter luft långt bakom.

Ulf har gått om Magdalena i partiledarnas förtroendemätningar och nu har det rödgröna laget, som nyss utropade sig till valets vinnare, förlorat två omröstningar i kammaren med katastrofsiffror. Det skiljer bara några ynka mandat mellan Ulfs gamla inkörda Tidögäng och Anderssons minst sagt skakiga lag.

Men det var en allvarsman som med bestämda steg gick fram till mediernas mikrofoner. Statsministern har inte bråttom. Men inte heller särskilt mycket att säga överhuvudtaget.

Något större hopp om att lyckas med sina sonderingar hade han inte. Det finns en mikroskopisk chans. Men vad som krävs för att få Centern att återvända till borgerligheten fick vi inga svar på. Inte heller hur Ulf ska vrida om armen på Jimmie Åkesson.

Det enda positiva beskedet var att Ulf sa att han kände alla inblandade väl och att han skulle göra ett seriöst försök att bilda regering.

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”Alla lösningar är osannolika men det mest mest osannolika är att vi aldrig får en ny regering”, är ett citat som fastnade hos mig.