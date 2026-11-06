Flygjättarna i Mellanöstern har länge varit världens mest offensiva. Emirates, Qatar Airways och Etihad har byggt jättelika flygnät med Dubai, Doha och Abu Dhabi som nav. Nu kommer baksmällan. De arabiska flygbolagen väntas förlora motsvarande 40 miljarder kronor under 2026. Ändå fortsätter expansionen i Norden.
Flygjättarnas miljardras – från rekordvinster till blodröda siffror
Från elva miljarder i vinst till miljarder i förlust
När de arabiska flygbolagens samarbetsorganisation AACO samlades i Doha den 2–4 november var det dystra siffror som presenterades. Organisationens 39 medlemsbolag väntas tillsammans göra en nettoförlust på 4,3 miljarder dollar under 2026.
Året före tjänade samma grupp omkring elva miljarder dollar. Resultatförsämringen blir därmed hela 15,3 miljarder dollar på ett enda år.
Kriget i Mellanöstern har stängt luftrum, tvingat fram omvägar och gjort det svårare att locka transferresenärer. Samtidigt har flygbränslet blivit betydligt dyrare.
För AACO medlemmar väntas bränslet stå för 37,3 procent av rörelsekostnaderna, jämfört med 27,9 procent förra året. Flygfrakten väntas minska med 5,2 procent.
Hela flygbranschen får betala
Problemen stannar vid långt fler flygplatser än Dubai och Doha.
Flygorganisationen IATA har sänkt prognosen för hela världens flygbolag från 41 till 23 miljarder dollar i sammanlagd nettovinst under 2026.
Det motsvarar en vinstmarginal på bara två procent.
”Alla flygbolags resultat påverkas av den snabba prisökningen på flygbränsle på 70 procent”, konstaterar IATA generaldirektör Willie Walsh.
IATA räknar dessutom med att flygbolagen måste höja biljettpriserna för att kompensera kostnaderna. Europas flygbolag väntas fortfarande göra vinst, men betydligt mindre än föregående år.
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Arabiska flygbolag i strid med Bryssel
På mötet i Doha riktades också hård kritik mot EU planer på att utvidga handeln med utsläppsrätter.
AACO motsätter sig ett förslag som från 2029 skulle kunna omfatta flygningar från EES till länder utanför området inom 5 000 kilometer från Frankfurt.
Organisationens generalsekreterare Abdul Wahab Teffaha anser att reglerna inkräktar på andra staters suveränitet.
”Detta är extraterritoriellt och inkräktar på andra staters suveränitet”, säger han till Euronews.
Han varnar också för att flygbolagen kan tvingas betala dubbelt för utsläppsminskningar eftersom det internationella systemet CORSIA redan omfattar delar av flygtrafiken.
EU nuvarande utsläppshandel gäller huvudsakligen flygningar inom Europa. En bredare utvidgning är ännu ingen färdig lag.
Emirates fortsätter offensiven i Norden
Trots miljardförlusterna tänker de stora flygbolagen fortsätta växa.
”Det finns så många marknader som vi ännu inte har nått”, säger Emirates kommersiella chef Adnan Kazim till Euronews.
Europa är särskilt viktigt. Qatar Airways flyger direkt från Stockholm till Doha, medan Emirates använder Dubai som nav för sina förbindelser till Asien, Afrika och Australien.
Den 1 oktober öppnade Emirates en daglig direktlinje mellan Helsingfors och Dubai med Airbus A350. Därmed trafikerar flygbolaget samtliga fyra nordiska huvudstäder, inklusive Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
Emirates har också satsat på uppgraderade Boeing 777 för Stockholmstrafiken under hösten. Investeringarna fortsätter samtidigt som AACO prognostiserar en av flygbranschens största regionala resultatförsämringar under 2026.
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