Flygjättarnas miljardras – från rekordvinster till blodröda siffror

Hela flygbranschen får betala

Problemen stannar vid långt fler flygplatser än Dubai och Doha.

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Flygorganisationen IATA har sänkt prognosen för hela världens flygbolag från 41 till 23 miljarder dollar i sammanlagd nettovinst under 2026.

Det motsvarar en vinstmarginal på bara två procent.

”Alla flygbolags resultat påverkas av den snabba prisökningen på flygbränsle på 70 procent”, konstaterar IATA generaldirektör Willie Walsh.

IATA räknar dessutom med att flygbolagen måste höja biljettpriserna för att kompensera kostnaderna. Europas flygbolag väntas fortfarande göra vinst, men betydligt mindre än föregående år.

Arabiska flygbolag i strid med Bryssel

På mötet i Doha riktades också hård kritik mot EU planer på att utvidga handeln med utsläppsrätter.

AACO motsätter sig ett förslag som från 2029 skulle kunna omfatta flygningar från EES till länder utanför området inom 5 000 kilometer från Frankfurt.

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Organisationens generalsekreterare Abdul Wahab Teffaha anser att reglerna inkräktar på andra staters suveränitet.

”Detta är extraterritoriellt och inkräktar på andra staters suveränitet”, säger han till Euronews.

Han varnar också för att flygbolagen kan tvingas betala dubbelt för utsläppsminskningar eftersom det internationella systemet CORSIA redan omfattar delar av flygtrafiken.

EU nuvarande utsläppshandel gäller huvudsakligen flygningar inom Europa. En bredare utvidgning är ännu ingen färdig lag.

Flygbränslet väntas sluka hela 37,3 procent av de arabiska flygbolagens rörelsekostnader under 2026. Det är svårt att servera sig ur den kostnadsökningen, även med världens bästa business class.

Emirates fortsätter offensiven i Norden

Trots miljardförlusterna tänker de stora flygbolagen fortsätta växa.

”Det finns så många marknader som vi ännu inte har nått”, säger Emirates kommersiella chef Adnan Kazim till Euronews.

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Europa är särskilt viktigt. Qatar Airways flyger direkt från Stockholm till Doha, medan Emirates använder Dubai som nav för sina förbindelser till Asien, Afrika och Australien.

Den 1 oktober öppnade Emirates en daglig direktlinje mellan Helsingfors och Dubai med Airbus A350. Därmed trafikerar flygbolaget samtliga fyra nordiska huvudstäder, inklusive Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Emirates har också satsat på uppgraderade Boeing 777 för Stockholmstrafiken under hösten. Investeringarna fortsätter samtidigt som AACO prognostiserar en av flygbranschens största regionala resultatförsämringar under 2026.