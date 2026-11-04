Malmös mest hotelltäta gata, Norra Vallgatan, får ännu ett hotell. Nu står det klart att Nobis nya satsning i Skånska Dagbladets gamla tidningshus ska heta Note by Nobis. Bakom det eleganta namnet finns en byggprocess som innehåller en norsk hotellmiljardär, ett skadeståndskrav på 320 miljoner kronor och en byggnad som revs utan tillstånd.
Malmös mesta hotellgata får nytt lyxhotell – efter 13 år av bråk
En tågstation har länge varit en magnet för hotellbranschen. På Norra Vallgatan i Malmö mittemot stationen ligger redan klassiska Elite Hotel Savoy, Hotel Royal och Moment Hotels. Nu får de sällskap av Note by Nobis, ett boutiquehotell med 156 rum och en restaurang som ska heta Edit.
Namnen är förstås hämtade från tidningsvärlden. I fastigheten mellan Norra Vallgatan och Östergatan producerades Skånska Dagbladet under närmare hundra år. Nu ska de gamla redaktions- och tryckerilokalerna förvandlas till en hotellmiljö signerad arkitektkontoret Wingårdhs.
Bakom satsningen står Nobis, hotell- och restaurangkoncernen som bland annat driver Nobis Hotel på Norrmalmstorg i Stockholm och Operakällaren. Öppningen är planerad till sommaren 2027.
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Petter Stordalen var först på bollen
Hotellplanerna är betydligt äldre än namnet Note. Redan 2013 presenterades idén att förvandla tidningshuset till hotell, med tänkt invigning hösten 2015. Året därpå kom Petter Stordalen in i bilden. Hans dåvarande hotellkedja Nordic Choice skrev avtal om ett hotell med 180 rum.
Men ett gammalt hörnhus från 1800-talet ställde till problem. Fastighetsägaren ville riva byggnaden medan Malmö stad ansåg att den hade kulturhistoriska värden och skulle bevaras.
Stordalen drog sig ur. Skånska Dagbladets dåvarande styrelseordförande Håkan Mattsson var rasande.
”Det är en ytterst märklig hantering av Malmö, som säger sig vilja vara en framåtsträvande kommun”, sade han enligt SVT.
Konflikten blev dyr. År 2016 krävde Skånska Dagbladet 320 miljoner kronor av Malmö stad. När domen föll 2018 hade ersättningsyrkandet minskat till 200 miljoner kronor. Domstolen avvisade det stora kravet, men kommunen fick betala sammanlagt sju miljoner kronor i ersättning och rättegångskostnader.
Nobis vann kampen om hotellet
Efter många års fördröjning fick projektet till slut bygglov. Fastighetsägaren sökte en ny hotelloperatör och fick enligt branschuppgifter åtta anbud från svenska och internationella aktörer.
Valet föll på Nobis, som skrev ett 20-årigt hyresavtal.
”När vi såg fastigheten blev vi direkt förälskade”, berättade Nobis-chefen Johan Hyltner för Sydsvenskan.
Fastighetsbolagets vd Sara Ripa förklarade ambitionen.
”Vi har sett ett behov av ett fyrstjärnigt boutiquehotell snarare än ytterligare en enkel hotellkedja.”
Det nya hotellet ska få en internationell prägel, med en restaurang på brasserienivå och ett designkoncept som tar vara på byggnadens industriella historia.
Då revs huset som skulle bevaras
Men under hösten 2025 inträffade något som fick Malmö stad att reagera kraftigt. Det kulturhistoriska hörnhuset hade rivits ända ner till grunden, trots att det saknades rivningslov och startbesked.
Staden stoppade arbetet.
I mars 2026 beslutade stadsbyggnadsnämnden om en byggsanktionsavgift på exakt 801 330 kronor för den olovliga rivningen av byggnaden på 329 kvadratmeter.
Den 29 april kom nästa kommunala beslut. Arbetsförbudet hävdes, men fastighetsägaren Fastighetsföreningen S Gertrud beordrades att återuppföra den rivna byggnaden inom tolv månader från att beslutet vunnit laga kraft.
Annars väntar ett vite på 500 000 kronor för varje påbörjad tremånadersperiod som föreläggandet inte följs. Fortsättning följer med andra ord.
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