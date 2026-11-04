Malmös mesta hotellgata får nytt lyxhotell – efter 13 år av bråk

En tågstation har länge varit en magnet för hotellbranschen. På Norra Vallgatan i Malmö mittemot stationen ligger redan klassiska Elite Hotel Savoy, Hotel Royal och Moment Hotels. Nu får de sällskap av Note by Nobis, ett boutiquehotell med 156 rum och en restaurang som ska heta Edit.

Namnen är förstås hämtade från tidningsvärlden. I fastigheten mellan Norra Vallgatan och Östergatan producerades Skånska Dagbladet under närmare hundra år. Nu ska de gamla redaktions- och tryckerilokalerna förvandlas till en hotellmiljö signerad arkitektkontoret Wingårdhs.

Bakom satsningen står Nobis, hotell- och restaurangkoncernen som bland annat driver Nobis Hotel på Norrmalmstorg i Stockholm och Operakällaren. Öppningen är planerad till sommaren 2027.

Det historiska hörnhuset revs ända ner till grunden. Malmö stad kräver att det återuppförs, och entreprenören arbetar med att bevara så mycket som möjligt av det ursprungliga materialet.

Petter Stordalen var först på bollen

Hotellplanerna är betydligt äldre än namnet Note. Redan 2013 presenterades idén att förvandla tidningshuset till hotell, med tänkt invigning hösten 2015. Året därpå kom Petter Stordalen in i bilden. Hans dåvarande hotellkedja Nordic Choice skrev avtal om ett hotell med 180 rum.

Men ett gammalt hörnhus från 1800-talet ställde till problem. Fastighetsägaren ville riva byggnaden medan Malmö stad ansåg att den hade kulturhistoriska värden och skulle bevaras.

ANNONS

Stordalen drog sig ur. Skånska Dagbladets dåvarande styrelseordförande Håkan Mattsson var rasande.

”Det är en ytterst märklig hantering av Malmö, som säger sig vilja vara en framåtsträvande kommun”, sade han enligt SVT.

Konflikten blev dyr. År 2016 krävde Skånska Dagbladet 320 miljoner kronor av Malmö stad. När domen föll 2018 hade ersättningsyrkandet minskat till 200 miljoner kronor. Domstolen avvisade det stora kravet, men kommunen fick betala sammanlagt sju miljoner kronor i ersättning och rättegångskostnader.