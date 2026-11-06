Ryanair rasar mot Europas flygjättar – nu får Michael O'Leary en ny smäll i EU-domstolen

Michael O’Leary gick i taket

Ryanairs vd Michael O’Leary har aldrig behövt någon kommunikationskonsult för att formulera ett elakt omdöme. Under pandemin anklagade han Lufthansa och Air France för att vara beroende av statliga räddningspaket.

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I en intervju med tyska Die Zeit i juni 2020 jämförde han Lufthansa med en berusad farbror på ett bröllop som går från bord till bord och tömmer alla glas.

Ryanair hävdade att över 30 miljarder euro i statliga stöd till europeiska flygbolag hotade konkurrensen och riskerade att ge de traditionella flygbolagen möjlighet att pressa biljettpriserna med hjälp av statliga pengar.

Det irländska bolaget nöjde sig inte med pressmeddelanden. Ryanair inledde ett stort antal rättsprocesser mot EU-kommissionens godkännanden av konkurrenternas stödpaket.

KLM fick ett nederländskt räddningspaket på 3,4 miljarder euro under pandemin. Ryanair ansåg att stödet snedvred konkurrensen. (Foto: Canva)

KLM får revansch efter sex år

Den 5 november 2026 kom ett nytt besked från EU-domstolen i Luxemburg.

Domstolen upphävde tribunalens tidigare avgörande som hade underkänt EU-kommissionens godkännande av Nederländernas stöd på 3,4 miljarder euro till KLM.

Ryanair hade tidigare fått gehör för sin kritik i domar från 2021 och 2024. Tvisten hade framför allt handlat om huruvida stödet verkligen kunde begränsas till KLM eller om även systerbolaget Air France och moderbolaget skulle räknas som mottagare.

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EU-domstolen konstaterar nu att tribunalen gjorde rättsliga fel när den underkände kommissionens bedömning. Ryanairs talan avvisas delvis och resterande frågor skickas tillbaka för ny prövning.

Det innebär att hela rättsprocessen ännu inte är avslutad.

Även tyska Condor vinner mot Ryanair

Samma dag kom ytterligare ett bakslag för O’Leary. EU-domstolen upphävde också en tidigare dom om ett tyskt stödpaket på 321 miljoner euro till charterflygbolaget Condor från 2021.

Här gick domstolen längre och avslog Ryanairs talan mot kommissionens godkännande. Condor fick därmed ett tydligare juridiskt avslut än KLM.

Sverige räddade också SAS

Även Sverige deltog i den europeiska räddningsaktionen. SAS fick pandemirelaterat stöd genom flera åtgärder från framför allt Sverige och Danmark.

EU-kommissionen godkände bland annat 137 miljoner euro i svensk skadeersättning till SAS och en dansk rekapitaliseringsåtgärd på 583 miljoner euro.

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Ryanair angrep också stöd kopplade till SAS och menade att nationella villkor missgynnade flygbolag som konkurrerade på samma marknader.

Striden omfattade därmed även svenska skattepengar och flygresenärer. Ryanairs linje var att medlemsländerna skulle behandla konkurrerande flygbolag mer likvärdigt, oavsett vilket land de kom ifrån.

Och juridiken fortsätter att sysselsätta Europas flygbolag. EU-domstolens pressmeddelande från den 5 november konstaterar att Ryanair även har angripit kommissionens nya beslut från juli 2024 om de franska och nederländska stöden. Den processen pågår fortfarande under målnummer T-250/25.