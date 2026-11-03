Mitten föll – nu väntar nästa akt i regeringskaoset

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Det var en skinande glad Elisabeth Thand Ringqvist som vände sig om i glasdörren på väg in i riksdagens plenisal för att fotograferna skulle få sina bilder. För bara några månader sedan var hon riksdagsledamot som alla andra, med tyngdpunkt i näringslivsfrågor. Nu var hon en partiledare som snart skulle prövas som statsminister. Få politiker lyckas klättra så högt i den politiska djungeln. I det snåriga politiska läget efter valet kan vad som helst hända.

Andersson håller planen hemlig

Strax efteråt kom Magdalena Andersson i lång plisserad kjol, marinblå kavaj och vit skjorta. Leendet var betydligt stelare när hon svarade på journalisternas enträgna frågor om när vi får nästa regering. Vi jobbar stenhårt, var budskapet från Andersson.

Men några kort visade inte den partiledare som fångat flest mandat i det senaste valet. Att hennes strategi är dold för de flesta tycks klart. Inte ens talmannen vet vad planen är. Det förs samtal, lovade Andersson, men planen är hemlig. Kanske för att den inte finns. Men mer troligt för att kaoset kommer att tillta så fort den avtäcks.

Som jag ser det finns bara två alternativ. Antingen kan hon ta med Vänstern i regeringen och då kan Centern glida över till Tidölaget. Eller så kan Vänstern hållas utanför och då finns det ingen majoritet för det rödgröna laget i riksdagen.

25 ja och 324 nej

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38 minuter senare var det klart. 25 ja och svindlande 324 nej till ETR.

Nu har mitten fallit, sade Vänsterns Nooshi Dadgostar efteråt. Vi för samtal, lovade Andersson ännu en gång till Expressen, och Jimmie Åkesson sade att han bara släpper fram en regering som han själv ingår i. Några planer på att avstå från statsrådsplatser för att bereda Centerns återkomst till alliansens värme fanns inte.

Blickarna tillbaka mot talmannen

Och så var ännu en dag i jakten på nästa regering avklarad och vi journalister kan återgå till att bevaka när talmannen kommer att kalla till nästa pressträff. Mitt stalltips är i morgon, onsdag klockan 13. Och mitt stora stalltips, att vi går mot ett extraval, kvarstår.