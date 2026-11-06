Vatikanens heliga garage öppnar – i Sverige körde påven Fiat och golfbil

Mercedes-Benz har levererat lyxbilar till påvarna i nästan hundra år. Nu öppnar Vatikanen en utställning med åtta historiska påvebilar. Men när påven Franciskus besökte Sverige 2016 valde han en betydligt enklare Fiat Tipo. Inne på Malmö Arena fick han dessutom skjuts i en golfbil från Elisefarm.
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Från sidenfåtölj till skottsäkert glas
Det började den 23 maj 1930 när påven Pius XI fick en Mercedes-Benz Nürburg 460 i present. Bilen hade en åttacylindrig motor och en specialbyggd kupé med sidenklädd fåtölj, exklusiva träpaneler och påkostade metalldetaljer. Det var en tid när en påve förväntades resa ungefär som en europeisk kung.
Nu visar Vatikanmuseerna åtta historiska Mercedesbilar i utställningen ”A Century of the Popemobile”, som öppnade den 29 oktober.
”Den byggdes, formgavs och anpassades särskilt för påvens behov”, förklarar Sandro Barbagallo, intendent för Vatikanmuseernas historiska samlingar, för Associated Press.
Under årtiondena förändrades bilarna. Påven Johannes XXIII fick 1960 en Mercedes 300 d Landaulet med öppningsbar bakre del. År 1980 kom en Mercedes 230 G med upphöjd sittplats och genomskinlig kupol.
Efter mordförsöket på Johannes Paulus II 1981 blev säkerheten en allt viktigare fråga. Påvens bilar fick kraftigare skydd, samtidigt som han fortfarande skulle kunna vinka till människor längs vägen.
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Påven som gillar bilar
Dagens påve Leo XIV har ett dokumenterat bilintresse och passade på att träffa Mercedes-Benz högsta företrädare i samband med invigningen.
”Under årtiondena har påvebilen utvecklats från ett transportmedel till ett redskap för möten, som gör det möjligt för påven att komma närmare de troende”, sade Leo XIV enligt AP.
Mercedes har också elektrifierat sitt samarbete med Vatikanen. År 2024 levererades en specialbyggd, helt eldriven Mercedes-Benz G 580 till påven Franciskus.
Den nya modellen ingår dock inte bland utställningens åtta historiska påvebilar.
I Sverige valde påven en Fiat Tipo
När påven Franciskus besökte Sverige den 31 oktober och 1 november 2016 såg bilvalet annorlunda ut.
Den argentinske påven, som var känd för sin relativt enkla livsstil, färdades i en Fiat Tipo sedan under sina transporter i Skåne.
Det bekräftas av motortidningen Shots Magazine, som publicerade bilder på bilen i samband med besöket. Även The Local rapporterade att påven anlände till mötet med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i Lund i en anspråkslös Fiat.
Modellen hade lanserats i Sverige tidigare samma år med ett grundpris på 129 900 kronor.
Påven hann träffa kungaparet, delta i en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka och besöka Malmö Arena. Dagen efter firade han mässa inför omkring 15 000 människor på Malmö FF hemmaarena.
Golfbilen som blev helig
Inne på Malmö Arena bytte påven färdmedel. Där kördes han runt i en sexsitsig golfbil från Elisefarm Golf Club i Skåne.
Golfklubbens ägare Lars Ingesson berättade för Svensk Golf att arrangörerna hade hört av sig eftersom Franciskus hade problem med höften och svårt att gå längre sträckor.
Elisefarm saknade en tillräckligt stor golfbil och beställde därför en sexsitsig modell från amerikanska Club Car.
Priset blev 130 000 kronor. Nästan på kronan samma belopp som grundpriset för den Fiat Tipo påven använde på vägarna.
Som tack fick golfklubben biljetter till evenemanget. Dessutom satt klubbens logotyp kvar på bilen när den rullade in framför tusentals åskådare.
”Nu hoppas jag att påven har välsignat vår bana”, sade Lars Ingesson till Svensk Golf.
Ett sekel av påvebilar i Rom
Utställningen på Vatikanmuseerna pågår enligt museets egen information till den 28 januari 2027. Bland bilarna finns Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet, S 500 Landaulet och de specialbyggda ML-modeller som användes under senare påvars resor.
Samlingen visas i ett glaspaviljong i museernas Square Garden, nära den permanenta samlingen av historiska påvliga transportmedel.
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