Vatikanens heliga garage öppnar – i Sverige körde påven Fiat och golfbil

Påven som gillar bilar

Dagens påve Leo XIV har ett dokumenterat bilintresse och passade på att träffa Mercedes-Benz högsta företrädare i samband med invigningen.

”Under årtiondena har påvebilen utvecklats från ett transportmedel till ett redskap för möten, som gör det möjligt för påven att komma närmare de troende”, sade Leo XIV enligt AP.

Mercedes har också elektrifierat sitt samarbete med Vatikanen. År 2024 levererades en specialbyggd, helt eldriven Mercedes-Benz G 580 till påven Franciskus.

Den nya modellen ingår dock inte bland utställningens åtta historiska påvebilar.

Nät påven Franciskus valde en Fiat Tipo när han besökte Sverige 2016. En familjebil som vid lanseringen kostade från 129 900 kronor. (Foto: TT)

I Sverige valde påven en Fiat Tipo

När påven Franciskus besökte Sverige den 31 oktober och 1 november 2016 såg bilvalet annorlunda ut.

ANNONS

Den argentinske påven, som var känd för sin relativt enkla livsstil, färdades i en Fiat Tipo sedan under sina transporter i Skåne.

Det bekräftas av motortidningen Shots Magazine, som publicerade bilder på bilen i samband med besöket. Även The Local rapporterade att påven anlände till mötet med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i Lund i en anspråkslös Fiat.

Modellen hade lanserats i Sverige tidigare samma år med ett grundpris på 129 900 kronor.

Påven hann träffa kungaparet, delta i en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka och besöka Malmö Arena. Dagen efter firade han mässa inför omkring 15 000 människor på Malmö FF hemmaarena.

Under besöket på Malmö Arena fick påven skjuts i en specialbeställd golfbil från Elisefarm. En skånsk golfklubb hade plötsligt fått en kund med ovanligt högt uppsatta kontakter. (Foto: Svensk Golf)

Golfbilen som blev helig

Inne på Malmö Arena bytte påven färdmedel. Där kördes han runt i en sexsitsig golfbil från Elisefarm Golf Club i Skåne.

Golfklubbens ägare Lars Ingesson berättade för Svensk Golf att arrangörerna hade hört av sig eftersom Franciskus hade problem med höften och svårt att gå längre sträckor.

ANNONS

Elisefarm saknade en tillräckligt stor golfbil och beställde därför en sexsitsig modell från amerikanska Club Car.

Priset blev 130 000 kronor. Nästan på kronan samma belopp som grundpriset för den Fiat Tipo påven använde på vägarna.

Som tack fick golfklubben biljetter till evenemanget. Dessutom satt klubbens logotyp kvar på bilen när den rullade in framför tusentals åskådare.

”Nu hoppas jag att påven har välsignat vår bana”, sade Lars Ingesson till Svensk Golf.

Mercedes-Benz Nürburg 460 från 1930 hade en specialbyggd fåtölj i baksätet. Det var på den tiden då en påve reste med ungefär samma komfort som en europeisk kung. (Foto:AP)

Ett sekel av påvebilar i Rom

Utställningen på Vatikanmuseerna pågår enligt museets egen information till den 28 januari 2027. Bland bilarna finns Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet, S 500 Landaulet och de specialbyggda ML-modeller som användes under senare påvars resor.

Samlingen visas i ett glaspaviljong i museernas Square Garden, nära den permanenta samlingen av historiska påvliga transportmedel.

ANNONS