SRF till attack mot Swedavia: "Systemet fungerar inte längre - sälj Bromma"

Bakom förslaget ligger en växande frustration över det som allt fler inom branschen beskriver som den svenska flygkrisen.

Samtidigt som Arlanda och Swedavia sakta återhämtar sig efter pandemin kämpar många regionala flygplatser med stora ekonomiska problem. Enligt Svenska regionala flygplatser, SRF, har de samlade underskotten vuxit från omkring 500 miljoner kronor före pandemin till närmare 800 miljoner kronor i dag.

”Man kan tala om nationell nytta, men lokal nota”, säger SRF:s vd Peter Larsson i Flygtorget.

Kommunerna får betala Swedavias nota

SRF menar att dagens modell skapar en obalans. Statliga Swedavia driver tio flygplatser och kan använda överskott från exempelvis Arlanda för att finansiera mindre flygplatser i sitt eget nätverk. De drygt 30 regionala flygplatser som ägs av kommuner och regioner saknar den möjligheten.

Resultatet blir att lokala skattebetalare får stå för kostnaderna för en infrastruktur som i praktiken används av hela landet. Organisationen pekar på Norge och Finland som förebilder. Där drivs nästan alla flygplatser inom samma statliga system.

I Sverige har utvecklingen gått åt motsatt håll.

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