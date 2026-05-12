Svenska flygbolag har haft några år som mest liknar en hinderbana arrangerad av en lätt sadistisk managementkonsult. Först pandemin. Sedan höga räntor. Därefter klimatdebatt, SAS-rekonstruktioner, nedlagda linjer och nu en ny flygbränslekris kopplad till oron i Mellanöstern.
Mitt i bränslekrisen startar nytt flygbolag: "Det är ett prekärt läge"
Då startar Skåne Aviation en ny linje mellan Malmö och Bromma.
Det kräver antingen mod, optimism eller en mycket stark relation till Excelark.
Sedan den 12 april flyger Skåne Aviation 44 avgångar i veckan mellan Malmö Airport och Bromma. Operatör är Malmöbaserade Frost Air som flyger Saab 2000-plan på sträckan. Restiden ligger på cirka 65 minuter. Det är ungefär lika lång tid som det ibland tar att hitta rätt utgång på Arlanda.
Analys: Skåne Aviation vill rädda Bromma – men riskerar att bli ännu ett flyghaveri
Realtids flyganalytiker Viggo Cavling tycker att Skåne Aviations nya linje mellan Malmö och Bromma är ett djärvt försök att bryta SAS
Ett hål på marknaden
Bakgrunden är att Brommatrafiken från Malmö i praktiken försvann när BRA blev underleverantör åt SAS och fokus flyttades till Arlanda. För många affärsresenärer i både Stockholm och Skåne skapade det ett vakuum.
Skåne Aviation menar att efterfrågan finns kvar.
”Vi visste att det fanns ett marknadsbehov”, säger Jens Harrysson, kommersiell chef på Skåne Aviation till EFN.
Läs även: Bränslebristen kommer slå mot flygets svagaste länkar
Svenskt flyg pressas från alla håll
Realtid har tidigare skrivit om hur svensk flygbransch pressas av stigande bränslepriser, osäker tillgång på hållbart flygbränsle och ökade EU-krav genom ReFuelEU Aviation. Samtidigt har Arlanda tappat internationell konkurrenskraft och flera regionala flygplatser går på sparlåga.
Malmö Airport är ett tydligt exempel. Före pandemin hade Sturups flygplats nästan två miljoner passagerare per år. Under 2025 landade siffran på 855 000.
Nu kommer dessutom nästa smäll: flygbränslet.
Enligt IATA har priserna på jetbränsle fördubblats sedan konflikten mellan Iran och USA eskalerade. För stora flygbolag finns ofta säkringar och terminskontrakt. För mindre aktörer är verkligheten betydligt mer brutal.
”Det är klart att det är ett prekärt läge”, säger Harrysson.
Han utesluter inte förändringar i trafikprogrammet längre fram om kostnadsläget fortsätter att försämras.
Historien är inte direkt uppmuntrande
Svensk flyghistoria är full av bolag som trodde att de hittat en lucka på marknaden och sedan försvann snabbare än en gratis loungeöl på Bromma.
Skyways, FlyMe och Nextjet är några exempel. BRA har genomgått flera rekonstruktioner. SAS överlevde först efter skuldavskrivningar, nya ägare och omfattande statligt stöd.
Skillnaden denna gång är att Skåne Aviation backas av tungt näringsliv. Bakom satsningen finns bland andra Volito-profilen Karl-Axel Granlund, tidigare EQT-toppen Lennart Blecher samt Grafair. Dessutom har Sydsvenska Handelskammaren fått företag i regionen att förboka biljetter.
Nu återstår att se om resenärerna verkligen flyger som de säger att de vill flyga. Det är där många flygdrömmar historiskt har gått in för landning.
Läs även: SAS varnar för ytterligare en flygkris – grönt flygbränsle nästa stora flaskhals