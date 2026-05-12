Mitt i bränslekrisen startar nytt flygbolag: "Det är ett prekärt läge"

Svenskt flyg pressas från alla håll

Realtid har tidigare skrivit om hur svensk flygbransch pressas av stigande bränslepriser, osäker tillgång på hållbart flygbränsle och ökade EU-krav genom ReFuelEU Aviation. Samtidigt har Arlanda tappat internationell konkurrenskraft och flera regionala flygplatser går på sparlåga.

Malmö Airport är ett tydligt exempel. Före pandemin hade Sturups flygplats nästan två miljoner passagerare per år. Under 2025 landade siffran på 855 000.

Nu kommer dessutom nästa smäll: flygbränslet.

Enligt IATA har priserna på jetbränsle fördubblats sedan konflikten mellan Iran och USA eskalerade. För stora flygbolag finns ofta säkringar och terminskontrakt. För mindre aktörer är verkligheten betydligt mer brutal.

”Det är klart att det är ett prekärt läge”, säger Harrysson.

Han utesluter inte förändringar i trafikprogrammet längre fram om kostnadsläget fortsätter att försämras.

Historien är inte direkt uppmuntrande

Svensk flyghistoria är full av bolag som trodde att de hittat en lucka på marknaden och sedan försvann snabbare än en gratis loungeöl på Bromma.

Skyways, FlyMe och Nextjet är några exempel. BRA har genomgått flera rekonstruktioner. SAS överlevde först efter skuldavskrivningar, nya ägare och omfattande statligt stöd.

Skillnaden denna gång är att Skåne Aviation backas av tungt näringsliv. Bakom satsningen finns bland andra Volito-profilen Karl-Axel Granlund, tidigare EQT-toppen Lennart Blecher samt Grafair. Dessutom har Sydsvenska Handelskammaren fått företag i regionen att förboka biljetter.

Nu återstår att se om resenärerna verkligen flyger som de säger att de vill flyga. Det är där många flygdrömmar historiskt har gått in för landning.

