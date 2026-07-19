Döp om Slussens nya torg efter Carl Johan De Geer

Måndag

Cyklar ner till Drevviken och simmar ut i sjön. Älskar att det är nära till vatten överallt i Stockholm. Värmen och solen är en nåd. Tänk att gator och torg nyss var fyllda av is och snö. Och om bara några månvandringar ska vara det igen. Då gäller det att passa på att njuta nu.

Min yngsta son Lou och hans Stella kommer förbi och äter grillad kyckling och kokt potatis med min egengjorda bea. Den sås som, ända sedan Lou knappt kunde gå, har nu gjort honom längre än sin far.

Läser om Mina drömmars stad. Henning Nilsson är lika underbart blyg som jag minns honom från min läsning i korridorerna på Pildamms gymnasium. Men det är för mycket research, om vi ska tro Lena Andersson i Babel. Per Anders Fogelström kan namnet på varenda gathörn på Södermalm och vet exakt hur det ser ut och luktar. Alltså, det stinker på ett sätt som inte går att begripa i dag.

Men ändå: Detta är en av de bästa böckerna som skrivits om Stockholm. Jag njuter av varje sida och blir tårögd varje gång Henning vågar närma sig Lotten.

Finnlines nya fartyg tog oss från Kapellskär till Nådendal med svit och havsutsikt.

Tisdag

Vi tar bussen från Sköndal till Kapellskär. Det tar knappt tre timmar. När vi väl är där checkar vi in i en gigantisk ankomsthall. Den känns stor eftersom vi bara är tio personer.

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En liten buss kör oss ombord på Finnlines nya båt. Hissen fungerar inte, så vi måste gå sex trappor upp till sviten. Den ligger i fören på plan 9 och får högsta betyg.

Exakt vad som händer på denna kryssning ska jag återkomma till i en Viggo testar-artikel.

Kvällen avslutas med att Spanien vinner över Frankrike. Fotboll på tv är en grym sysselsättning eftersom man ser spelarnas besvikelse så tydligt när allt går åt helvete. Kylian Mbappés blick avslöjar allt. Det är så naket.

En annan rolig grej med VM är att spelarna blir så otroligt glada när de gör mål. De gör ju detta hela tiden, men de tycker att det är lika kul varje gång. Det finns mycket att lära här. Fira varje framgång rejält.

Lyssnar på Ebba von Sydows Sommar. Hon är en äkta rojalist och det är härligt att lyssna på henne ända till slutet. De sista minuterna pratar Ebba om hovnigning och om att man absolut inte får tilltala en kunglig person. Man ska vackert vänta på sin tur. Då vaknar republikanen i mig och jag drömmer, likt Tummen i Mina drömmars stad, om revolutionen.

Onsdag

Vaknar i Nådendal i Finland. Ett otroligt vackert namn på en plats, i paritet med platsen där jag tillbringade mina första sju år: Rosengård. Sedan flyttade vi till Oxie, ett ganska fult namn på en ganska ordinär by. Uttalas oksje, alltså utan i. Fråga mig inte varför.

Men båten ligger inte stilla i hamnen längre än nödvändigt. Vi är snart på väg ut på Östersjön igen. Det är skärgård i några timmar innan vi kommer tillbaka till Långnäs på Åland. Först därefter blir det lite öppet hav.

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Vill du veta mer om båtens spa och finkrog kommer det som sagt i en separat Viggo testar-artikel i början av nästa vecka på Dagens PS Perfect Weekend. Men jag kan redan nu avslöja att badrummet i sviten innehåller något som gör att man måste ge det högsta betyg: skyltar för tvål, schampo och balsam som går att läsa även utan läsglasögon.

Torsdag

Spelar in podcast på Carl Johan De Geers torg, alltså den översta platsen på Mälarterrassen bredvid Tommy Myllymäkis nya krog Liv. Jag och Claes de Faire sitter bredvid det som snart kommer att bli cykelbanornas Essingeled ner mot Gamla stan.

Bron har redan fått kritik eftersom den skymmer utsikten för dem som åker tunnelbana. Till dem vill jag bara säga: Hallå, det säger sig självt att man inte åker tunnelbana för utsiktens skull.

Det är väldigt tråkigt att cykelbron ner till cykelbanan ut mot Nacka inte blir av. Men den kan kanske adderas vid ett senare tillfälle.

Och ja, det heter förstås inte Carl Johan De Geers torg än, men det borde göra det. Jag och Claes bestämmer oss för att starta en kampanj för detta. Den börjar nu. Sprid gärna budskapet och glöm var du hörde det först.

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Fredag

Jag har snöat in på Oliver Stone, ni vet regissören som var stor på nittiotalet och sedan blev galen. Det började med två dokumentärer på SVT och nu har jag sett två av hans mästerverk.

Först Scarface, som är den viktigaste filmen någonsin för alla kriminella. Jag gissar att det inte finns många personer på Kumla som inte kan varenda replik i filmen. Manus: Oliver Stone.

På kvällen tittar jag och min son Ib på Wall Street. Den är minst lika bra som jag minns den. Skådespelarna är briljanta, scenografin suverän och kläderna fantastiska. Här föddes det som senare fick namnet kotlettfrisyr av Jan Guillou i romanen Tjuvarnas marknad.

Det humoristiska är att Oliver Stone hoppades att hans filmer skulle få människor att välja en bättre väg. Det blev precis tvärtom. De två filmerna har fått tiotusentals människor att bli gangsters och/eller börsmäklare. Stone hoppades kunna fostra människor till något bättre genom att visa upp dåliga exempel.

På senare tid har Oliver Stone gjort dokumentärer om Chávez, Castro, Arafat, Netanyahu och slutligen Putin. Visa mig dina intervjuoffer och jag ska säga dig vem du är.

Lördag

AIK slår Gais hemma på Friends. Göteborgarna är håglösa och Gnaget effektivt.

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Tar bussen till Hellasgården och hämtar min skrotcykel, som har stått där sedan batteriet dog. Det tar mig tre år att förvandla en ny cykel till ett vrak. Jag ser alla fordon som ett slags förbrukningsföremål.