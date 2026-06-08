Flygbränslekris, osäkerhet kring Arlanda och ett pressat europeiskt flygsystem har fått många resenärer att undra om sommarens semester verkligen blir av som planerat. Nu kommer ett tydligt besked från SAS största rival. Norwegian lovar att genomföra sitt sommarprogram utan neddragningar och går samtidigt in i högsäsongen som Europas mest punktliga flygbolag.
SAS största rival lovar: "Vi ställer inte in en enda resa i sommar"
Norwegian går in i sommaren med självförtroende
Den svenska flygdebatten har under våren dominerats av rapporter om brist på flygbränsle, höga kostnader och oro kring flygplatsernas kapacitet. Samtidigt har SAS fortsatt sin omställning efter flera år av ekonomiska problem och övergången till SkyTeam.
Men hos Norwegian är tongångarna betydligt mer optimistiska.
”Vi har inga planer på att ställa in något. Kunderna kan känna sig trygga”, säger Charlotte Holmbergh, ansvarig för Corporate Affairs i Sverige till utmärkta Flygtorget.
Beskedet kommer i ett läge där många resenärer är känsliga för alla signaler om störningar. Minnet av pandemin, pilotstrejker och inställda flygningar sitter fortfarande kvar hos många.
Sverige växer snabbast
Samtidigt som många flygbolag fortfarande fokuserar på att återhämta sig efter några turbulenta år väljer Norwegian att expandera.
Bolaget växer med tio procent på Arlanda under året och enligt Charlotte Holmbergh är Sverige den marknad som utvecklas snabbast inom hela koncernen.
Det är ett intressant skifte. För bara några år sedan handlade mycket om Norwegians överlevnad efter pandemin. Nu handlar diskussionen i stället om tillväxt.
I maj reste totalt 2,62 miljoner passagerare med Norwegian-koncernen. Av dessa flög 2,25 miljoner med Norwegian medan det norska regionalflygbolaget Widerøe stod för ytterligare 364 000 passagerare.
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Europas mest punktliga flygbolag
Det finns många sätt att mäta framgång i flygbranschen. Passagerarsiffror är ett. Lönsamhet ett annat.
Men för den som sitter vid gaten med en kopp kaffe i handen är punktlighet ofta det enda som räknas.
Här har Norwegian just nu ett starkt kort.
I maj genomfördes 99,7 procent av alla planerade flygningar. Punktligheten uppgick till 89,8 procent, vilket enligt analysföretaget Cirium gjorde Norwegian till Europas mest punktliga flygbolag.
För resenärerna innebär det större chans att komma fram i tid till både sommarhus, hotell och affärsmöten.
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Bränslet är säkrat
En av vårens stora frågor har varit tillgången på flygbränsle i Sverige. Regeringen har pekat på sårbarheter i försörjningen och flera aktörer har efterlyst långsiktiga lösningar.
Norwegian ser dock ingen akut risk.
Bolaget uppger att man redan säkrat ungefär hälften av sitt bränslebehov för resten av året och att det finns garantier för leveranserna.
Samtidigt välkomnar flygbolaget regeringens beslut att tillfälligt ta över kostnaden för säkerhetskontroller på svenska flygplatser.
Enligt Norwegian kan även relativt små kostnadsförändringar få stor betydelse i en bransch där marginalerna ofta är tunnare än flygplansstolarna på ekonomiklass.
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Konkurrensen med SAS fortsätter
Trots att SAS och Norwegian i många år varit bittra konkurrenter finns det också en ömsesidig respekt mellan bolagen.
”SAS är vår bästa konkurrent”, säger Charlotte Holmbergh.
Det är ett uttalande som speglar verkligheten på den nordiska marknaden. Ju starkare konkurrensen är, desto bättre brukar det bli för resenärerna.
När årets mest intensiva reseperiod nu drar igång gör Norwegian det med fulla flygplan, rekordhög punktlighet och ett löfte som många semesterfirare gärna hör.
Inte en enda planerad resa ska ställas in. Om bolaget lyckas hålla det löftet återstår förstås att se när Europas semestertrafik når sin absoluta topp under juli och augusti. Men just nu blåser medvinden tydligt åt Norwegians håll.
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