Rekordvinst för flygbolag – ändå tjänar de bara 43 kronor per passagerare

Emirates tjänar mest

Emirates är världens mest lönsamma flygbolag för andra året i rad. Det Dubai-baserade bolaget redovisade en nettovinst på 5,4 miljarder dollar, motsvarande omkring 52 miljarder kronor, för räkenskapsåret 2025/2026.

Det var den högsta vinsten i bolagets historia och gav en nettomarginal på 15 procent. Emirates hade dessutom 16,2 miljarder dollar i kassan när året var slut. Det är pengar som behövs när flygplanen kostar miljarder, motorerna ska underhållas och ett krig plötsligt stänger den viktigaste vägen hem.

Bakom Emirates kommer Delta Air Lines med omkring 5 miljarder dollar i vinst och United Airlines med 3,4 miljarder dollar, enligt en sammanställning från investeringsbolaget One Investments, skriver Euronews.

Ryanair är Europas mest lönsamma flygbolag. Lågprisjätten tjänade 2,26 miljarder euro under året till och med mars, en ökning med 40 procent. Antalet resenärer steg till 208 miljoner samtidigt som intäkten per passagerare ökade med 7 procent. Ryanairs bokslut visar än en gång att det går att tjäna pengar på billiga biljetter – om man säljer tillräckligt många av dem och tar betalt för resten.

Turkish Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific och japanska ANA finns också bland de mest lönsamma bolagen.