Världens nio mest lönsamma flygbolag redovisar tillsammans vinster på motsvarande omkring 240 miljarder kronor. Emirates toppar listan före amerikanska Delta och United Airlines. Men siffrorna visar hur flygbranschen såg ut strax innan kriget i Iran stängde luftrum, drev upp bränslepriserna och halverade vinstprognoserna.
Rekordvinst för flygbolag – ändå tjänar de bara 43 kronor per passagerare
Emirates tjänar mest
Emirates är världens mest lönsamma flygbolag för andra året i rad. Det Dubai-baserade bolaget redovisade en nettovinst på 5,4 miljarder dollar, motsvarande omkring 52 miljarder kronor, för räkenskapsåret 2025/2026.
Det var den högsta vinsten i bolagets historia och gav en nettomarginal på 15 procent. Emirates hade dessutom 16,2 miljarder dollar i kassan när året var slut. Det är pengar som behövs när flygplanen kostar miljarder, motorerna ska underhållas och ett krig plötsligt stänger den viktigaste vägen hem.
Bakom Emirates kommer Delta Air Lines med omkring 5 miljarder dollar i vinst och United Airlines med 3,4 miljarder dollar, enligt en sammanställning från investeringsbolaget One Investments, skriver Euronews.
Ryanair är Europas mest lönsamma flygbolag. Lågprisjätten tjänade 2,26 miljarder euro under året till och med mars, en ökning med 40 procent. Antalet resenärer steg till 208 miljoner samtidigt som intäkten per passagerare ökade med 7 procent. Ryanairs bokslut visar än en gång att det går att tjäna pengar på billiga biljetter – om man säljer tillräckligt många av dem och tar betalt för resten.
Turkish Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific och japanska ANA finns också bland de mest lönsamma bolagen.
Svårare än siffrorna antyder
Realtid har tidigare skrivit om hur svårt det är att driva ett flygbolag med uthållig vinst. SAS har genomgått konkursskydd och en omfattande finansiell rekonstruktion. Norwegian var nära att gå under under pandemin och tvingades kapa både flotta, linjenät och skulder.
Nu satsar SAS åter på tillväxt med planer på upp till 40 nya långdistansflygplan. En sådan satsning kan kosta över 100 miljarder kronor. Flygbolag behöver alltså investera enorma belopp för att sälja en tjänst där kunderna i första hand jämför pris.
Ryanair har lyckats genom extrem kostnadskontroll, stora flygplansbeställningar och en affärsmodell där allt från resväska till sittplats blir en separat intäkt. Men inte ens Michael O’Leary vågar lova hur innevarande år slutar.
Kriget kan halvera vinsten
Kriget i Mellanöstern har förändrat kalkylen. Stängda luftrum ger längre flygvägar och färre avgångar, samtidigt som störningarna kring Hormuzsundet har drivit upp priset på flygbränsle.
IATA räknar nu med att flygbranschens samlade nettovinst faller från 45 miljarder dollar 2025 till 23 miljarder dollar 2026. Nettomarginalen väntas krympa från 4,2 till 2 procent. Vinsten per passagerare beräknas bli 4,50 dollar, cirka 43 kronor. Det räcker knappt till en flygplatskaffe, än mindre en ny Boeing.
Branschens avkastning på investerat kapital väntas samtidigt stanna vid 4,3 procent, medan kapitalkostnaden beräknas till 8,5 procent. Flygbolagen tjänar alltså i praktiken mindre på kapitalet än vad kapitalet kostar. IATA beskriver det som en strukturell svaghet.
Ryanair har skyddat sig genom att prissäkra 80 procent av bränslebehovet till omkring 67 dollar per fat. De återstående 20 procenten har däremot blivit betydligt dyrare. Dessutom stiger kostnaderna för personal, underhåll och europeiska miljöavgifter.
Listan över världens mest lönsamma flygbolag är därför en ögonblicksbild från toppen. Nästa upplaga kan bli betydligt dystrare. I flygbranschen är rekordvinst ofta bara ett annat ord för bra väder mellan två stormar.
Världens största flygbolag inför ”budget business class”
Åk business class, men till ett billigare pris och med färre förmåner. Det är vad det amerikanska flygbolaget Delta nu ska locka kunder med.