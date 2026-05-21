Kung Frederik döper SAS nya jättesatsning – Sverige saknas i bilden

Det nya flygplanet, en Airbus A350-900, invigdes på Kastrup med kung Frederik X på plats. Några timmar senare lyfte det mot Seoul – en destination som säger mer än tusen pressmeddelanden. Det är långlinjerna som definierar ett flygbolags verkliga tyngdpunkt.

SAS försöker fortfarande tala om ett skandinaviskt bolag. Men verkligheten ser annorlunda ut skriver Flygtorget.

Kastrup fortsätter stärka sin position samtidigt som Arlanda tappar mark i kampen om långlinjerna. Foto: Ida Marie Odgaard/TT

Kastrup växer – Arlanda tittar på

Vi har tidigare skrivit om hur Kastrup dragit ifrån Arlanda. Med fler transferresenärer, fler interkontinentala linjer och en tydligare navstrategi har Köpenhamn blivit motorn i SAS nya affär.

Samtidigt har Sverige lämnat ägarsidan.

När SAS rekonstruerades valde den svenska staten att kliva av. Danmark gjorde motsatsen och gick in tillsammans med Air France-KLM och andra investerare. Resultatet syns nu inte bara i balansräkningen utan också i symboliken.

Att bolagets senaste och mest prestigefyllda flygplan döps efter Danmarks statschef är svårt att läsa som något annat än ett budskap.

SAS vd Anko van der Werff beskrev kungen som en modern symbol för Danmark och flygplanet som en symbol för SAS framtid.

Det är ovanligt tydligt språk för ett flygplansdop.