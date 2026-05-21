SAS har döpt sitt senaste långdistansflygplan till Frederik Viking efter Danmarks kung. På ytan är det en ceremoni med kunglig glans, ett nytt flygplan och en premiärtur till Seoul. Men i praktiken är det också ännu ett tecken på det maktskifte vi skrivit om tidigare: SAS blir allt mer Köpenhamn och allt mindre Stockholm.
Kung Frederik döper SAS nya jättesatsning – Sverige saknas i bilden
Det nya flygplanet, en Airbus A350-900, invigdes på Kastrup med kung Frederik X på plats. Några timmar senare lyfte det mot Seoul – en destination som säger mer än tusen pressmeddelanden. Det är långlinjerna som definierar ett flygbolags verkliga tyngdpunkt.
SAS försöker fortfarande tala om ett skandinaviskt bolag. Men verkligheten ser annorlunda ut skriver Flygtorget.
Kastrup växer – Arlanda tittar på
Vi har tidigare skrivit om hur Kastrup dragit ifrån Arlanda. Med fler transferresenärer, fler interkontinentala linjer och en tydligare navstrategi har Köpenhamn blivit motorn i SAS nya affär.
Samtidigt har Sverige lämnat ägarsidan.
När SAS rekonstruerades valde den svenska staten att kliva av. Danmark gjorde motsatsen och gick in tillsammans med Air France-KLM och andra investerare. Resultatet syns nu inte bara i balansräkningen utan också i symboliken.
Att bolagets senaste och mest prestigefyllda flygplan döps efter Danmarks statschef är svårt att läsa som något annat än ett budskap.
SAS vd Anko van der Werff beskrev kungen som en modern symbol för Danmark och flygplanet som en symbol för SAS framtid.
Det är ovanligt tydligt språk för ett flygplansdop.
Köpenhamn springer ifrån Arlanda – SAS bygger nya superhub
Det är snart svårt att prata om Arlanda och Köpenhamn som jämbördiga konkurrenter. Den matchen börjar likna en dansk cyklist på
Långdistansflyget är där makten finns
Den nya A350:an är inte vilket flygplan som helst.
Den används på de linjer som ger status, affärsresenärer och internationell räckvidd. Med omkring 300 säten och modernare bränsleekonomi är den central i SAS försök att bygga ett starkare nätverk inom SkyTeam.
Att premiärturen gick till Seoul är också talande. Asien är ett av de områden där Copenhagen försöker stärka sin position samtidigt som konkurrensen mellan nordiska hubbar hårdnar.
Vi har tidigare beskrivit utvecklingen som att Arlanda riskerar att bli en stor regional flygplats medan Kastrup bygger vidare på sin roll som internationellt nav.
Ett flygplansnamn förändrar inte världen.
Men ibland räcker det att titta på vem som står vid bandklippningen för att förstå vart den är på väg.
Läsarkommentar: ”Arlanda riskerar att bli en matarflygplats”
I kommentarsfältet hos Flygtorget är känslorna tydliga efter SAS senaste markering mot Köpenhamn.
En läsare skriver:
”Arlanda är en matarflygplats till Köpenhamn. Snart kommer det endast att finnas linjen till Köpenhamn med SAS. Allt kommer att gå via Köpenhamn. Det blir billigare för SAS. SAS är varken svenskt eller norskt längre utan helt danskt och borde heta Danish Airlines System.”
Formuleringen är spetsig – men den fångar en oro som blivit allt vanligare i svensk flygdebatt. Vi har tidigare skrivit om hur Stockholm Arlanda Airport tappat mark mot Copenhagen Airport när SAS koncentrerat långlinjer, transfertrafik och investeringar söderut.
Samtidigt är steget långt från dagens situation till att Arlanda bara skulle ha trafik till Köpenhamn. Men riktningen är svår att missa: när navet flyttar följer ofta både passagerare, flygplan och nya linjer efter.
Fakta: Frederik Viking
• Flygplan: Airbus A350-900
• Premiärflygning: Köpenhamn–Seoul den 18 maj 2026
• Kapacitet: Cirka 300 passagerare
• Flottan: SAS sjätte A350
• Bas: Kastrup i Köpenhamn
• Ägarbild: Danmark kvar som storägare – Sverige och Norge utanför ägandet
