Emirates storsatsar – så ska ekonomiklass bli bekvämare

Att sova i ekonomiklass är fortfarande en konstform. Begränsat benutrymme, torra kabiner och en okänd medpassagerares armbåge hör till villkoren.

Nu försöker Emirates åtminstone lösa problemet med huvudet, skriver Euronews.

Flygbolaget lanserar nackstödet U-Dream, försett med flexibla sidovingar som håller huvud och nacke på plats. Tanken är att passageraren ska kunna somna utan att vakna med hakan mot bröstet eller huvudet på grannens axel.

Tre av Emirates Airbus A350 har redan utrustats med det nya nackstödet. Foto: Emirates

Börjar med Airbus A350

Hittills har tre av Emirates Airbus A350 utrustats med nackstödet. Samtliga A350-plan ska ha det installerat före utgången av 2026.

Från 2027 ska tekniken även byggas in i de Airbus A380 och Boeing 777 som genomgår flygbolagets stora upprustningsprogram. Enligt Emirates blir bolaget först i världen med den här typen av nackstöd i ekonomiklass.

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“U-Dream förändrar spelplanen för den som vill sova genom att ge fullt stöd åt nacken. Det behövs inte längre någon nackkudde”, säger Emirates koncernchef Tim Clark.

Det återstår förstås att se om resenärerna är lika entusiastiska som chefen.