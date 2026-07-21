Emirates fortsätter att investera i ekonomiklass när konkurrensen om långdistansresenärerna hårdnar. Ett nytt nackstöd ska hindra passagerarnas huvuden från att falla framåt eller åt sidan under sömnen. Flygbolaget kallar lösningen banbrytande – och dödförklarar samtidigt den klassiska nackkudden.
Emirates storsatsar – så ska ekonomiklass bli bekvämare
Att sova i ekonomiklass är fortfarande en konstform. Begränsat benutrymme, torra kabiner och en okänd medpassagerares armbåge hör till villkoren.
Nu försöker Emirates åtminstone lösa problemet med huvudet, skriver Euronews.
Flygbolaget lanserar nackstödet U-Dream, försett med flexibla sidovingar som håller huvud och nacke på plats. Tanken är att passageraren ska kunna somna utan att vakna med hakan mot bröstet eller huvudet på grannens axel.
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Börjar med Airbus A350
Hittills har tre av Emirates Airbus A350 utrustats med nackstödet. Samtliga A350-plan ska ha det installerat före utgången av 2026.
Från 2027 ska tekniken även byggas in i de Airbus A380 och Boeing 777 som genomgår flygbolagets stora upprustningsprogram. Enligt Emirates blir bolaget först i världen med den här typen av nackstöd i ekonomiklass.
“U-Dream förändrar spelplanen för den som vill sova genom att ge fullt stöd åt nacken. Det behövs inte längre någon nackkudde”, säger Emirates koncernchef Tim Clark.
Det återstår förstås att se om resenärerna är lika entusiastiska som chefen.
Ekonomiklass har blivit ett slagfält
Satsningen är en del av en bredare kapplöpning mellan flygbolagen. När biljettpriserna pressas och premiumkabinerna inte kan fylla hela planet försöker bolagen göra ekonomiklass mer attraktiv – utan att offra för många stolar.
United Airlines har presenterat Economy Plus-rader utan mittsäte, där två passagerare får mer utrymme och ett gemensamt bord. Bolaget har också visat så kallade relax rows som kan byggas om till en enklare säng.
Air New Zealand har gått längst med sina bokningsbara sovkojer på ultralånga linjer. Passagerarna kan köpa tillgång till en koj under fyra timmar, vilket säger en del om flygets utveckling: först betalar man för stolen, sedan för att slippa sitta i den.
För Emirates är nackstödet en relativt liten detalj, men också ett billigt sätt att stärka produkten i ekonomiklass. På en långflygning kan några timmars bättre sömn väga tyngre än ännu en film i underhållningssystemet.
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