21 juli
2026

Realtid
JUST NU:

Flera får fängelse i omfattande ekobrottshärva kring fastigheter

Realtid.se
Perfect Weekend

Emirates storsatsar – så ska ekonomiklass bli bekvämare

Emirates nya nackstöd U-Dream ska göra det lättare att sova i ekonomiklass. Foto: Instagram/Emirates
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Emirates fortsätter att investera i ekonomiklass när konkurrensen om långdistansresenärerna hårdnar. Ett nytt nackstöd ska hindra passagerarnas huvuden från att falla framåt eller åt sidan under sömnen. Flygbolaget kallar lösningen banbrytande – och dödförklarar samtidigt den klassiska nackkudden.

Att sova i ekonomiklass är fortfarande en konstform. Begränsat benutrymme, torra kabiner och en okänd medpassagerares armbåge hör till villkoren.

Nu försöker Emirates åtminstone lösa problemet med huvudet, skriver Euronews.

Flygbolaget lanserar nackstödet U-Dream, försett med flexibla sidovingar som håller huvud och nacke på plats. Tanken är att passageraren ska kunna somna utan att vakna med hakan mot bröstet eller huvudet på grannens axel.

Det här är det värsta du kan göra på flyget

Glöm turbulens på flyget, förseningar och dyrt kaffe. Det som verkligen får svenska flygresenärer att tappa humöret är en sko som regelbundet träffar
Tre av Emirates Airbus A350 har redan utrustats med det nya nackstödet. Foto: Emirates

Börjar med Airbus A350

Hittills har tre av Emirates Airbus A350 utrustats med nackstödet. Samtliga A350-plan ska ha det installerat före utgången av 2026.

Från 2027 ska tekniken även byggas in i de Airbus A380 och Boeing 777 som genomgår flygbolagets stora upprustningsprogram. Enligt Emirates blir bolaget först i världen med den här typen av nackstöd i ekonomiklass.

“U-Dream förändrar spelplanen för den som vill sova genom att ge fullt stöd åt nacken. Det behövs inte längre någon nackkudde”, säger Emirates koncernchef Tim Clark.

Det återstår förstås att se om resenärerna är lika entusiastiska som chefen.

Bättre sömn har blivit ett nytt konkurrensmedel i flygbolagens ekonomiklass. Foto: Emirates

Ekonomiklass har blivit ett slagfält

Satsningen är en del av en bredare kapplöpning mellan flygbolagen. När biljettpriserna pressas och premiumkabinerna inte kan fylla hela planet försöker bolagen göra ekonomiklass mer attraktiv – utan att offra för många stolar.

United Airlines har presenterat Economy Plus-rader utan mittsäte, där två passagerare får mer utrymme och ett gemensamt bord. Bolaget har också visat så kallade relax rows som kan byggas om till en enklare säng.

Air New Zealand har gått längst med sina bokningsbara sovkojer på ultralånga linjer. Passagerarna kan köpa tillgång till en koj under fyra timmar, vilket säger en del om flygets utveckling: först betalar man för stolen, sedan för att slippa sitta i den.

För Emirates är nackstödet en relativt liten detalj, men också ett billigt sätt att stärka produkten i ekonomiklass. På en långflygning kan några timmars bättre sömn väga tyngre än ännu en film i underhållningssystemet.

Döp om Slussens nya torg efter Carl Johan De Geer

Denna vecka kommer Viggos dagbok hem till Sköndal igen och startar och startar en kampanj för Carl Johan De Geers torg
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Perfect Weekend

Rekordvinst för flygbolag – ändå tjänar de bara 43 kronor per passagerare

20 juli 2026
Perfect Weekend

Resebranschen ritas om – efter Norwegians Vingköp gör Sunweb en strategisk Ryanair-affär

13 juli 2026