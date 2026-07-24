Nu flockas britterna till Sverige – tack vare svalkan

Allt fler semesterfirare väljer att resa till de nordiska länderna i stället för till Sydeuropa.

Resebolag, bokningsplattformar och turistföretag rapporterar om ett växande intresse för så kallade ”coolcations”, där svalare klimat blivit en viktig del av reseupplevelsen.

Enligt bokningsplattformen Trivago ökade britternas bokningar för juli och augusti med 55 procent till Norge och 57 procent till Sverige jämfört med samma period i fjol.

Skåne är populärt

Även Danmark noterade en uppgång på 29 procent.

Den ökade efterfrågan kommer efter ännu en sommar med rekordhöga temperaturer i Europa.

Under juni noterade Storbritannien sin högsta junitemperatur hittills, medan Frankrike upplevde sin varmaste juni sedan mätningarna inleddes. I delar av Spanien steg temperaturen över 45 grader.

Även Booking.com ser ett ökat intresse för Skandinavien. Sökningar från Storbritannien efter resor till bland annat Tromsø, Reine, Malmö och Lund ökade kraftigt under de veckor då värmeböljorna slog till, skriver Financial Times.

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