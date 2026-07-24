Hela 57 procent fler britter har valt Sverige i år jämfört med förra året, enligt en resesajt. Det är det relativt svala vädret som tycks locka.
Nu flockas britterna till Sverige – tack vare svalkan
Allt fler semesterfirare väljer att resa till de nordiska länderna i stället för till Sydeuropa.
Resebolag, bokningsplattformar och turistföretag rapporterar om ett växande intresse för så kallade ”coolcations”, där svalare klimat blivit en viktig del av reseupplevelsen.
Enligt bokningsplattformen Trivago ökade britternas bokningar för juli och augusti med 55 procent till Norge och 57 procent till Sverige jämfört med samma period i fjol.
Skåne är populärt
Även Danmark noterade en uppgång på 29 procent.
Den ökade efterfrågan kommer efter ännu en sommar med rekordhöga temperaturer i Europa.
Under juni noterade Storbritannien sin högsta junitemperatur hittills, medan Frankrike upplevde sin varmaste juni sedan mätningarna inleddes. I delar av Spanien steg temperaturen över 45 grader.
Även Booking.com ser ett ökat intresse för Skandinavien. Sökningar från Storbritannien efter resor till bland annat Tromsø, Reine, Malmö och Lund ökade kraftigt under de veckor då värmeböljorna slog till, skriver Financial Times.
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Fler vill till Svalbard
Flyg- och resebolag märker samma utveckling. Jet2 har nästan tredubblat kapaciteten på sin linje mellan London och Bergen sedan den lanserades 2024.
Bolaget uppger också att resandet till Island växer snabbt.
Den ökade efterfrågan märks även längre norrut. På Svalbard har researrangören Basecamp Explorer sett ett växande intresse för expeditionsresor.
Det gäller särskilt amerikanska besökare som bokar med kort varsel trots att resorna kan kosta motsvarande över 100 000 kronor för fem dagar exklusive flyg.
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Solen lockar ändå mest
Även Hurtigruten, som trafikerar den norska kusten, räknar med att antalet gäster ökar med mer än 15 procent under 2026 jämfört med året före.
Bokningsläget för 2027 ligger redan mer än 35 procent över fjolårets nivå.
Trots den tydliga trenden bedömer branschaktörer att förändringen sker gradvis.
Intresset för svalare resmål ökar, men många resenärer fortsätter fortfarande att välja klassiska soldestinationer i södra Europa, där efterfrågan alltjämt är störst.
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