24 juli
2026

Realtid
JUST NU:

Svensk start-up vill döda Gmail – tar in över 30 miljoner

Realtid.se
Perfect Weekend

Nu flockas britterna till Sverige – tack vare svalkan

kylan
Såväl den svenska som den danska sidan av Öresund har lockat till sig fler turister, enligt vissa resebolag. (Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Hela 57 procent fler britter har valt Sverige i år jämfört med förra året, enligt en resesajt. Det är det relativt svala vädret som tycks locka.

Allt fler semesterfirare väljer att resa till de nordiska länderna i stället för till Sydeuropa.

Resebolag, bokningsplattformar och turistföretag rapporterar om ett växande intresse för så kallade ”coolcations”, där svalare klimat blivit en viktig del av reseupplevelsen.

Enligt bokningsplattformen Trivago ökade britternas bokningar för juli och augusti med 55 procent till Norge och 57 procent till Sverige jämfört med samma period i fjol.

Skåne är populärt

Även Danmark noterade en uppgång på 29 procent.

Den ökade efterfrågan kommer efter ännu en sommar med rekordhöga temperaturer i Europa.

Under juni noterade Storbritannien sin högsta junitemperatur hittills, medan Frankrike upplevde sin varmaste juni sedan mätningarna inleddes. I delar av Spanien steg temperaturen över 45 grader.

Även Booking.com ser ett ökat intresse för Skandinavien. Sökningar från Storbritannien efter resor till bland annat Tromsø, Reine, Malmö och Lund ökade kraftigt under de veckor då värmeböljorna slog till, skriver Financial Times.

Läs mer: Värmebölja på väg: Så klarar du extremvärmen. Dagens PS

Fler vill till Svalbard

Flyg- och resebolag märker samma utveckling. Jet2 har nästan tredubblat kapaciteten på sin linje mellan London och Bergen sedan den lanserades 2024.

Bolaget uppger också att resandet till Island växer snabbt.

Den ökade efterfrågan märks även längre norrut. På Svalbard har researrangören Basecamp Explorer sett ett växande intresse för expeditionsresor.

Det gäller särskilt amerikanska besökare som bokar med kort varsel trots att resorna kan kosta motsvarande över 100 000 kronor för fem dagar exklusive flyg.

Läs mer: Super-El Niño hotar skördarna – råvarupriserna kan rusa. Realtid

Solen lockar ändå mest

Även Hurtigruten, som trafikerar den norska kusten, räknar med att antalet gäster ökar med mer än 15 procent under 2026 jämfört med året före.

Bokningsläget för 2027 ligger redan mer än 35 procent över fjolårets nivå.

Trots den tydliga trenden bedömer branschaktörer att förändringen sker gradvis.

Intresset för svalare resmål ökar, men många resenärer fortsätter fortfarande att välja klassiska soldestinationer i södra Europa, där efterfrågan alltjämt är störst.

Läs mer: Anduril kan få biljonvärdering – branschen exploderar. Dagens PS

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Experter: Så hanterar du värmen vid Medelhavet
Perfect Weekend

Europas turistjättar pressas av extremvärmen – miljardindustrin kan tvingas ställa om

24 juli 2026
Perfect Weekend

Emirates storsatsar – så ska ekonomiklass bli bekvämare

21 juli 2026
Perfect Weekend

Rekordvinst för flygbolag – ändå tjänar de bara 43 kronor per passagerare

20 juli 2026