Bränslebristen kommer slå mot flygets svagaste länkar

Små flygbolag ligger sämst till

Om bränslebristen blir skarp kommer de stora aktörerna sannolikt först i kön. De mindre bolagen hamnar längre ned i näringskedjan.

Det kan slå mot nya svenska satsningar på regionalflyg, exempelvis linjer mellan Gotland och Stockholm eller Skåne och Stockholm. Där finns ofta äldre flygplan, svagare balansräkningar och tunnare marginaler.

”De ligger väldigt risigt till i näringskedjan”, säger Cavling.

Svaga linjer riskerar att försvinna först. För resenären till Mallorca är oron mindre. För den som bor i glesbygd kan effekten bli betydligt större.

”Folk som bor i glesbygd har det dåligt redan nu, och de kommer att få det ännu sämre”, spår Cavling.

Skala är inte en bieffekt, det är affären. (Foto: TT)

Konsolideringen fortsätter

Bränslekrisen kommer ovanpå en större rörelse i flygbranschen: konsolidering. Färre bolag kontrollerar allt större delar av marknaden.

I Europa dominerar tre stora grupper: Lufthansa, IAG med British Airways, samt Air France-KLM. SAS har redan tagit klivet in i Air France-KLM:s sfär. Nästa stora europeiska bricka är Portugals TAP.

”Vi kommer att få en marknad där färre aktörer kontrollerar större delar av marknaden”, säger Cavling.

Samtidigt finns den gamla nationella reflexen kvar. Länder vill gärna ha egna flygbolag. Sverige har under åren pumpat in ungefär 20 miljarder kronor i SAS. Cavlings dom är inte sentimental.

”Och vad fick vi för det? Ingenting.”

Ryanair flyger över alltihop

Om de gamla nätverksbolagen bygger lojalitet med poängprogram, lounger och navtrafik, spelar Ryanair ett annat spel. Bolaget säljer flyg som en enkel vara. Punkt till punkt. Inga stora drömmar om nationell stolthet. Bara avgång, landning och en extra avgift för det mesta som går att ta betalt för.

Cavling pekar på Ryanair som Europas mest lönsamma flygbolag och som en aktör som kan segla ovanför de gamla jättarna.

Framtiden är större, inte mindre

Trots bränsleoro, konsolidering och politisk press är den globala trenden tydlig: fler människor kommer att flyga. När medelklassen växer i Indien, Asien och delar av Afrika ökar också efterfrågan på flygresor.

Cavling beskriver det som flygets stora långsiktiga rörelse. Fler människor får råd att resa. Då köper de flygbiljetter.

Men att sia om flygets framtid är riskabelt. Pandemin visade hur snabbt hela systemet kan stanna.

”Förmågan att se in i framtiden i flygbranschen är begränsad”, avslutar han.

