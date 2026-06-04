Under flera år har Kastrup dragit ifrån Arlanda. SAS har flyttat sitt tyngsta nav till Köpenhamn och svenska resenärer har fått vänja sig vid att mellanlanda i Danmark på väg ut i världen. Men nu kan en oväntad faktor förändra spelplanen. Danmarks nya transportminister Signe Munk har länge argumenterat för högre kostnader för flyget och fler åtgärder som ska få resenärer att välja andra transportslag.
Ny dansk minister kan bli Arlandas oväntade räddning
Danmark har varit Nordens vinnare
Det senaste decenniet har utvecklingen varit tydlig. Kastrup har stärkt sin position som Nordens ledande flygplats medan Arlanda haft en betydligt tuffare resa.
När SAS efter rekonstruktionen valde att koncentrera sina långlinjer och sin internationella trafik till Köpenhamn blev skillnaden ännu tydligare. Kastrup utvecklades till koncernens viktigaste nav samtidigt som Arlanda fick en mer regional roll.
För svenska företag har det inneburit färre direktlinjer och fler mellanlandningar. För SAS har strategin varit framgångsrik. Ett stort nav ger fler anslutningsresenärer och bättre lönsamhet.
Samtidigt har Danmark under lång tid haft en mer flygpositiv politik än Sverige. Medan svenska politiker diskuterade flygskatter och minskat flygande fortsatte Kastrup att locka nya linjer och investeringar.
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Ny minister med annan agenda
Nu har Danmark fått en ny transportminister, rapporterar Check-In.
Signe Munk från Socialistisk Folkeparti har tidigare profilerat sig som en politiker som vill använda ekonomiska styrmedel för att minska flygresandet.
Hon har argumenterat för passagerarskatter på flyg, kritiserat förslag om momslättnader för inrikesflyg och förespråkat särskilda klimatavgifter för privatjet.
När den danska regeringen ville införa nollmoms på vissa inrikesflygningar var Munk en av de tydligaste kritikerna. Hon ifrågasatte både de ekonomiska och klimatmässiga effekterna.
För flygbranschen är det en signal om att transportdepartementet nu leds av en politiker som ser flyget mer som en klimatfråga än som ett tillväxtprojekt.
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Sverige går åt andra hållet
Samtidigt har Sverige tagit flera steg i motsatt riktning.
Flygskatten har avskaffats och regeringen talar allt oftare om flygets betydelse för näringsliv, export och regional utveckling.
Swedavias passagerarsiffror har börjat återhämta sig och flera flygbolag har utökat sin trafik från Arlanda. Ryanair har dessutom signalerat att bolaget gärna växer i Sverige om villkoren blir mer konkurrenskraftiga.
Arlanda har fått en öppning
Ingen ska tro att Kastrups position är hotad på kort sikt. Flygplatsen har fler långlinjer, större transfertrafik och ett starkt stöd från SAS.
Men flygplatser konkurrerar inte bara med terminaler och destinationer. De konkurrerar också med politiska villkor.
Under många år har svenska flygplatser kämpat i motvind medan Danmark haft medvind. Nu kan rollerna börja skifta.
Det innebär inte att Arlanda plötsligt kommer att köra om Kastrup. Men för första gången på länge finns det tecken på att konkurrensfördelarna inte längre rör sig i en enda riktning.
För svenska företag som är beroende av internationella flygförbindelser är det en utveckling värd att följa. I kampen om Nordens flygtrafik kan nästa viktiga drag komma från en dansk minister som helst vill att färre människor flyger.
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