Ny dansk minister kan bli Arlandas oväntade räddning

Ny minister med annan agenda

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Nu har Danmark fått en ny transportminister, rapporterar Check-In.

Signe Munk från Socialistisk Folkeparti har tidigare profilerat sig som en politiker som vill använda ekonomiska styrmedel för att minska flygresandet.

Hon har argumenterat för passagerarskatter på flyg, kritiserat förslag om momslättnader för inrikesflyg och förespråkat särskilda klimatavgifter för privatjet.

När den danska regeringen ville införa nollmoms på vissa inrikesflygningar var Munk en av de tydligaste kritikerna. Hon ifrågasatte både de ekonomiska och klimatmässiga effekterna.

För flygbranschen är det en signal om att transportdepartementet nu leds av en politiker som ser flyget mer som en klimatfråga än som ett tillväxtprojekt.

Sverige går åt andra hållet

Samtidigt har Sverige tagit flera steg i motsatt riktning.

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Flygskatten har avskaffats och regeringen talar allt oftare om flygets betydelse för näringsliv, export och regional utveckling.

Swedavias passagerarsiffror har börjat återhämta sig och flera flygbolag har utökat sin trafik från Arlanda. Ryanair har dessutom signalerat att bolaget gärna växer i Sverige om villkoren blir mer konkurrenskraftiga.

Ryanairs vd Eddie Wilson har signalerat att bolaget gärna växer i Sverige om villkoren blir mer attraktiva. Foto: Jessica Gow/TT

Arlanda har fått en öppning

Ingen ska tro att Kastrups position är hotad på kort sikt. Flygplatsen har fler långlinjer, större transfertrafik och ett starkt stöd från SAS.

Men flygplatser konkurrerar inte bara med terminaler och destinationer. De konkurrerar också med politiska villkor.

Under många år har svenska flygplatser kämpat i motvind medan Danmark haft medvind. Nu kan rollerna börja skifta.

Det innebär inte att Arlanda plötsligt kommer att köra om Kastrup. Men för första gången på länge finns det tecken på att konkurrensfördelarna inte längre rör sig i en enda riktning.

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För svenska företag som är beroende av internationella flygförbindelser är det en utveckling värd att följa. I kampen om Nordens flygtrafik kan nästa viktiga drag komma från en dansk minister som helst vill att färre människor flyger.