16 minuter i luften kan förändra hela flygindustrin

Ett kinesiskt testflyg med ett vätedrivet plan varade i 16 minuter skriver Dagens PS och nådde 300 meters höjd. Inte direkt något som hotar Arlanda–Heathrow. Men tillräckligt för att signalera en strategisk förflyttning.

Ett test – och ett budskap

Flygplanet var obemannat och användes för frakt. Tekniken bygger på väte som bränsle, där utsläppet i praktiken blir vattenånga. Det låter som en reklambroschyr, men det är också korrekt.

Det intressanta är inte flygtiden. Det intressanta är att det fungerar utanför labbet.

Samtidigt som oljepriserna rör sig uppåt och geopolitiken skakar energimarknaden, testar Kina alternativ som inte kräver en enda droppe råolja.

Det är inte klimatidealism. Det är realpolitik.