Hård kritik: Arlandas vd har missförstått sitt uppdrag

Det här är en krönika och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Men i en lång intervju i DN avslöjas också något annat. Ett synsätt som länge präglat moderna flygplatser.

När du landar ska det gå fort. När du ska flyga iväg ska det däremot gärna ta tid.

Johannesson beskriver hur han och reportern efter säkerhetskontrollen går in i det Swedavia kallar ”marknadsplatsen” – området där resenärerna förväntas handla och äta innan avgång.

Redan där finns problemet tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.

En flygplats är inte en marknadsplats. En flygplats är en transportmaskin.

Folk åker inte till Arlanda för att shoppa. De åker dit för att ta sig till Málaga, Malmö eller München.

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Affärsresenären vill inte gå på sightseeing i terminalen

För affärsresenärer är detta särskilt uppenbart. Den som flyger mellan Stockholm och Bryssel för ett möte vill komma till gaten så effektivt som möjligt. Varje extra omväg genom parfymbutiker, hamburgerkedjor och taxfree-labyrinter är en försämring av produkten.

Det är därför de bästa flygplatserna i världen arbetar med något så radikalt som att respektera resenärens tid.

På Arlanda är logiken ofta det motsatta. Först ska du parkera långt bort. Sedan gå långt. Därefter passera genom en kommersiell korridor som är designad för att du ska exponeras för så många köpimpulser som möjligt innan du når flygplanet.

När du väl kommer fram till restaurangerna möts du av priser som får en lunch på Stureplan att framstå som ett lågprisalternativ.