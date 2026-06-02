Swedavias nye vd Mats Johannesson har ett tydligt löfte till resenärerna på Arlanda: bagaget ska komma snabbare efter landning. Det är okej början. Ingen människa har någonsin sagt: ”Det bästa med resan var de extra 27 minuterna vid bagageband 5.”
Hård kritik: Arlandas vd har missförstått sitt uppdrag
Det här är en krönika och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Men i en lång intervju i DN avslöjas också något annat. Ett synsätt som länge präglat moderna flygplatser.
När du landar ska det gå fort. När du ska flyga iväg ska det däremot gärna ta tid.
Johannesson beskriver hur han och reportern efter säkerhetskontrollen går in i det Swedavia kallar ”marknadsplatsen” – området där resenärerna förväntas handla och äta innan avgång.
Redan där finns problemet tycker Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
En flygplats är inte en marknadsplats. En flygplats är en transportmaskin.
Folk åker inte till Arlanda för att shoppa. De åker dit för att ta sig till Málaga, Malmö eller München.
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Affärsresenären vill inte gå på sightseeing i terminalen
För affärsresenärer är detta särskilt uppenbart. Den som flyger mellan Stockholm och Bryssel för ett möte vill komma till gaten så effektivt som möjligt. Varje extra omväg genom parfymbutiker, hamburgerkedjor och taxfree-labyrinter är en försämring av produkten.
Det är därför de bästa flygplatserna i världen arbetar med något så radikalt som att respektera resenärens tid.
På Arlanda är logiken ofta det motsatta. Först ska du parkera långt bort. Sedan gå långt. Därefter passera genom en kommersiell korridor som är designad för att du ska exponeras för så många köpimpulser som möjligt innan du når flygplanet.
När du väl kommer fram till restaurangerna möts du av priser som får en lunch på Stureplan att framstå som ett lågprisalternativ.
Statligt bolag eller köpcentrum?
Johannesson försäkrar i intervjun att Swedavia följer priserna och att det finns både ”fine dining” och billigare alternativ.
Det är säkert sant på pappret.
Men den genomsnittliga barnfamiljen som köper två mackor, två läsk och en kaffe på Arlanda brukar sällan känna att de gjort sitt livs fynd.
Det märkliga är att Swedavia är ett statligt bolag. Man kunde därför tro att uppdraget främst handlade om tillgänglighet, effektivitet och konkurrenskraft.
I stället känns det ibland som att flygplatsen ser resenären som en kund i ett köpcentrum som råkar ha flygplan utanför fönstret.
Det är bakvänt.
Perfect Weekend har tidigare skrivit flera gånger om en “hemlig” gång före taxfree-området efter säkerhetskontrollen som besparar resenärerna 20 minuters extra promenad. Den gör Swedavias vd allt för att ingen ska bli upptäcka.
Arlanda borde lära av Ryanair
Flygplatser konkurrerar inte längre bara med andra flygplatser. De konkurrerar också med människors tålamod.
När Swedavia nu investerar i nya pirer, nya terminalytor och ny bagagehantering borde man börja med den mest grundläggande frågan av alla:
Hur snabbt kan vi hjälpa människor från A till B?
Här borde Swedavias vd lära av Europas mest lönsamma flygbolag Ryanair. Affärsidén är att flyga point to point till så låg kostnad som möjligt så snabbt och effektivt som möjligt. Vill någon ha extra lull-lull så betalar man för det, men syftet med att flyga och fortfarande jag vill komma hem eller bort så snabbt som möjligt.
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