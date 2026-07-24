Europas turistjättar pressas av extremvärmen – miljardindustrin kan tvingas ställa om

Turismen står för en betydande del av ekonomin i Sydeuropa. I Spanien motsvarar sektorn omkring 13 procent av BNP, medan Italien och Frankrike också är starkt beroende av internationella besökare.

Samtidigt blir somrarna allt varmare.

Under årets värmeböljor har temperaturer över 40 grader uppmätts i stora delar av Sydeuropa. Museer har kortat öppettider, restauranger har tappat gäster och myndigheter har tvingats sätta upp kylstationer vid några av Europas mest besökta turistattraktioner.

En affärsmodell under press

Det som tidigare betraktades som enstaka extremväder börjar nu påverka affärsmodellen för delar av besöksnäringen.

Hotell utan luftkonditionering blir allt svårare att sälja under högsäsongen. Restauranger investerar i nya kylsystem och fastighetsägare tvingas modernisera äldre byggnader som aldrig konstruerades för temperaturer på över 40 grader, rapporterar NY Times.

För kulturinstitutioner innebär värmen dessutom ökade kostnader när lokaler måste kylas för att skydda både besökare och konstsamlingar.