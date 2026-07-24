Spanien, Frankrike och Italien lever till stor del på sommarturismen. Men extremvärmen med allt fler värmeböljor, stängda sevärdheter och ett växande krav på luftkonditionering riskerar att förändra en av Europas viktigaste näringar. För hotell, restauranger och investerare handlar det inte längre om en tillfällig värmechock – utan om en ny affärsverklighet.
Europas turistjättar pressas av extremvärmen – miljardindustrin kan tvingas ställa om
Turismen står för en betydande del av ekonomin i Sydeuropa. I Spanien motsvarar sektorn omkring 13 procent av BNP, medan Italien och Frankrike också är starkt beroende av internationella besökare.
Samtidigt blir somrarna allt varmare.
Under årets värmeböljor har temperaturer över 40 grader uppmätts i stora delar av Sydeuropa. Museer har kortat öppettider, restauranger har tappat gäster och myndigheter har tvingats sätta upp kylstationer vid några av Europas mest besökta turistattraktioner.
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En affärsmodell under press
Det som tidigare betraktades som enstaka extremväder börjar nu påverka affärsmodellen för delar av besöksnäringen.
Hotell utan luftkonditionering blir allt svårare att sälja under högsäsongen. Restauranger investerar i nya kylsystem och fastighetsägare tvingas modernisera äldre byggnader som aldrig konstruerades för temperaturer på över 40 grader, rapporterar NY Times.
För kulturinstitutioner innebär värmen dessutom ökade kostnader när lokaler måste kylas för att skydda både besökare och konstsamlingar.
Resenärerna ändrar beteende
Resebolag rapporterar om en kraftigt ökad efterfrågan på hotell med luftkonditionering.
Samtidigt ökar intresset för svalare destinationer i norra Europa. Länder som Danmark och Island lockar allt fler besökare under sommarmånaderna när Sydeuropa drabbas av återkommande värmeböljor.
Det innebär att reseflöden som varit stabila i decennier kan börja förändras.
Kan högsäsongen flyttas?
Flera aktörer i turistnäringen räknar nu med att den traditionella högsäsongen kan förskjutas.
Om juli och augusti blir alltför varma kan fler välja att resa under maj, juni, september och oktober i stället. Det skulle ge en längre säsong – men samtidigt minska intäkterna under de månader då hotell och restauranger historiskt haft sina högsta marginaler.
För flygbolag, hotellkedjor och destinationsbolag innebär det nya krav på kapacitetsplanering, bemanning och prissättning.
Klimatet blir en investeringsfråga
För investerare är utvecklingen inte längre bara en klimatfråga, utan även en fråga om fastighetsvärden och avkastning.
Hotell med modern klimatteknik och energieffektiva kylsystem kan få ett tydligt konkurrensövertag, medan äldre anläggningar riskerar att kräva omfattande investeringar.
Samtidigt ökar trycket på kommuner och städer att bygga fler skuggade miljöer, förbättra vattenförsörjningen och klimatanpassa den offentliga infrastrukturen.
För Europas stora turistländer är budskapet tydligt: den extrema sommarvärmen är inte längre ett tillfälligt störningsmoment. Den håller på att bli en faktor som kan förändra en av kontinentens viktigaste exportnäringar.
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