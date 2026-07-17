Kontorsåtergången – en dyr affär för anställda

En ny studie, som Realtid rapporterat om, visar att motståndet mot distansarbete inte alltid handlar om verksamhetens behov.

Istället pekar studien på att narcissistiska chefer oftare driver på för fysisk närvaro. Forskarna menar att det kan handla om att behålla kontrollen.

Det är en drivkraft som sällan syns i policydokumenten, men som enligt forskarna kan påverka hur organisationer utformar sina arbetsformer.

Forskarna bakom studien beskriver hur narcissistiska ledare tenderar att koppla sin identitet till rollen som chef.



När medarbetarna arbetar på distans minskar möjligheten att utöva den typ av ledarskap som bygger på att synas, höras och styra rummet. I vissa fall kan kontorskravet därför handla mer om kontroll och ledarskapssyn än om produktivitet.

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Ökade kostnader för medarbetarna

För många innebär det längre dagar, mindre flexibilitet och en vardag som blir svårare att få ihop. Det är en utveckling som står i skarp kontrast till argumenten om ”kultur” och ”teamkänsla”.

I flera branscher har kontorskraven blivit ett sätt att signalera normalitet efter pandemin. Men för medarbetarna innebär det ofta att de förlorar den balans som distansarbetet gav – och att arbetslivet återgår till en modell som inte längre känns självklar.

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