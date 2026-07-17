Att återvända till kontoret kostar mer än det smakar för många anställda – samtidigt visar ny forskning att chefer med narcissistiska drag oftare föredrar fysisk närvaro.
Kontorsåtergången – en dyr affär för anställda
En ny studie, som Realtid rapporterat om, visar att motståndet mot distansarbete inte alltid handlar om verksamhetens behov.
Istället pekar studien på att narcissistiska chefer oftare driver på för fysisk närvaro. Forskarna menar att det kan handla om att behålla kontrollen.
Det är en drivkraft som sällan syns i policydokumenten, men som enligt forskarna kan påverka hur organisationer utformar sina arbetsformer.
Forskarna bakom studien beskriver hur narcissistiska ledare tenderar att koppla sin identitet till rollen som chef.
När medarbetarna arbetar på distans minskar möjligheten att utöva den typ av ledarskap som bygger på att synas, höras och styra rummet. I vissa fall kan kontorskravet därför handla mer om kontroll och ledarskapssyn än om produktivitet.
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Ökade kostnader för medarbetarna
För många innebär det längre dagar, mindre flexibilitet och en vardag som blir svårare att få ihop. Det är en utveckling som står i skarp kontrast till argumenten om ”kultur” och ”teamkänsla”.
I flera branscher har kontorskraven blivit ett sätt att signalera normalitet efter pandemin. Men för medarbetarna innebär det ofta att de förlorar den balans som distansarbetet gav – och att arbetslivet återgår till en modell som inte längre känns självklar.
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Pendlingen har blivit dyrare – och mer tidskrävande
En analys från Washington Post visar att återgången till kontoret blivit en dyr affär för anställda i USA. Pendling, transporter, mat och förlorad tid har ökat markant sedan pandemin.
Många lägger nu både fler timmar och fler kronor på att ta sig till jobbet. I materialet framgår att arbetsdagen förlängs, stressnivåerna stiger och att flexibiliteten minskar när distansarbetet ersätts av fasta kontorskrav.
För vissa handlar det om hundratals dollar i ökade månadskostnader – för andra om flera timmar extra per vecka i ren restid.
Även i Sverige har högre kostnader för transporter och pendling gjort återgången till kontoret dyrare för många anställda.
Ingen tydlig produktivitetsvinst
Forskningen ger inget entydigt stöd för att generell kontorsnärvaro leder till högre produktivitet. Washington Post hänvisar till flera studier som visar att produktiviteten inte ökar av att människor sitter i samma byggnad.
Hybridmodellen har blivit en kompromiss, men långt ifrån alla chefer är villiga att släppa taget om kontoret. Samtidigt fortsätter medarbetare att värdera flexibilitet högt – och att ifrågasätta om kostnaderna för ökad fysisk närvaro står i proportion till nyttan.
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