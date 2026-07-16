Gen Z växlar jobb i rekordfart – jagar utveckling

För många unga blir snabba jobbyten ett sätt att skaffa sig fart i utvecklingen. I stället för att vänta på att arbetsgivaren ska erbjuda nya uppgifter tar de steget själva. Varje byte ger ett nytt ansvar och en kompetens som snabbt gör dem mer attraktiva för nästa roll.

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Tio jobb på tio år

I ett reportage i BBC beskriver Brittany Harris‑Nelson hur hon bytte jobb tio gånger på tio år för att nå sin nuvarande tjänst. Varje steg gav något konkret: en ny färdighet, en bättre arbetskultur eller ett tydligare fokus.



Även om lönen inte alltid ökade förbättrades villkoren i form av mer ledighet, bättre pension och en kompetensprofil som kunde öppna dörrar till roller hon tidigare inte nådde.

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Gen Z driver förändringen

En global Randstad‑undersökning bekräftar trenden att byta jobb. Gen Z stannar i snitt 1,1 år på sina första jobb. Det är betydligt kortare tid än äldre generationer.



För många handlar det om att få möjlighet att testa olika arbetskulturer och undvika att fastna i roller där utvecklingen går långsamt.

I Storbritannien har rörligheten gett tydliga ekonomiska resultat. En studie från Wealthify visar att personer som bytt jobb fyra gånger eller mer under ett decennium tjänar 31 procent mer än dem som stannat längre på samma arbetsplats.

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”Lojalitet lönar sig inte längre”

Flera experter i BBC‑reportaget menar att unga inte längre ser värdet i traditionell företagslojalitet.



Nicola Grant på Hiscox beskriver hur förväntningarna har förändrats: människor vill ha mer variation och snabbt kunna skaffa sig relevanta färdigheter.



Lucy Kemp på La Fosse kallar lily padding för en ny karriärnorm som hjälper unga att skapa mening, utveckling och kontroll över den egna yrkesbanan.

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