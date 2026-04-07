Många som har vant sig vid att arbeta hemifrån, inte minst under pandemin, kan känna ett motstånd mot att återgå till kontoret. Men ett amerikanskt bolag har hittat en lösning.
Anställda lockas tillbaka till kontoret – med extra förmåner
Det amerikanska teknikbolaget Superhuman har valt en ny väg i försöken att få tillbaka anställda till kontoret.
I stället för krav och sanktioner erbjuder bolaget ekonomiska incitament – en strategi som hittills gett tydliga resultat.
Sedan början av året har den dagliga närvaron på kontoren ökat med 57 procent, enligt företaget.
Bygger på frivillighet
Bakgrunden är att ett tidigare försök med obligatorisk närvaro inte fungerade.
Låg efterlevnad och tomma kontor präglade situationen trots att majoriteten av de anställda bodde inom pendlingsavstånd.
Den nya modellen bygger i stället på frivillighet. Medarbetare kan välja mellan olika nivåer av kontorsnärvaro, från två till fem dagar i veckan, där förmånerna ökar ju fler dagar de arbetar på plats.
Det handlar bland annat om bidrag till pendling, barnomsorg, matleveranser och städning, samt ett välmåendebidrag som kan uppgå till motsvarande flera tusen dollar per kvartal, skriver Business Insider.
Försöker göra kontoret attraktivt
Strategin har fått stort genomslag internt. Tre av fyra anställda nära bolagets kontorshubbar har anslutit sig till programmet, och en betydande andel har valt att vara på plats större delen av arbetsveckan.
Bolaget, som utvecklar AI-baserade produktivitetsverktyg, har samtidigt gjort förändringar i arbetsmiljön för att göra kontoret mer attraktivt.
Det inkluderar sociala aktiviteter, gemensamma måltider och justeringar i kontorslayouten för att öka interaktion mellan kollegor.
Vill minska trösklarna
En viktig del i omställningen har varit att identifiera hinder som tidigare avskräckte medarbetare från att komma in, exempelvis kostnader och praktiska problem.
Genom att minska dessa trösklar har företaget försökt göra kontorsarbete mer attraktivt snarare än tvingande.
Utvecklingen speglar en bredare trend där företag omvärderar sina strategier för distansarbete. Efter pandemin har många arbetsgivare försökt återinföra kontorsnärvaro, ofta med blandade resultat.
Inte testats i stora organisationer
Superhumans modell visar att incitament och flexibilitet kan vara ett alternativ till mer traditionella krav.
Samtidigt återstår frågan om modellen är hållbar på längre sikt och om den kan skalas upp i större organisationer.
För närvarande pekar dock siffrorna på att frivilliga lösningar kan vara effektiva för att förändra arbetsbeteenden.
