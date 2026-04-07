Anställda lockas tillbaka till kontoret – med extra förmåner

Det amerikanska teknikbolaget Superhuman har valt en ny väg i försöken att få tillbaka anställda till kontoret.

I stället för krav och sanktioner erbjuder bolaget ekonomiska incitament – en strategi som hittills gett tydliga resultat.

Sedan början av året har den dagliga närvaron på kontoren ökat med 57 procent, enligt företaget.

Bygger på frivillighet

Bakgrunden är att ett tidigare försök med obligatorisk närvaro inte fungerade.

Låg efterlevnad och tomma kontor präglade situationen trots att majoriteten av de anställda bodde inom pendlingsavstånd.

Den nya modellen bygger i stället på frivillighet. Medarbetare kan välja mellan olika nivåer av kontorsnärvaro, från två till fem dagar i veckan, där förmånerna ökar ju fler dagar de arbetar på plats.

Det handlar bland annat om bidrag till pendling, barnomsorg, matleveranser och städning, samt ett välmåendebidrag som kan uppgå till motsvarande flera tusen dollar per kvartal, skriver Business Insider.