Att komma in på arbetsmarknaden har länge varit tufft för unga, inte minst på grund av AI. Men det inte helt hopplöst ut.
Instegsjobben försvinner inte – men de ser annorlunda ut
AI förändrar arbetsmarknaden för nyutexaminerade – men inte på det sätt som många befarat.
I stället för att slå ut instegsjobben håller företagen nu på att omforma dem.
Det är slutsatsen i en ny analys i Financial Times.
Tog över enklare uppgifter
När generativ AI slog igenom började många konsult-, teknik- och advokatföretag minska rekryteringen av junior personal.
AI kunde snabbt ta över rutinuppgifter som tidigare fungerat som en naturlig inkörsport för nyanställda.
Nu syns dock tecken på en omsvängning. En undersökning från National Association of Colleges and Employers visar att amerikanska företag väntas anställa 5,6 procent fler nyutexaminerade i år än vad de räknade med inför fjolåret.
Samtidigt har flera arbetsgivare insett att yngre medarbetare ofta har en hög AI-kompetens och kan bidra till företagens tekniska omställning.
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Andra krav på nyanställda
Enligt data från Revelio Labs och fintechbolaget Ramp har amerikanska företag som gjort de största investeringarna i AI samtidigt ökat antalet anställda med omkring 10 procent.
De mest AI-intensiva arbetsgivarna rekryterar dessutom fler personer till instegsroller.
Samtidigt förändras kraven på de nyanställda. En rapport från PwC visar att antalet platsannonser för AI-exponerade instegsjobb med krav på mer avancerade färdigheter har ökat med 35 procent sedan 2019.
Arbetsgivare efterfrågar i allt högre grad kritiskt tänkande, omdöme, kreativitet och samarbetsförmåga – egenskaper som anses svårare att ersätta med AI.
Finns risker med användningen
Flera företag använder samtidigt AI som ett utbildningsverktyg.
Logistikjätten DHL bygger databaser med erfarna medarbetares kunskap inför pensionsavgångar, medan konsultbolaget Cognizant utvecklar AI-system som ska vägleda nyanställda i det dagliga arbetet.
Experter varnar dock för att alltför stort beroende av AI kan göra att unga medarbetare går miste om viktiga praktiska erfarenheter.
Om de enklaste arbetsuppgifterna försvinner riskerar nästa generation att få svårare att utveckla det omdöme och den yrkesskicklighet som krävs för att senare leda både människor och AI-system.
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