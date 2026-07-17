Instegsjobben försvinner inte – men de ser annorlunda ut

AI förändrar arbetsmarknaden för nyutexaminerade – men inte på det sätt som många befarat.

I stället för att slå ut instegsjobben håller företagen nu på att omforma dem.

Det är slutsatsen i en ny analys i Financial Times.

Tog över enklare uppgifter

När generativ AI slog igenom började många konsult-, teknik- och advokatföretag minska rekryteringen av junior personal.

AI kunde snabbt ta över rutinuppgifter som tidigare fungerat som en naturlig inkörsport för nyanställda.

Nu syns dock tecken på en omsvängning. En undersökning från National Association of Colleges and Employers visar att amerikanska företag väntas anställa 5,6 procent fler nyutexaminerade i år än vad de räknade med inför fjolåret.

Samtidigt har flera arbetsgivare insett att yngre medarbetare ofta har en hög AI-kompetens och kan bidra till företagens tekniska omställning.

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