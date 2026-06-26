Vd:ar som är mer narcissistiska är också mer måna om att anställda ska arbeta på plats. Det är resultatet från en ny studie.
Studie: Narcissism bakom återgång till kontoret
Det pågår just nu en trend bland chefer att försöka få tillbaka anställda till kontoret.
Nu kommer forskning som visar att vd:ar med starkare narcissistiska drag är betydligt mer benägna att motsätta sig distansarbete.
Det visar en ny studie ledd av organisationspsykologen Adam Grant vid Wharton.
Svårare att få uppmärksamhet
Forskarna menar att ledare med hög grad av narcissism föredrar fysiska möten eftersom de ger större möjligheter att utöva inflytande, dra till sig uppmärksamhet och stärka sin status.
I digitala möten blir det svårare att använda kroppsspråk, ögonkontakt och röstläge för att dominera samtalet eller få bekräftelse från medarbetare.
Studien bygger på sex års forskning och omfattar bland annat analyser av Fortune 500-bolagens vd:ar.
För att uppskatta graden av narcissism använde forskarna indirekta mått, såsom storleken på vd ersättningspaket, signaturer och porträttbilder i bolagens årsredovisningar.
Försökte mäta narcissismen
Resultaten visar att vd:ar med högre narcissismspoäng oftare eftersträvade maktpositioner, exempelvis genom att även bli styrelseordförande.
De var också mer benägna att uttrycka kritik mot distans- och hybridarbete redan tidigt under pandemin.
”Ju högre uppfattningar ledarna uttryckte om sig själva, desto mer ville de ha makt och status – och desto mer förespråkade de krav på kontorsnärvaro”, skrev forskarna som utförde studien, enligt Fortune.
I ett separat experiment fick företagsledare reflektera över hur ett starkt ego bidragit till framgångarna för Steve Jobs och Larry Ellison.
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Blev mer negativt inställda
Efter denna övning blev deltagarna mer negativa till distansarbete än en kontrollgrupp, vilket enligt forskarna tyder på ett orsakssamband mellan aktiverat ego och motstånd mot arbete hemifrån.
Forskarna betonar att det kan finnas välgrundade skäl att samla medarbetare på kontoret.
Men man varnar samtidigt för att företagsledares personliga drivkrafter kan göra att de underskattar fördelarna med flexibla arbetsformer.
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