Studie: Narcissism bakom återgång till kontoret

Det pågår just nu en trend bland chefer att försöka få tillbaka anställda till kontoret.

Nu kommer forskning som visar att vd:ar med starkare narcissistiska drag är betydligt mer benägna att motsätta sig distansarbete.

Det visar en ny studie ledd av organisationspsykologen Adam Grant vid Wharton.

Svårare att få uppmärksamhet

Forskarna menar att ledare med hög grad av narcissism föredrar fysiska möten eftersom de ger större möjligheter att utöva inflytande, dra till sig uppmärksamhet och stärka sin status.

I digitala möten blir det svårare att använda kroppsspråk, ögonkontakt och röstläge för att dominera samtalet eller få bekräftelse från medarbetare.

Studien bygger på sex års forskning och omfattar bland annat analyser av Fortune 500-bolagens vd:ar.

För att uppskatta graden av narcissism använde forskarna indirekta mått, såsom storleken på vd ersättningspaket, signaturer och porträttbilder i bolagens årsredovisningar.

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