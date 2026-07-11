Karolinska tar omtag för att bryta tystnadskulturen

Under senare år har medier flera gånger rapporterat om hur en tystnadskultur fått fäste på Karolinska sjukhuset. I en enkät från maj 2024 uppgav 70 procent av läkarna att de upplever att tystnad präglar delar av verksamheten.

Journalisten Helene Claesson Jennische på Chefstidningen har intervjuat Magnus Flodberg, verksamhetschef på HR, och Yvonne Dellmark, vice ordförande i läkarföreningen, om läget i dag.



De beskriver att tystnadskulturen fortfarande lever kvar i delar av verksamheten, men att arbetet för att bryta den har intensifierats sedan ledningsskiftet.

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Arbetsgrupp för ökad öppenhet

Den nya ledningen har, enligt Chefstidningen, gjort arbetet mot tystnadskultur till en prioriterad fråga och och infört en tydligare struktur för arbetsmiljöarbetet.

Flodberg och Dellmark ingår idag i en arbetsgrupp som skapats för att stärka öppenheten på sjukhuset. Gruppen har bland annat tagit fram workshops för både chefer och medarbetare, där fokus ligger på hur kritik tas emot och hur oro fångas upp i tid.

I en fördjupad enkät kunde de se att tystnad inte handlar om ovilja, utan om rädsla. Flera medarbetare beskriver hur de undvikit att lyfta problem för att slippa negativa reaktioner från kollegor eller repressalier från chefer.



Andra vittnar om chefer som redan bestämt sig, vilket gör att invändningar upplevs som meningslösa. Flera uppger också att de avstår från att lyfta problem eftersom de inte tror att synpunkterna leder till någon förändring.



Enligt Dellmark handlar tystnad ofta om hur ledarskapet ser ut. Om chefer inte aktivt visar att invändningar är välkomna, är det inte säkert att medarbetare vågar lyfta frågor som kan vara värdefulla för organisationen.

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