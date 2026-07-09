Chattbot gör jobbintervjun – sållar bort kandidater

Artificiell intelligens tar en allt större roll i rekryteringsprocessen.

Där används nu AI-chattbotar för att genomföra inledande anställningsintervjuer även för kvalificerade tjänstemän.

Tekniken, som tidigare främst användes vid massrekryteringar inom exempelvis detaljhandel och tillverkningsindustri, har börjat användas för många kontorsjobb under chefsnivå.

Får allt fler ansökningar

Flera stora arbetsgivare, däribland kryptobolaget Coinbase och mjukvaruföretaget Zapier, har infört AI-intervjuer som ett första steg i rekryteringen, skriver Business Insider.

Kandidater möts av digitala intervjuare i form av röster eller animerade avatarer som ställer följdfrågor, analyserar svaren och lämnar en bedömning till rekryteraren.

Utvecklingen drivs av den kraftiga ökningen av antalet jobbansökningar.

Samtidigt som AI gör det enklare för arbetssökande att skicka stora mängder ansökningar kan arbetsgivarna använda samma teknik för att hantera inflödet och låta betydligt fler kandidater genomgå en första intervju.

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