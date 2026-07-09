Den som går på en jobbintervju kan i framtiden behöva presentera sig för AI. Det är verkligheten redan nu hos flera amerikanska företag.
Chattbot gör jobbintervjun – sållar bort kandidater
Artificiell intelligens tar en allt större roll i rekryteringsprocessen.
Där används nu AI-chattbotar för att genomföra inledande anställningsintervjuer även för kvalificerade tjänstemän.
Tekniken, som tidigare främst användes vid massrekryteringar inom exempelvis detaljhandel och tillverkningsindustri, har börjat användas för många kontorsjobb under chefsnivå.
Får allt fler ansökningar
Flera stora arbetsgivare, däribland kryptobolaget Coinbase och mjukvaruföretaget Zapier, har infört AI-intervjuer som ett första steg i rekryteringen, skriver Business Insider.
Kandidater möts av digitala intervjuare i form av röster eller animerade avatarer som ställer följdfrågor, analyserar svaren och lämnar en bedömning till rekryteraren.
Utvecklingen drivs av den kraftiga ökningen av antalet jobbansökningar.
Samtidigt som AI gör det enklare för arbetssökande att skicka stora mängder ansökningar kan arbetsgivarna använda samma teknik för att hantera inflödet och låta betydligt fler kandidater genomgå en första intervju.
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Vill hitta rätt kandidat
Coinbase uppger att bolaget tar emot omkring 1,5 miljoner jobbansökningar om året.
Genom en AI-baserad intervjuplattform har företaget kunnat bedöma betydligt fler sökande än vad rekryteringsorganisationen tidigare klarade av.
Även Zapier beskriver tekniken som ett sätt att hitta kandidater som annars riskerat att sållas bort redan vid granskningen av cv och personligt brev.
Företaget uppger att omkring en tredjedel av dem som gått vidare till rekryterande chef sannolikt inte hade valts ut enbart utifrån sina ansökningshandlingar.
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Väcker frågor
Samtidigt väcker utvecklingen frågor om rättvisa och transparens.
Kritiker befarar att AI-system kan påverkas av faktorer som ansiktsuttryck, röstläge eller talmönster snarare än enbart kompetens, medan förespråkare menar att tekniken kan minska mänskliga fördomar i urvalsprocessen.
En undersökning bland närmare 3 000 arbetssökande visar att 63 procent av de amerikanska respondenterna genomfört en AI-ledd intervju under det senaste året.
Samtidigt uppgav 38 procent att de någon gång avbrutit en rekryteringsprocess eftersom den innehöll en AI-intervju, medan ytterligare 12 procent säger att de skulle göra det om de ställdes inför samma krav.
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