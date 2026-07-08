Distansarbete tillåts numera inte i samma utsträckning som tidigare hos flera stora företag. Det uppskattas inte av många anställda.
Svenska storföretagen kallar in anställda – möts av kritik
Flera av Sveriges största företag skärper nu sina regler för distansarbete.
Under det senaste halvåret har bland andra Scania, Volvo AB, Volvo Cars och Electrolux infört betydligt striktare krav på kontorsnärvaro.
Det har mötts av kritik från anställda och fackliga företrädare.
Ändrade policyn
Scania är det senaste bolaget att ändra sin policy. Företaget har beslutat att tjänstemännen ska arbeta från kontoret fem dagar i veckan, skriver Dagens Industri.
Beslutet omfattar omkring 8 000 medarbetare och innebär ett tydligt avsteg från den flexibilitet som etablerades under pandemin.
Enligt fackliga representanter har reaktionerna varit ovanligt starka.
Akademikerföreningen på Scania uppger att beslutet har lett till ett stort antal synpunkter från medlemmarna och varnar för att vissa kan välja att lämna företaget.
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Har mötts av protester
Liknande förändringar har genomförts på flera andra håll. Volvo AB införde tidigare i år krav på arbete på plats hela arbetsveckan och Volvo Cars följde därefter med en motsvarande policy.
Hos Volvo Cars har företaget dessutom börjat följa kontorsnärvaron genom att registrera hur många anställda som ansluter sina datorer till företagets trådlösa nätverk.
Även Electrolux har minskat möjligheten till distansarbete, skriver Di. Företaget har gått från två dagar i veckan hemma till högst fem distansdagar per månad för berörda kontorsanställda.
Enligt uppgifter möttes beslutet av omfattande protester internt.
Ericsson har valt en mindre långtgående linje men skärpte redan 2024 sina riktlinjer. Där förväntas medarbetarna arbeta på kontoret minst tre dagar i veckan.
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Väckte oro bland anställda
Förändringen väckte då oro bland vissa anställda, som befarade att kontorsnärvaro skulle kunna påverka löneutveckling och prestationbedömningar.
Samtidigt finns företag som fortfarande erbjuder större flexibilitet. IKEA tillämpar tre dagar på kontoret per vecka, medan H&M kräver fyra dagar. Securitas uppger att reglerna varierar mellan olika verksamheter.
Arbetsgivarna motiverar de skärpta reglerna med att samarbete, innovation och beslutsfattande fungerar bättre när medarbetarna arbetar tillsammans på plats.
Fackliga organisationer framhåller däremot att minskad flexibilitet riskerar att försämra arbetsmiljön och göra det svårare att behålla och rekrytera kvalificerad personal.
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