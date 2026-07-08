Svenska storföretagen kallar in anställda – möts av kritik

Flera av Sveriges största företag skärper nu sina regler för distansarbete.

Under det senaste halvåret har bland andra Scania, Volvo AB, Volvo Cars och Electrolux infört betydligt striktare krav på kontorsnärvaro.

Det har mötts av kritik från anställda och fackliga företrädare.

Ändrade policyn

Scania är det senaste bolaget att ändra sin policy. Företaget har beslutat att tjänstemännen ska arbeta från kontoret fem dagar i veckan, skriver Dagens Industri.

Beslutet omfattar omkring 8 000 medarbetare och innebär ett tydligt avsteg från den flexibilitet som etablerades under pandemin.

Enligt fackliga representanter har reaktionerna varit ovanligt starka.

Akademikerföreningen på Scania uppger att beslutet har lett till ett stort antal synpunkter från medlemmarna och varnar för att vissa kan välja att lämna företaget.

ANNONS

Läs mer: Distansjobbets baksida – unga kvinnor löper störst risk. Realtid