Hemnets rörelseresultat föll 37 procent i ett kvartal präglat av ”Sälj först, betala sen”. Samtidigt tappar plattformen mark på bostadsmarknaden, något vd Jonas Gustafsson medger.
Hemnets vinst rasar – vd: "Vi är inte nöjda"
Hemnets nettoomsättning sjönk med 23,1 procent till 371,7 miljoner kronor i det andra kvartalet, jämfört med 483,5 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet minskade med 37,1 procent till 149,4 miljoner kronor och resultatet efter skatt föll till 113,3 miljoner (185,0).
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EBITDA landade på 172,4 miljoner kronor, en nedgång med 33,9 procent, motsvarande en marginal på 46,4 procent mot 54,0 procent ett år tidigare. B
olaget har som långsiktigt mål en justerad EBITDA-marginal över 55 procent och en årlig tillväxt på 15–20 procent, på rullande tolv månader ligger tillväxten på minus 14 procent.
Betalningsmodellen förskjuter intäkterna
Huvudförklaringen till tappet uppger Hemnet i rapporten är utrullningen av modellen ”Sälj först, betala sen”, som lanserades i februari och sedan april erbjuds samtliga bostadssäljare.
Eftersom intäkten redovisas först när bostaden faktiskt säljs, uppstår en tidsförskjutning: antalet publicerade objekt uppgick till 43 300 medan antalet betalda objekt stannade på 32 900, en differens om 10 400 objekt.
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”Eftersom intäkterna för denna modell redovisas vid försäljningstidpunkten snarare än vid publiceringen, absorberar kvartal två den maximala finansiella effekten av denna tidsförskjutning”, skriver vd Jonas Gustafsson, som beskriver perioden som ett ”övergångskvartal”.
Bolaget bedömer att det andra kvartalet utgör kulmen för den negativa effekten. Mellan 40 och 45 procent av bostadssäljarna väljer för närvarande modellen.
Volymerna faller – men mindre än i Q1
Antalet publicerade bostadsannonser minskade med 14 procent jämfört med föregående år, en förbättring mot minskningen på 31 procent i första kvartalet. Antalet betalda objekt föll däremot med 34,9 procent.
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Samtidigt fortsätter prisspiralen uppåt. Den genomsnittliga intäkten per betalt objekt (ARPL) ökade med 12,4 procent till 9 095 kronor, drivet av tilläggstjänster som Hemnet Premium samt prisjusteringar.
Marknadsandelen krymper
I vd-ordet erkänner Hemnet att ny SCB-data visar att 82 procent av de sålda bostäderna i Sverige under 2025 annonserades på Hemnet, en minskning jämfört med tidigare år. ”Vi är inte nöjda med denna utveckling”, skriver Gustafsson.
Utvecklingen bekräftar den tidigare bilden av bolagets utveckling.
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Fastighetsbyrån uppger att omkring 35 procent av deras bostäder säljs utanför Hemnet, mot 10 procent 2023, och enligt Booli har antalet annonser på Hemnet minskat med en femtedel sedan 2021. Prissättningen pekas ut som en central förklaring där har annonspriserna stigit 80 procent mellan 2023 och 2025.
”Jag tror inte att Hemnet hade hamnat här om de hade varit mer rimliga i prissättningen”, sa Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, till DN då.
Skuldsättningen ökar
Nettoskulden steg till 689,4 miljoner kronor, motsvarande 1,1 gånger rullande tolv månaders EBITDA, mot 0,7 vid årsskiftet.
Soliditeten föll till 40,0 procent från 51,1. Under halvåret har bolaget återköpt aktier för 302,1 miljoner kronor och betalat utdelning om 87,2 miljoner. Efter periodens utgång utökades kreditfaciliteten till 900 miljoner kronor, varav 850 utnyttjats.
Aktien är enligt ned 76 procent på två år.