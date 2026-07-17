Hemnets vinst rasar – vd: "Vi är inte nöjda"

Hemnets nettoomsättning sjönk med 23,1 procent till 371,7 miljoner kronor i det andra kvartalet, jämfört med 483,5 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet minskade med 37,1 procent till 149,4 miljoner kronor och resultatet efter skatt föll till 113,3 miljoner (185,0).

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EBITDA landade på 172,4 miljoner kronor, en nedgång med 33,9 procent, motsvarande en marginal på 46,4 procent mot 54,0 procent ett år tidigare. B

olaget har som långsiktigt mål en justerad EBITDA-marginal över 55 procent och en årlig tillväxt på 15–20 procent, på rullande tolv månader ligger tillväxten på minus 14 procent.

Betalningsmodellen förskjuter intäkterna

Huvudförklaringen till tappet uppger Hemnet i rapporten är utrullningen av modellen ”Sälj först, betala sen”, som lanserades i februari och sedan april erbjuds samtliga bostadssäljare.

Eftersom intäkten redovisas först när bostaden faktiskt säljs, uppstår en tidsförskjutning: antalet publicerade objekt uppgick till 43 300 medan antalet betalda objekt stannade på 32 900, en differens om 10 400 objekt.

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”Eftersom intäkterna för denna modell redovisas vid försäljningstidpunkten snarare än vid publiceringen, absorberar kvartal två den maximala finansiella effekten av denna tidsförskjutning”, skriver vd Jonas Gustafsson, som beskriver perioden som ett ”övergångskvartal”.

Bolaget bedömer att det andra kvartalet utgör kulmen för den negativa effekten. Mellan 40 och 45 procent av bostadssäljarna väljer för närvarande modellen.