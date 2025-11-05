Realtid
Shopify ser kraftig ökning av AI-driven handel

Harley Finkelstein, vd på Shopify, lyfter fram det unika med AI för bolaget. (Foto: Shopify)
Harley Finkelstein, vd på Shopify, lyfter fram det unika med AI för bolaget. (Foto: Shopify)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

AI-trafik till Shopifys butiker har ökat sju gånger sedan januari, medan köp via AI har stigit elva gånger.

Shopify, plattformen för e-handel, ser AI som en katalysator för nästa stora teknologiska skifte. Under företagets kvartalsrapport för tredje kvartalet kallade Shopify AI för ett “otroligt verktyg” som ger entreprenörer nya möjligheter och beskrev utvecklingen som den största teknologiska förändringen sedan internet.

Sedan samarbetet med ChatGPT-tillverkaren OpenAI inleddes i september har trafiken som genereras via AI-verktyg till Shopifys butiker ökat sju gånger jämfört med januari i år.

Ännu mer markant är ökningen av köp som tillskrivs AI-baserad sökning – där siffran stigit elva gånger, skriver Tech Crunch.

Data och snabbhet som konkurrensfördel

Shopifys president, Harley Finkelstein, lyfte fram företagets unika fördel i AI-eran: tillgången till data från miljontals handlare och miljarder transaktioner, kombinerat med en ”grundarmodell” som gör att produkterna snabbt kan nå marknaden.

Detta omfattar även interna verktyg som Scout, en AI-lösning som hjälper Shopify-anställda att analysera hundratals miljoner återkopplingar från handlare och fatta mer informerade produktbeslut.

“Scout är bara ett av flera verktyg vi utvecklar för att omvandla våra signaler – vare sig det handlar om supportärenden, användardata, recensioner, sociala interaktioner eller Sidekick-prompter – till snabba och välgrundade beslut,” sade Finkelstein under rapporteringen.

“Om du tar med dig en sak från detta samtal, låt det vara det här: AI är inte bara en funktion hos Shopify. Det är kärnan i vår motor som driver allt vi bygger.”

Flera samarbeten på gång

Utöver ChatGPT arbetar Shopify även med Perplexity och Microsoft Copilot för att skapa andra AI-baserade shoppingupplevelser i chattformat.

En ny undersökning bland Shopifys kunder visade att 64 procent av konsumenterna är beredda att använda AI i viss utsträckning när de handlar.

Finkelstein betonade att företaget redan investerat i infrastruktur som gör det enkelt att integrera shopping i alla AI-samtal:

“Att vi redan samarbetar med ledande aktörer inom området visar att vi vill ge våra handlare på Shopify en fördel jämfört med dem som inte gör det. Det är fortfarande tidigt, men vårt mål är att bygga grunden för agentbaserad handel.”

Finkelstein påpekade också att det sannolikt kommer finnas flera olika sätt för agentbaserad handel att utvecklas, vilket gör att Shopify behöver vara redo för “vilken väg som än blir den dominerande.”

Ekonomiska resultat i Q3

Shopifys finansiella rapport för tredje kvartalet visade intäkter på 2,84 miljarder dollar, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år, vilket överträffade analytikernas förväntningar.

Vinsten landade på 264 miljoner dollar, motsvarande 20 cent per aktie. Trots det sjönk aktien något eftersom rörelseresultatet på 434 miljoner dollar låg strax under förväntade 437 miljoner dollar.

Blick mot framtiden

Finkelstein jämförde AI-hypen med den tidiga sociala e-handeln:

“Det påminner om när social commerce började uppmärksammas, eller när man insåg att det inte handlar om e-handel kontra fysisk handel, utan om idén att handel kan finnas överallt.”

Shopifys satsning på AI och agentbaserad handel visar tydligt hur företaget vill ligga i framkant i nästa stora utveckling inom e-handeln, med både tekniska och ekonomiska möjligheter som lockar entreprenörer och företag världen över.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

