Shopify ser kraftig ökning av AI-driven handel

Shopify, plattformen för e-handel, ser AI som en katalysator för nästa stora teknologiska skifte. Under företagets kvartalsrapport för tredje kvartalet kallade Shopify AI för ett “otroligt verktyg” som ger entreprenörer nya möjligheter och beskrev utvecklingen som den största teknologiska förändringen sedan internet.

Sedan samarbetet med ChatGPT-tillverkaren OpenAI inleddes i september har trafiken som genereras via AI-verktyg till Shopifys butiker ökat sju gånger jämfört med januari i år.

Ännu mer markant är ökningen av köp som tillskrivs AI-baserad sökning – där siffran stigit elva gånger, skriver Tech Crunch.

Data och snabbhet som konkurrensfördel

Shopifys president, Harley Finkelstein, lyfte fram företagets unika fördel i AI-eran: tillgången till data från miljontals handlare och miljarder transaktioner, kombinerat med en ”grundarmodell” som gör att produkterna snabbt kan nå marknaden.

Detta omfattar även interna verktyg som Scout, en AI-lösning som hjälper Shopify-anställda att analysera hundratals miljoner återkopplingar från handlare och fatta mer informerade produktbeslut.

“Scout är bara ett av flera verktyg vi utvecklar för att omvandla våra signaler – vare sig det handlar om supportärenden, användardata, recensioner, sociala interaktioner eller Sidekick-prompter – till snabba och välgrundade beslut,” sade Finkelstein under rapporteringen.

“Om du tar med dig en sak från detta samtal, låt det vara det här: AI är inte bara en funktion hos Shopify. Det är kärnan i vår motor som driver allt vi bygger.”