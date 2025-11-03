Realtid
Bisarra orsaken till att ditt internet kan slockna i natt

Här är några bisarra saker till varför internet går ner i bland.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Cloudflares rapport visar hur nära vi är ett totalt digitalt mörkläggande. Den sanna orsaken till nätkaoset är mer banal än du tror.

En ny rapport från Cloudflare visar den chockerande sanningen om globala nätverksavbrott. Små, oväntade händelser – från skottlossning till regeringsbeslut – har makten att tysta stora delar av världen.

Juli till september 2025 var en tumultartad tid för global uppkoppling, där händelser som sträcker sig från naturkatastrofer till kabelbrott orsakade stora internetavbrott.

Trots tekniska framsteg och sofistikerat skydd förblir världens digitala nätverk förvånansvärt sårbart, skriver TechRadar.

Cloudflare, som övervakar ett nätverk som spänner över 330 städer i 125 länder, har i sin rapport för det tredje kvartalet dokumenterat ett brett spektrum av orsaker bakom de omfattande serviceavbrotten.

Fynden tecknar en oroväckande bild av hur skör global anslutning faktiskt är.

Ett skott i Texas tystade nätet

Rapporten lyfter fram hur lätt fysisk infrastruktur kan fallera på grund av slarv eller slump. I ett anmärkningsvärt fall i Texas orsakade en vilsen kula skador på en fiberledning, vilket resulterade i ett två timmar långt avbrott för användare av Spectrum.

Liknande problem orsakade av fysiska skador uppstod i andra delar av världen. Byggnadsarbeten i Dominikanska republiken och Angola kapade kablar och stoppade anslutningar i timmar.

I Pakistan, Haiti och Förenade Arabemiraten lamslogs trafiken helt när sjökablar i Röda havet samtidigt klipptes av.

Cloudflares slutsatser pekar på att ingen mängd avancerad nätverksoptimering kan kompensera för de svagheter som uppstår när den fysiska infrastrukturen skadas.

Stater fortsätter att strypa tillgången

Statliga ingrepp kvarstår som en av de största bovarna bakom nätverksstörningar. Regeringsbeslutade nedstängningar av internet är en av de mest frekventa störningarna globalt.

I linje med tidigare mönster genomförde Irak, Syrien och Sudan återigen årliga nedstängningar av internet under perioder för nationella examina.

Tjänstemän i Syrien hävdade till och med att åtgärden var lyckosam i att bekämpa ”organiserade nätverk för fusk vid prov”.

I Venezuela beordrades leverantören SuperCable att stänga ned efter att ha förlorat sin licens, vilket skar av uppkopplingen för tusentals användare i mitten av augusti. Dessa fall beskrivs som korta, upprepade och lokala restriktioner, vilket är konsekvent med tidigare rapporter.

Även rymden har problem

Naturkatastrofer och olyckor bidrog också till kvartalets tumult. I Egypten bröt en brand ut vid Ramses Central Exchange och slog ut stora leverantörer som Vodafone och Orange.

En jordbävning med magnituden 8,8 på Kamtjatkahalvön i Ryssland förlamade regional trafik nästan omedelbart.

Inte ens tjänster i rymden klarade sig. Starlink rapporterade ett globalt avbrott den 24 juli efter ett ”fel i viktiga interna mjukvarutjänster som driver kärnnätverket”.

Rapporten betonar att global internetåtkomst är sårbar för en mängd olika hot, från cyberattacker till brister i den mest grundläggande infrastrukturen.

Trots att Cloudflares sammanställning inte är uttömmande är bevisen tydliga: det globala nätverket är omfattande, men det är även bräckligt.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

