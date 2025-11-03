Bisarra orsaken till att ditt internet kan slockna i natt

En ny rapport från Cloudflare visar den chockerande sanningen om globala nätverksavbrott. Små, oväntade händelser – från skottlossning till regeringsbeslut – har makten att tysta stora delar av världen.

Juli till september 2025 var en tumultartad tid för global uppkoppling, där händelser som sträcker sig från naturkatastrofer till kabelbrott orsakade stora internetavbrott.

Trots tekniska framsteg och sofistikerat skydd förblir världens digitala nätverk förvånansvärt sårbart, skriver TechRadar.

Cloudflare, som övervakar ett nätverk som spänner över 330 städer i 125 länder, har i sin rapport för det tredje kvartalet dokumenterat ett brett spektrum av orsaker bakom de omfattande serviceavbrotten.

Fynden tecknar en oroväckande bild av hur skör global anslutning faktiskt är.

Ett skott i Texas tystade nätet

Rapporten lyfter fram hur lätt fysisk infrastruktur kan fallera på grund av slarv eller slump. I ett anmärkningsvärt fall i Texas orsakade en vilsen kula skador på en fiberledning, vilket resulterade i ett två timmar långt avbrott för användare av Spectrum.

Liknande problem orsakade av fysiska skador uppstod i andra delar av världen. Byggnadsarbeten i Dominikanska republiken och Angola kapade kablar och stoppade anslutningar i timmar.

I Pakistan, Haiti och Förenade Arabemiraten lamslogs trafiken helt när sjökablar i Röda havet samtidigt klipptes av.

Cloudflares slutsatser pekar på att ingen mängd avancerad nätverksoptimering kan kompensera för de svagheter som uppstår när den fysiska infrastrukturen skadas.