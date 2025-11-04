Två säkerhetsspecialister misstänks ha utnyttjat sina positioner för att attackera företag de själva skulle skydda.
Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker
Två tidigare anställda på det amerikanska cybersäkerhetsbolaget DigitalMint står åtalade för att själva ha genomfört ransomware-attacker mot flera företag i USA.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) ska de två, tillsammans med en tredje person från ett annat säkerhetsföretag, ha tjänat över 1,2 miljoner dollar – motsvarande cirka 13,4 miljoner kronor – genom sina olagliga handlingar, skriver Tech Crunch.
Säkerhetskonsulter blev hackare
De åtalade, Kevin Tyler Martin och en ännu ej namngiven kollega, arbetade som förhandlare med kriminella grupper som kräver lösensummor efter cyberattacker.
Istället för att skydda sina kunder ska de ha attackerat minst fem amerikanska företag, däribland ett medicintekniskt företag i Florida, en drönartillverkare i Virginia och ett läkemedelsbolag i Maryland.
Tillsammans med Ryan Clifford Goldberg, tidigare incidentansvarig på cybersäkerhetsjätten Sygnia, ska de ha använt ransomware kopplat till hackergruppen ALPHV/BlackCat.
Gruppen fungerar som en slags franchisemodell där olika aktörer får tillgång till programvaran i utbyte mot en del av lösensummorna.
Fick miljonbelopp från medicintekniskt företag
Enligt FBI:s utredning mottog de misstänkta mer än 1,2 miljoner dollar från ett enda offer. Pengarna ska ha betalats ut efter att angriparna stulit känsliga data och hotat att publicera dem om inte lösensumman betalades.
Detta avslöjar en ny nivå av cynism i ransomware-världen, där personer som förväntas skydda företag i stället utnyttjar sitt förtroende för egen vinning.
Företagen tar avstånd
Sygnia har bekräftat att Goldberg arbetade på företaget men avskedades när hans påstådda inblandning blev känd. DigitalMints president Marc Grens säger att Martin var anställd vid tiden för attackerna men att han agerade ”helt utanför sitt uppdrag”.
Båda företagen samarbetar nu med myndigheterna i den pågående federala utredningen.
Ransomware-attacker fortsätter att vara ett av de största hoten mot amerikanska företag, och fallet visar hur svårt det kan vara att avgöra vem som faktiskt står på rätt sida av cybersäkerhetslinjen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
