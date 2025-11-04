Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker

Två tidigare anställda på det amerikanska cybersäkerhetsbolaget DigitalMint står åtalade för att själva ha genomfört ransomware-attacker mot flera företag i USA.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) ska de två, tillsammans med en tredje person från ett annat säkerhetsföretag, ha tjänat över 1,2 miljoner dollar – motsvarande cirka 13,4 miljoner kronor – genom sina olagliga handlingar, skriver Tech Crunch.

Säkerhetskonsulter blev hackare

De åtalade, Kevin Tyler Martin och en ännu ej namngiven kollega, arbetade som förhandlare med kriminella grupper som kräver lösensummor efter cyberattacker.

Istället för att skydda sina kunder ska de ha attackerat minst fem amerikanska företag, däribland ett medicintekniskt företag i Florida, en drönartillverkare i Virginia och ett läkemedelsbolag i Maryland.

Tillsammans med Ryan Clifford Goldberg, tidigare incidentansvarig på cybersäkerhetsjätten Sygnia, ska de ha använt ransomware kopplat till hackergruppen ALPHV/BlackCat.

Gruppen fungerar som en slags franchisemodell där olika aktörer får tillgång till programvaran i utbyte mot en del av lösensummorna.