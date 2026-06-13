Flera techbolag, däribland Google, har kommit allt närmare det amerikanska försvaret. Det har nu fått konsekvenser i chefsledet.
Google-chef lämnar i protest: "Förlorat sin kompass"
En högt uppsatt chef på Google lämnar bolaget efter att teknikjätten fördjupat sitt samarbete med USA försvarsdepartement.
Det utgör den senaste interna protesten mot Googles förändrade hållning kring användningen av artificiell intelligens i militära sammanhang.
René Mayrhofer, som haft en ledande roll inom Androids säkerhetsarbete, meddelade sin avgång i ett internt meddelande till kollegor.
”Övergett sina principer”
Där riktade han skarp kritik mot bolagets ledning och menade att företaget har övergett tidigare principer kring både etik och hållbarhet.
”Jag är ledsen att jag är tvungen att göra detta, och hoppas desperat att Googles ledning återupptäcker sin moraliska kompass”, skrev Mayrhofer i meddelandet, enligt Business Insider.
Bakgrunden är ett avtal som Google tecknade i april med Pentagon om att tillhandahålla AI-teknik för sekretessbelagd verksamhet.
Tekniken kan användas inom bland annat militär planering och underrättelsearbete.
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Starka reaktioner
Samarbetet har väckt starka reaktioner internt, inte minst eftersom Google tidigare lovat att inte utveckla AI för vapensystem eller övervakningsändamål.
Under 2025 reviderade Google sina AI-principer och tog bort skrivningar som begränsade användningen av tekniken inom dessa områden.
Förändringen sågs av många som ett tydligt skifte i bolagets strategi i takt med att konkurrensen inom AI-sektorn hårdnat och relationerna mellan teknikbolag och försvarsmyndigheter fördjupats.
Mayrhofer, som även är verksam som professor vid Johannes Kepler-universitetet i österrikiska Linz, beskriver sig som pacifist och uppger att han inte vill förknippas med verksamhet som kan bidra till offensiva militära operationer.
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Har fått medhåll
Han uttrycker också oro över hur tekniken kan användas i framtiden, särskilt mot bakgrund av den politiska utvecklingen i USA och ökade spänningar kring övervakning och nationell säkerhet.
Han är inte ensam om sin kritik. Tidigare i år gick även forskaren Andreas Kirsch vid Google DeepMind ut offentligt och motsatte sig företagets beslut att erbjuda AI-tjänster för klassificerad militär verksamhet.
Google har försvarat samarbetet och framhåller att bolaget deltar i en bredare satsning där flera AI-företag bidrar med teknik för nationell säkerhet.
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