Google-chef lämnar i protest: "Förlorat sin kompass"

En högt uppsatt chef på Google lämnar bolaget efter att teknikjätten fördjupat sitt samarbete med USA försvarsdepartement.

Det utgör den senaste interna protesten mot Googles förändrade hållning kring användningen av artificiell intelligens i militära sammanhang.

René Mayrhofer, som haft en ledande roll inom Androids säkerhetsarbete, meddelade sin avgång i ett internt meddelande till kollegor.

”Övergett sina principer”

Där riktade han skarp kritik mot bolagets ledning och menade att företaget har övergett tidigare principer kring både etik och hållbarhet.

”Jag är ledsen att jag är tvungen att göra detta, och hoppas desperat att Googles ledning återupptäcker sin moraliska kompass”, skrev Mayrhofer i meddelandet, enligt Business Insider.

Bakgrunden är ett avtal som Google tecknade i april med Pentagon om att tillhandahålla AI-teknik för sekretessbelagd verksamhet.

Tekniken kan användas inom bland annat militär planering och underrättelsearbete.

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