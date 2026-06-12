Endast sex av de sexton kommuner som pekats ut för nya reaktorbyggen ger i dag klartecken till ny kärnkraft. I de övriga råder tvekan, oenighet eller avvaktan-
Kommunerna är bromsklossar när kärnkraften ska byggas ut
Av de kommuner som beviljats statligt stöd eller tecknat avsiktsförklaringar med branschaktörer uppger sex att de är positiva, lika många att de ännu inte tagit ställning och fyra att satsningarna stoppats eller att oenighet råder.
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Det visar en kartläggning som gjorts av Dagens industri.
Kommunerna vill veta mer innan beslut
I Gävle, där reaktorbolaget Blykalla ansökt om att bygga sex små modulära reaktorer, betonar kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund-Lång (S) att kommunen inte bestämt sig.
Kommunen har inte varit delaktig i bolagets ansökan och vill veta mer innan den tar ställning, säger hon till tidningen.
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Liknande försiktighet finns i Valdemarsvik, där Kärnfull Next vill bygga fyra till sex reaktorer. Kommunalrådet Per Hollertz (M) är kritisk till den nya tillståndsprocessen, som tvingar kommuner att ta ställning i ett tidigt skede, och menar enligt Di att försiktighetsprincipen kan framtvinga ett nej om frågetecknen inte hinner redas ut.
Mer positiva är de etablerade kärnkraftskommunerna Varberg och Östhammar, där Ringhals respektive Forsmark ligger. I Karlshamn har oenigheten i stället lett till en folkomröstning den 14 juni.
Finns flaskhalsar för kärnkraftens comeback
Tveksamheten kommer samtidigt som kärnkraften globalt gör en comeback.
Men tillgången till anrikat uran riskerar att bli en flaskhals, eftersom kapaciteten att bryta och anrika bränsle inte är dimensionerad för den planerade utbyggnaden.
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Parallellt tittar vissa energibolag i stället på fusionsenergi.
Två svenska energijättar utvärderar en investering i fusionsbolaget Novatron, vars vd menar att kärnkraft är för dyrt med återbetalningstider på upp till 60 år.