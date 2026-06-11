Bezos: De som tror att AI tar jobben har helt fel

Varningarna om att artificiell intelligens kommer att leda till massarbetslöshet har stått som spön i backen.

Men Jeff Bezos är inte en av dem som höjer varningsfingret.

I stället ser Amazongrundaren tekniken som en drivkraft bakom en ny era av innovation, produktivitet och ekonomisk tillväxt.

Grundat sitt eget AI-bolag

I en intervju med Financial Times presenterar Bezos sin vision för Prometheus, ett AI-bolag som han grundade tillsammans med tidigare Google-chefen Vikram Bajaj i november förra året.

Bolaget har redan tagit in motsvarande omkring 125 miljarder kronor från investerare och värderas till cirka 425 miljarder kronor.

Prometheus ambition är att utveckla vad bolaget beskriver som en ”artificiell generalingenjör” – ett AI-system som inte bara kan bearbeta språk utan också förstå fysik och verkliga industriella processer.

Målet är att förändra hur produkter designas, utvecklas och tillverkas.

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