Det blir ingen massarbetslöshet på grund av AI. Det är Amazon-grundaren Jeff Bezos helt säker på när han ger sig in i debatten.
Bezos: De som tror att AI tar jobben har helt fel
Varningarna om att artificiell intelligens kommer att leda till massarbetslöshet har stått som spön i backen.
Men Jeff Bezos är inte en av dem som höjer varningsfingret.
I stället ser Amazongrundaren tekniken som en drivkraft bakom en ny era av innovation, produktivitet och ekonomisk tillväxt.
Grundat sitt eget AI-bolag
I en intervju med Financial Times presenterar Bezos sin vision för Prometheus, ett AI-bolag som han grundade tillsammans med tidigare Google-chefen Vikram Bajaj i november förra året.
Bolaget har redan tagit in motsvarande omkring 125 miljarder kronor från investerare och värderas till cirka 425 miljarder kronor.
Prometheus ambition är att utveckla vad bolaget beskriver som en ”artificiell generalingenjör” – ett AI-system som inte bara kan bearbeta språk utan också förstå fysik och verkliga industriella processer.
Målet är att förändra hur produkter designas, utvecklas och tillverkas.
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Tror på framsteget
Satsningen riktar sig mot tillverkningsindustrin, där bolaget vill korta utvecklingscykler och minska behovet av kostsamma fysiska prototyper.
För att samla in den data som krävs planerar Prometheus att investera i traditionella industri- och ingenjörsföretag genom ett separat investeringsbolag.
Bezos menar att AI, precis som tidigare tekniska genombrott genom historien, kommer att skapa mer välstånd och fler möjligheter snarare än att ersätta människor i stor skala.
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”De har helt enkelt fel”
Enligt honom riskerar världen snarare att möta brist på arbetskraft när nya branscher och verksamheter växer fram.
”De som drar förhastade slutsatsen att alla jobb kommer att försvinna … jag tror att de här människorna helt enkelt har fel”, säger han i intervjun.
Synen skiljer sig från flera andra ledande AI-profiler. Bland dem finns Anthropic-chefen Dario Amodei, som varnat för att avancerad AI kan slå ut stora delar av arbetsmarknaden.
Han har bland annat föreslagit högre kapitalbeskattning för att finansiera olika former av ekonomiskt stöd om tekniken leder till omfattande jobbförluster.
Marknaden växer snabbt
Prometheus går in på en snabbt växande marknad där flera teknikbolag utvecklar AI-lösningar för industriella och fysiska processer.
Samtidigt pågår en intensiv kamp om kompetens, där företag som OpenAI, xAI och Meta konkurrerar om ett begränsat antal experter inom området.
Bolaget har redan rekryterat hundratals ingenjörer och forskare från både industrin och AI-sektorn.
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