Svenska mjukvarubolag drogs på torsdagen med i ett bredare europeiskt fall sedan amerikanska Oracle redovisat svagare försäljning än väntat inom sin traditionella mjukvaruverksamhet.
Svenska bolag pressas när Oracle vacklar
På Stockholmsbörsen backade bland annat Vitec (börskurs Vitec) och Lime med 2,5 respektive 0,9 procent som mest där Vitec återhämtade sig något.
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Nedgången var en del av en sektorrörelse i hela Europa. Tyska SAP backade 4,6 procent, medan Dassault Systèmes, Capgemini och Nemetschek föll mellan 3 och 4 procent, enligt Börsvärlden.
Oracle missade målet
Utlösaren var att amerikanska jätten Oracles försäljning inom molnbaserade applikationer missade analytikernas förväntningar.
Tillväxttakten i konstanta valutor sjönk till 9 procent under det fjärde kvartalet, från 10–11 procent under de föregående kvartalen.
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Enligt analytiker på Oddo BHF kan utvecklingen tolkas som en signal om avtagande efterfrågan, antingen till följd av makroekonomiska faktorer eller AI-relaterade förändringar.
Berenberg bedömer att den svagare mjukvarutillväxten kan sätta press på sektorn i stort, skriver Börsvärlden, en bedömning som alltså fick genomslag även på svenska bolag som Vitec och Lime.
Oro kring strategin
Bakom kursrörelsen ligger en rapport som väckt bredare oro kring Oracles strategi.
Bolaget, länge känt som en databasleverantör men numera ombyggt till en leverantör av datorkraft för AI, presenterade investeringsplaner långt över Wall Streets prognoser.
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Kapitalutgifterna uppgick till omkring 55,7 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades i maj, högre än det egna målet på 50 miljarder dollar, enligt Bloomberg.
För innevarande räkenskapsår väntar sig Oracle nettoinvesteringar på cirka 70 miljarder dollar, enligt finanschefen Hilary Maxson.
Bolaget planerar samtidigt att resa ytterligare nästan 40 miljarder dollar i lån och eget kapital under 2027.
Växande skulder en allt viktigare fråga
De växande skulderna och det fortsatt negativa fria kassaflödet är en huvudfråga för investerare; efterfrågan är reell, men finansieringsfrågan blir snarare svårare än enklare, konstaterar Jacob Bourne, analytiker på eMarketer.
Oracle-aktien föll närmare 9 procent i efterhandeln, enligt Reuters, efter att ha stigit 35 procent under de senaste tre månaderna.
Oro även för svenska bolag
För svenska sparare och fondförvaltare med exponering mot mjukvarusektorn är frågan om den svagare applikationsförsäljningen är ett Oracle-specifikt problem eller ett tidigt tecken på att AI börjar äta sig in på efterfrågan för etablerade programvarubolag.
Samtidigt fanns ljuspunkter i Oracles rapport.
Orderstocken steg till 638 miljarder dollar, klart över förväntningarna, och intäkterna inom molninfrastruktur ökade 93 procent till 5,8 miljarder dollar