Svenska bolag pressas när Oracle vacklar

På Stockholmsbörsen backade bland annat Vitec (börskurs Vitec) och Lime med 2,5 respektive 0,9 procent som mest där Vitec återhämtade sig något.

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Nedgången var en del av en sektorrörelse i hela Europa. Tyska SAP backade 4,6 procent, medan Dassault Systèmes, Capgemini och Nemetschek föll mellan 3 och 4 procent, enligt Börsvärlden.

Oracle missade målet

Utlösaren var att amerikanska jätten Oracles försäljning inom molnbaserade applikationer missade analytikernas förväntningar.

Tillväxttakten i konstanta valutor sjönk till 9 procent under det fjärde kvartalet, från 10–11 procent under de föregående kvartalen.

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Enligt analytiker på Oddo BHF kan utvecklingen tolkas som en signal om avtagande efterfrågan, antingen till följd av makroekonomiska faktorer eller AI-relaterade förändringar.

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Berenberg bedömer att den svagare mjukvarutillväxten kan sätta press på sektorn i stort, skriver Börsvärlden, en bedömning som alltså fick genomslag även på svenska bolag som Vitec och Lime.