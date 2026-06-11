AI kan slå hårdare mot jobben än något teknikskifte tidigare. Därför lägger Anthropic nu 170 miljoner euro på att förstå konsekvenserna.
Anthropics AI hotar jobben – nu satsar bolaget 170 miljoner för att hantera följderna
Anthropic, bolaget bakom AI‑modellen Claude, säger nu öppet att deras egen teknik kan slå hårdare mot jobben än tidigare tekniksprång.
I en ny satsning på motsvarande 170 miljoner euro vill bolaget få insikter om hur arbetsmarknaden påverkas när AI tar över allt fler arbetsuppgifter.
Vd:n Dario Amodei varnar för att AI redan tar över arbetsuppgifter i snabb takt och att effekterna kan bli betydligt mer omfattande än vad politiken är förberedd på.
”Det handlar inte om science fiction utan om konkreta effekter på sysselsättning, trygghetssystem och ekonomisk fördelning.”
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Vill första vilka jobb som förändras och hur snabbt
Pengarna går till en ny fond, Economic Futures Research Fund, som ska finansiera forskning om hur AI förändrar arbetsmarknaden. Fokus ligger på vilka jobb som försvinner och hur snabbt omställningen sker när tekniken skalar upp.
Fonden ska också stödja experiment och policytester som kan ge regeringar bättre beslutsunderlag innan problemen blir akuta.
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Samtidigt lanseras ett nytt samhällsprogram
Utöver forskningsfonden satsar Anthropic ytterligare 130 miljoner euro på ett stipendieprogram som ska stärka lokala samhällen och öka AI‑kunskapen i USA.
Programmet riktar sig till skolor, bibliotek och organisationer som arbetar med digital inkludering.
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Förslag på åtgärder: från UBI till AI‑skatt
I sin plan pekar Anthropic på flera möjliga åtgärder om AI driver upp arbetslösheten. Vid högre nivåer kan permanenta stöd behövas, som universell basinkomst, statliga fonder eller modeller där allmänheten får del av AI‑bolagens vinster.
Bolaget öppnar även för att beskatta AI‑företag eller höja kapitalvinstskatten för att finansiera trygghetssystemen.
OpenAI: ”AI‑vinsterna ska delas brett”
Satsningen kommer bara dagar efter att OpenAI lovat att AI‑vinsterna ska delas brett. Tillsammans signalerar de två bolagen att branschen nu försöker positionera sig som ansvarstagande aktörer inför en omställning som kan gå snabbare än politiken hinner reagera.
Trump: AI‑bolag kan behöva ”ge tillbaka”
Nu lyfts frågan också på högsta politiska nivå. USA:s president Donald Trump har nyligen sagt att AI‑bolag kan behöva ”ge tillbaka” till allmänheten – och att en sådan modell skulle kunna göra befolkningen ”mycket rik”.
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