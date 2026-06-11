Anthropics AI hotar jobben – nu satsar bolaget 170 miljoner för att hantera följderna

Anthropic, bolaget bakom AI‑modellen Claude, säger nu öppet att deras egen teknik kan slå hårdare mot jobben än tidigare tekniksprång.



I en ny satsning på motsvarande 170 miljoner euro vill bolaget få insikter om hur arbetsmarknaden påverkas när AI tar över allt fler arbetsuppgifter.

Vd:n Dario Amodei varnar för att AI redan tar över arbetsuppgifter i snabb takt och att effekterna kan bli betydligt mer omfattande än vad politiken är förberedd på.



”Det handlar inte om science fiction utan om konkreta effekter på sysselsättning, trygghetssystem och ekonomisk fördelning.”

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Vill första vilka jobb som förändras och hur snabbt

Pengarna går till en ny fond, Economic Futures Research Fund, som ska finansiera forskning om hur AI förändrar arbetsmarknaden. Fokus ligger på vilka jobb som försvinner och hur snabbt omställningen sker när tekniken skalar upp.

Fonden ska också stödja experiment och policytester som kan ge regeringar bättre beslutsunderlag innan problemen blir akuta.

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