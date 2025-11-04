En toppchef inom amerikansk försvarsindustri har erkänt att han sålt hemliga hackverktyg till en rysk kontakt.
Cyberchef avslöjad – sålde västlig spionteknik till Ryssland
Peter Williams, tidigare chef på L3Harris-ägda Trenchant, har erkänt att han under flera år stulit avancerade digitala verktyg och sålt dem till en rysk mellanhand.
Amerikanska myndigheter uppskattar att cybervapnen kan vara värda upp till 35 miljoner kronor.
Williams själv fick bara ut runt 1,3 miljoner kronor i kryptovaluta, enligt uppgifter från TechCrunch.
Trenchant utvecklar verktyg för övervakning och intrång som används av västvärldens underrättelsetjänster. Williams, en 39-årig australier med smeknamnet ”Doogie”, hade tillgång till system som normalt är skyddade även för högre chefer.
Genom sin behörighet kunde han föra ut data och säkerhetsluckor från företagets interna nätverk.
Fri tillgång – och total tillit
Williams hade rollen som så kallad ”superanvändare”, vilket innebar att han kunde se allt som hände i Trenchants system.
Han utnyttjade den ställningen till att kopiera åtta så kallade ”zero-days” – okända sårbarheter som gör det möjligt att ta sig in i skyddade system som mobiltelefoner och myndighetsservrar.
Tidigare kollegor beskriver honom som en person med högsta förtroende inom företaget. Williams hade varit en del av organisationen sedan långt innan L3Harris köpte de australiska företagen Azimuth och Linchpin Labs, där han tidigare haft ledande roller.
En före detta medarbetare säger till TechCrunch att Williams betraktades som ”oantastlig” och att ingen ifrågasatte hans agerande.
Misstänkte andra – för sina egna brott
När Trenchant hösten 2024 upptäckte att känslig kod läckt ut fick Williams själv ansvaret för att utreda händelsen. Han pekade då ut en utvecklare som han påstod hade dubbelanställning och stulit Chrome-relaterade verktyg.
Det visade sig senare vara en falsk anklagelse – den utpekade hade aldrig haft tillgång till den aktuella koden.
Kort därefter blev den tidigare medarbetarens iPhone infekterad av spionprogram, vilket väckte misstankar om att Williams försökt lägga skulden på någon annan för att dölja sina egna handlingar.
Sålde till rysk hackmäklare
När FBI började granska händelsen erkände Williams att han tagit ut verktygen via externa hårddiskar från kontoren i Sydney och Washington D.C. och sedan sålt dem via krypterade kanaler till en rysk köpare.
Myndigheterna misstänker att det handlar om den ökända hackmäklaren Operation Zero – ett företag som enligt TechCrunch erbjuder upp till 20 miljoner dollar, omkring 230 miljoner kronor, för digitala verktyg som kan användas mot mobila enheter.
Williams ska ha fått ungefär 2,7 miljoner kronor för sin första försäljning och lovades ytterligare betalningar för tekniskt stöd.
Totalt fick han dock bara ut cirka 1,3 miljoner kronor innan affärerna avslöjades.
Ett svek som skakat branschen
Fallet har fått stor uppmärksamhet i den internationella cybersäkerhetsvärlden. Många ser Williams agerande som ett svek mot hela det västerländska säkerhetssamarbetet.
”Han har sålt våra egna verktyg till en motståndare. Det är svårt att tänka sig något värre,” säger en tidigare Trenchant-anställd till TechCrunch.
Williams väntar nu på dom. Hans handlingar beskrivs redan som ett av de mest skadliga intrången mot västvärldens digitala försvar – ett brott som kan få långvariga konsekvenser för internationell säkerhet.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
