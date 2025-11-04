Cyberchef avslöjad – sålde västlig spionteknik till Ryssland

Peter Williams, tidigare chef på L3Harris-ägda Trenchant, har erkänt att han under flera år stulit avancerade digitala verktyg och sålt dem till en rysk mellanhand.

Amerikanska myndigheter uppskattar att cybervapnen kan vara värda upp till 35 miljoner kronor.

Williams själv fick bara ut runt 1,3 miljoner kronor i kryptovaluta, enligt uppgifter från TechCrunch.

Trenchant utvecklar verktyg för övervakning och intrång som används av västvärldens underrättelsetjänster. Williams, en 39-årig australier med smeknamnet ”Doogie”, hade tillgång till system som normalt är skyddade även för högre chefer.

Genom sin behörighet kunde han föra ut data och säkerhetsluckor från företagets interna nätverk.

Fri tillgång – och total tillit

Williams hade rollen som så kallad ”superanvändare”, vilket innebar att han kunde se allt som hände i Trenchants system.

Han utnyttjade den ställningen till att kopiera åtta så kallade ”zero-days” – okända sårbarheter som gör det möjligt att ta sig in i skyddade system som mobiltelefoner och myndighetsservrar.

Tidigare kollegor beskriver honom som en person med högsta förtroende inom företaget. Williams hade varit en del av organisationen sedan långt innan L3Harris köpte de australiska företagen Azimuth och Linchpin Labs, där han tidigare haft ledande roller.

En före detta medarbetare säger till TechCrunch att Williams betraktades som ”oantastlig” och att ingen ifrågasatte hans agerande.