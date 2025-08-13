Perplexitys bud på Google Chrome – ett PR-trick?

AI-startupen Perplexity har blivit ett av de mest omtalade bolagen i Silicon Valley.

Den har bland annat kallats för en ”Google-dödare” eftersom den ska kunna leverera information och källor med hjälp av AI.

Nu har bolaget gjort ett oväntat drag genom att lägga ett bud på världens mest använda webbläsare, Google Chrome. Men bedömare ser skeptiskt på Perplexitys motiv, skriver BBC.

”Inte i närheten”

Företaget, som backas av bland andra Amazon-grundaren Jeff Bezos och halvledartillverkaren Nvidia, leds av en tidigare anställd vid Google och OpenAI, Aravind Srinivas.

Budet ska ligga på 34,5 miljarder dollar, vilket branschexperter är långt lägre än vad Google Chrome skulle värderas till – om det ens vore till salu.

Google är involverat i flera rättsprocesser som kan störa företaget, menar experter. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).

”Detta är ett PR-trick, och inte i närheten av Chromes verkliga värde, med tanke på dess oöverträffade data och räckvidd”, säger techexperten Heath Ahrens till BBC.

