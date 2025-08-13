Realtid
Perplexitys bud på Google Chrome – ett PR-trick?

perplexity
Perplexity-grundaren Aravind Srinivas har själv en bakgrund på Google, företaget som han nu konkurrerar med. (Foto: Linkedin/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Perplexity försöker oväntat köpa rivalen Google Chrome – för nästan 35 miljarder dollar. Men var budet verkligen allvarligt menat?

AI-startupen Perplexity har blivit ett av de mest omtalade bolagen i Silicon Valley.

Den har bland annat kallats för en ”Google-dödare” eftersom den ska kunna leverera information och källor med hjälp av AI.

Nu har bolaget gjort ett oväntat drag genom att lägga ett bud på världens mest använda webbläsare, Google Chrome. Men bedömare ser skeptiskt på Perplexitys motiv, skriver BBC.

”Inte i närheten”

Företaget, som backas av bland andra Amazon-grundaren Jeff Bezos och halvledartillverkaren Nvidia, leds av en tidigare anställd vid Google och OpenAI, Aravind Srinivas.

Budet ska ligga på 34,5 miljarder dollar, vilket branschexperter är långt lägre än vad Google Chrome skulle värderas till – om det ens vore till salu.

Google är involverat i flera rättsprocesser som kan störa företaget, menar experter. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).
”Detta är ett PR-trick, och inte i närheten av Chromes verkliga värde, med tanke på dess oöverträffade data och räckvidd”, säger techexperten Heath Ahrens till BBC.

Google vill inte dela upp verksamheten

Budet kommer dock i ett känsligt läge för Google, som i USA står inför två stora rättsprocesser med anklagelser om att kringgå konkurrenslagar.

En domare väntas senare i augusti fatta beslut i ett mål som kan tvinga bolaget att dela upp sin verksamhet, vilket potentiellt skulle kunna leda till en separation av Chrome från sökverksamheten.

Google har tidigare sagt att en sådan åtgärd vore skadlig för konsumenter och säkerheten.

Viktig del av bolaget

Chrome, som uppskattas ha omkring tre miljarder användare, är en central del av Googles ekosystem och en viktig ingång till företagets sök- och annonsaffär.

Perplexity uppger att syftet med förvärvet skulle vara att säkerställa webbläsarens oberoende och fortsatta utveckling med fokus på öppenhet, valfrihet och användarsäkerhet.

Lanserat sin egen webbläsare

Företaget har dock inte kommenterat hur köpet skulle finansieras. Perplexity värderades själv till omkring 18 miljarder dollar i juli, vilket gör finansieringsfrågan central.

I juli lanserade Perplexity också sin egen AI-drivna webbläsare, Comet. Samtidigt har bolaget varit föremål för kontroverser, bland annat efter anklagelser om att ha reproducerat innehåll från medieorganisationer utan tillstånd, skriver Press Gazette.

