Perplexity försöker oväntat köpa rivalen Google Chrome – för nästan 35 miljarder dollar. Men var budet verkligen allvarligt menat?
Perplexitys bud på Google Chrome – ett PR-trick?
Mest läst i kategorin
Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley
Ett framgångsrikt företag behöver inte längre ha många anställda. Tack vare AI kan entreprenörer konkurrera – helt själva. Att vara entreprenör har alltid inneburit att förhålla sig till förändring, som teknologisk utveckling och ekonomiska förutsättningar. förändrar snabbt förutsättningarna för entreprenörskap. Nu har dock AI snabbat upp förändringsprocessen enormt. Nya verktyg gör det möjligt för enskilda …
Tvivlar på EU:s chipsatsning: "Behövs tio gånger mer"
Europa vill ha en femtedel av hela världens chipproduktion. Men ett nytt bakslag visar att det behövs mycket mer resurser, enligt experter. Den amerikanska chipjätten Intel hade ambitiösa planer på att bygga nya fabriker i Tyskland och Polen. Det var en del i EU:s projekt att förlägga tillverkningen av kritiska chip och komponenter till europeisk …
Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA
De stora amerikanska chipjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av sina vinster i Kina till den amerikanska regeringen, enligt Financial Times. Nvidias H20-chip och AMD:s MI308-chip har utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, som en väg runt ett förbud mot att sälja avancerade AI-chip till landet. Men det har varit oklart om bolagen …
Datavetenskap var tänkt att ge drömlön – får inga jobb
Arbetsmarknaden för de som läser datavetenskap blir bara tuffare. För bara några år sedan var de hett eftertraktade, nu slåss de om jobben. I flera år har unga fått höra att en examen i datavetenskap i regel ger både hög ingångslön och en framgångsrik karriär. Men den sanningen verkar inte gälla längre. Nyutexaminerade datavetare i …
"Så tar svenska bolag ledningen med ChatGPT-5"
När OpenAI har lanserat ChatGPT-5 står svenska företag inför ett vägskäl. Det här är inte bara en uppgradering av en AI-modell – det är början på en ny era där försprånget går till dem som agerar först. Det skriver SEO-experten Jorge Castro. Den som väntar in ”rätt tid” riskerar att bli omsprungen av snabbare och …
AI-startupen Perplexity har blivit ett av de mest omtalade bolagen i Silicon Valley.
Den har bland annat kallats för en ”Google-dödare” eftersom den ska kunna leverera information och källor med hjälp av AI.
Nu har bolaget gjort ett oväntat drag genom att lägga ett bud på världens mest använda webbläsare, Google Chrome. Men bedömare ser skeptiskt på Perplexitys motiv, skriver BBC.
Missa inte: ”Google-dödaren” tar in mer pengar: ”Krävs kapital”. Realtid
”Inte i närheten”
Företaget, som backas av bland andra Amazon-grundaren Jeff Bezos och halvledartillverkaren Nvidia, leds av en tidigare anställd vid Google och OpenAI, Aravind Srinivas.
Budet ska ligga på 34,5 miljarder dollar, vilket branschexperter är långt lägre än vad Google Chrome skulle värderas till – om det ens vore till salu.
”Detta är ett PR-trick, och inte i närheten av Chromes verkliga värde, med tanke på dess oöverträffade data och räckvidd”, säger techexperten Heath Ahrens till BBC.
Missa inte: Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder. Dagens PS
Senaste nytt
Google vill inte dela upp verksamheten
Budet kommer dock i ett känsligt läge för Google, som i USA står inför två stora rättsprocesser med anklagelser om att kringgå konkurrenslagar.
En domare väntas senare i augusti fatta beslut i ett mål som kan tvinga bolaget att dela upp sin verksamhet, vilket potentiellt skulle kunna leda till en separation av Chrome från sökverksamheten.
Google har tidigare sagt att en sådan åtgärd vore skadlig för konsumenter och säkerheten.
Missa inte: Så lyckas du med AI – råden från proffset. News55
Viktig del av bolaget
Chrome, som uppskattas ha omkring tre miljarder användare, är en central del av Googles ekosystem och en viktig ingång till företagets sök- och annonsaffär.
Perplexity uppger att syftet med förvärvet skulle vara att säkerställa webbläsarens oberoende och fortsatta utveckling med fokus på öppenhet, valfrihet och användarsäkerhet.
Missa inte: Perplexity visar upp otrolig utveckling – miljardmål inom räckhåll. Dagens PS
Lanserat sin egen webbläsare
Företaget har dock inte kommenterat hur köpet skulle finansieras. Perplexity värderades själv till omkring 18 miljarder dollar i juli, vilket gör finansieringsfrågan central.
I juli lanserade Perplexity också sin egen AI-drivna webbläsare, Comet. Samtidigt har bolaget varit föremål för kontroverser, bland annat efter anklagelser om att ha reproducerat innehåll från medieorganisationer utan tillstånd, skriver Press Gazette.
Missa inte: Google-utmanaren Perplexity vill ha mer pengar – igen. Realtid