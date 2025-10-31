Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort

En ny undersökning från NordVPN avslöjar att Sverige är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa när det kommer till digitalt stulna kortuppgifter, och priserna fortsätter att stiga i snabb takt.

Svenska kortuppgifter eftertraktade i europa

Ett stulet svenskt betalkort kostar i genomsnitt 95 svenska kronor, motsvarande cirka 8,74 euro, på den digitala svarta marknaden, skriver NordVPN. Detta är dyrare än det globala snittpriset på ungefär 7 euro, och i Norden placerar sig endast Danmark högre med ett pris på cirka 9,31 euro.

Ett norskt kort går att köpa för ungefär 7,74 euro och ett finskt för 6,73 euro.

Dessa annonser inkluderar ofta även kortinnehavarens namn, adress och e-post.

”På större marknadsplatser säljs stulna kort ofta för låga summor och kan bli liggande aktiva under lång tid. För en relativt liten kostnad får kriminella tillgång till betalningsuppgifter som enkelt kan användas för bedrägerier, kontokapningar och obehöriga transaktioner,” säger Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsexpert på NordVPN.