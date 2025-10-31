På dolda marknadsplatser online säljs stulna svenska betalkort för ett pris som överstiger det globala genomsnittet.
Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort
Mest läst i kategorin
Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei
Finland planerar att strama åt sin kontroll av vilka som får leverera utrustning till landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten i gemenskapens mobilnät. Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet. Nu vill finländska myndigheter ta ett …
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen
Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet. Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall …
Hota ChatGPT – få överraskande resultat
Penn State-forskare har mätt det som hela AI-branschen helst tiger om. Siffror visar att Googles medgrundare Sergey Brin haft rätt. I en nyligen publicerad studie testade forskare på Penn State University 250 prompter på ChatGPT 4o. När de skrev ”Din stackare, vet du ens hur man löser det här?” gav modellen rätt svar 84,8 procent …
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan. AI tar jobbet – och ger oss långhelg Femdagarsveckan har …
AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering
AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder. OpenAI, företaget bakom den populära tjänsten ChatGPT, förbereder enligt uppgifter en börsintroduktion som skulle kunna värdera bolaget till över $1000 miljarder, motsvarande cirka 9440 miljarder svenska kronor. Enligt källor som är insatta i planerna kan det …
En ny undersökning från NordVPN avslöjar att Sverige är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa när det kommer till digitalt stulna kortuppgifter, och priserna fortsätter att stiga i snabb takt.
Svenska kortuppgifter eftertraktade i europa
Ett stulet svenskt betalkort kostar i genomsnitt 95 svenska kronor, motsvarande cirka 8,74 euro, på den digitala svarta marknaden, skriver NordVPN. Detta är dyrare än det globala snittpriset på ungefär 7 euro, och i Norden placerar sig endast Danmark högre med ett pris på cirka 9,31 euro.
Ett norskt kort går att köpa för ungefär 7,74 euro och ett finskt för 6,73 euro.
Dessa annonser inkluderar ofta även kortinnehavarens namn, adress och e-post.
”På större marknadsplatser säljs stulna kort ofta för låga summor och kan bli liggande aktiva under lång tid. För en relativt liten kostnad får kriminella tillgång till betalningsuppgifter som enkelt kan användas för bedrägerier, kontokapningar och obehöriga transaktioner,” säger Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsexpert på NordVPN.
Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen
Här är den hemliga nyckeln: Teknikjätten Samsung utvecklar en AI-lösning som kan revolutionera uppkopplingen. Musk står redo i kulisserna.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Priset har rusat de senaste åren
Undersökningen visar att kostnaden för svenska betalkort har ökat markant de senaste två åren, med en ökning på 42 procent från cirka 5,97 euro under 2023.
Även i Finland och Norge har priserna skjutit i höjden, med ökningar på cirka 110 procent respektive ungefär 59 procent.
Priserna styrs av en kombination av tillgång, efterfrågan och strikta regleringar.
”Tillgång, efterfrågan och strikta regleringar avgör priset. Kort från länder med låg tillgång och starka bedrägerikontroller är dyrare, medan marknader med stort utbud pressar priserna och gör stulna kort lättare att omsätta,” fortsätter Adrianus.
Fem tips för digital säkerhet
För att skydda dig mot bedrägerier rekommenderar experterna följande:
- Håll koll på dina konton: Gå igenom transaktioner regelbundet och aktivera aviseringar i realtid.
- Använd starka, unika lösenord: Skydda konton med komplexa lösenord, särskilt i nätbutiker.
- Undvik att spara lösenord i webbläsaren: Skadlig kod kan stjäla lagrad information.
- Aktivera multifaktorautentisering: Lägg till ett extra skyddslager.
- Håll koll på dark web: Använd verktyg för att få varningar om din information dyker upp.
AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering
AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.
Missa inte:
Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet. Dagens PS
Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55
Nordisk krigsberedskap: ”Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.