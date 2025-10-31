Realtid
Realtid.se
IT & tech

Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort

Så lätt stjäls och säljs dina bankkort. (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB/TT och Canva)
Så lätt stjäls och säljs dina bankkort. (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB/TT och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

På dolda marknadsplatser online säljs stulna svenska betalkort för ett pris som överstiger det globala genomsnittet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny undersökning från NordVPN avslöjar att Sverige är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa när det kommer till digitalt stulna kortuppgifter, och priserna fortsätter att stiga i snabb takt.

Svenska kortuppgifter eftertraktade i europa

Ett stulet svenskt betalkort kostar i genomsnitt 95 svenska kronor, motsvarande cirka 8,74 euro, på den digitala svarta marknaden, skriver NordVPN. Detta är dyrare än det globala snittpriset på ungefär 7 euro, och i Norden placerar sig endast Danmark högre med ett pris på cirka 9,31 euro.

Ett norskt kort går att köpa för ungefär 7,74 euro och ett finskt för 6,73 euro.

Dessa annonser inkluderar ofta även kortinnehavarens namn, adress och e-post.

”På större marknadsplatser säljs stulna kort ofta för låga summor och kan bli liggande aktiva under lång tid. För en relativt liten kostnad får kriminella tillgång till betalningsuppgifter som enkelt kan användas för bedrägerier, kontokapningar och obehöriga transaktioner,” säger Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsexpert på NordVPN.

Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen

Här är den hemliga nyckeln: Teknikjätten Samsung utvecklar en AI-lösning som kan revolutionera uppkopplingen. Musk står redo i kulisserna.
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Priset har rusat de senaste åren

ANNONS

Undersökningen visar att kostnaden för svenska betalkort har ökat markant de senaste två åren, med en ökning på 42 procent från cirka 5,97 euro under 2023.

Även i Finland och Norge har priserna skjutit i höjden, med ökningar på cirka 110 procent respektive ungefär 59 procent.

Priserna styrs av en kombination av tillgång, efterfrågan och strikta regleringar.

”Tillgång, efterfrågan och strikta regleringar avgör priset. Kort från länder med låg tillgång och starka bedrägerikontroller är dyrare, medan marknader med stort utbud pressar priserna och gör stulna kort lättare att omsätta,” fortsätter Adrianus.

Fem tips för digital säkerhet

För att skydda dig mot bedrägerier rekommenderar experterna följande:

  • Håll koll på dina konton: Gå igenom transaktioner regelbundet och aktivera aviseringar i realtid.
  • Använd starka, unika lösenord: Skydda konton med komplexa lösenord, särskilt i nätbutiker.
  • Undvik att spara lösenord i webbläsaren: Skadlig kod kan stjäla lagrad information.
  • Aktivera multifaktorautentisering: Lägg till ett extra skyddslager.
  • Håll koll på dark web: Använd verktyg för att få varningar om din information dyker upp.

AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering

AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.
ANNONS

Missa inte:

Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet. Dagens PS

Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55

Nordisk krigsberedskap: ”Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankKortbedrägerierSäkerhet
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS