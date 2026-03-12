Ny elkabel till Danmark: "Ett hot svenska plånböcker"

Beräkningarna gjorda före Ukrainakriget

Energi- och näringslivsreportern Pontus Nyman har bevakat den svenska elmarknaden en längre tid. När han tittade på beräkningarna, och konstaterar att de gjordes före kriget i Ukraina.

“Det visade sig att man räknat innan kriget i Ukraina. I princip kan man avskriva rapporten direkt eftersom kriget förändrade spelplanen helt för det europeiska elsystemet, säger Nyman.

Före 2022 flödade stora mängder billig rysk naturgas till EU. Det höll nere elpriserna på kontinenten och minskade prisskillnaden mot Sverige.

Pontus Nyman menar att beräkningarna för kabeln inte längre är aktuella. (Foto: Privat)

Sedan dess har gasmarknaden förändrats i grunden. Nyman pekar på att situationen förvärrats ytterligare av konflikten i Mellanöstern som försvårat Qatars LNG-export till Europa.

Svenska kraftnäts egen långsiktiga marknadsanalys, LMA2024, stärker bilden. I myndighetens känslighetsanalys slår högre gas- och kolpriser betydligt hårdare mot Danmark och Tyskland, med en prisökning på runt 20 euro per megawattimme, jämfört med cirka 10 euro i Sverige.

Prisskillnaden mellan länderna förstärks alltså i ett scenario med dyrare fossil energi.

Svenska kraftnät: ”Stora nyttovärden för båda länderna”

Svenska kraftnät tillbakavisar kritiken.

I en replik i Second Opinion skriver Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem, att myndigheten delar uppfattningen att kostnaden för utlandskablar ska fördelas utifrån vilken nytta som tillfaller respektive land, och att det är precis vad man gjort.

Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät delar inte den kritiska synen på den danska kabeln. (Foto: Svenska Kraftnät)

Kostnaden delas jämnt mellan Svenska kraftnät och danska Energinet, och enligt myndighetens beräkningar uppgår den svenska andelen av förbindelsens totala nordiska nytta till ungefär hälften.

Gustafsson betonar att man har tagit hänsyn till interna begränsningar i det svenska nätet och att kostnadsfördelningen i andra gränsöverskridande projekt har blivit annorlunda när beräkningarna pekat på en snedfördelning av nyttor.

Det som skiljer Svenska kraftnäts bedömning från kritikernas, skriver han, är synen på vilket land som får störst nytta.

Ifrågasätter Svenska kraftnäts prisscenarier

Även Mats Nilsson riktar skarp kritik mot myndighetens beräkningar. Svenska kraftnät har hävdat att den svenska andelen av den totala nordiska nyttan uppgår till ungefär hälften, och att förbindelsen ger positiva effekter för båda parter.

Men enligt Nilsson bygger beräkningarna på scenarier där det danska genomsnittspriset 2035 antas vara lägre än det svenska – något han anser saknar förklaring.

”Sverige och Norge har billig baskraft. Tyskland och Danmark är allmänt kända för höga elpriser. Och då får de i sina rätt konstiga scenarier tvärtom 2035. Om ni förutsätter den här förändrade prisbilden, då behöver ni förklara hur det gick till”, säger han.

I Svenska kraftnäts marknadsanalys framgår att de simulerade priserna i Danmark konsekvent ligger högre än i Sverige i samtliga scenarier fram till 2045. Ett mönster som motsäger bilden av att Danmark skulle bli billigare.

Tyskland – ”elefanten i rummet”

Danmark fungerar i praktiken som ett transitland för el vidare till kontinenten, och den stora drivkraften bakom ökad överföring är Tysklands elbehov efter nedläggningen av landets kärnkraft.

“Ur ett centraleuropeiskt perspektiv är mer integration så klart önskvärt eftersom både Sverige och Norge har stora mängder billig vattenkraft. Men det går förstås också åt andra hållet – att Sverige och Norge då får högre elpriser ju mer vi exponerar oss mot kontinenten”, säger Pontus Nyman.

Kabeln kan villkoras – eller slopas helt

Mats Nilsson ser i praktiken två alternativ. Det första är att inte bygga kabeln alls. Det andra är att villkora den kraftigt. Exempelvis genom att begränsa den normala handelskapaciteten till 500 megawatt och bara öppna resterande kapacitet när det svenska systemet klarar av det.

“Du kan säga till danskarna: visst, kabeln är på 1 000 megawatt, men normalt sett får ni bara 500. De övriga 500 får ni om vårt system klarar av det”, säger han.

Han pekar också på att Norge för en liknande debatt om att inte förnya sina förbindelser. Och att Sverige inte skulle vara ensamt om att ifrågasätta nya utlandskablar.

Nilsson lyfter även EU:s nyliga förslag om att ta 25 procent av flaskhalsintäkterna för att finansiera nya kablar, ett förslag som energiminister Ebba Busch reagerat starkt emot.

Enligt Nilsson innebär förslaget i praktiken att länder som Sverige, som redan handlar mycket el, bestraffas.