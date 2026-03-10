Ny elkabel till Danmark: “Gynnar inte svenskar”

Kablarna, som förbinder Lindome söder om Göteborg med Jylland i Danmark, beräknas nå sin tekniska livslängd i mitten av 2030-talet.

Den planerade ersättningsförbindelsen, Konti-Skan Connect, skulle öka överföringskapaciteten från nuvarande 715 megawatt till 1 000 megawatt.

Ska stärka elsystemet

Kostnaden beräknas till 6,5 miljarder kronor och ska delas lika mellan de två systemoperatörerna.

Svenska kraftnät betonar att projektet är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten. Men också för att stärka elsystemet i södra Sverige, ett av Europas största produktionsunderskottsområden.

Myndigheten hävdar också att en stärkt integration med Danmark är en förutsättning för elektrifieringen och tillväxten i regionen. Och att den ökade handelskapaciteten förväntas leda till mer stabila, inte högre elpriser.