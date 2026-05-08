Energiminister Ebba Busch meddelar att Sverige stoppar projektet Konti-Skan Connect tills landet blir hört av EU. Experter har länge varnat för att kabeln riskerar att höja svenska elpriser.
Stopp för kontroversiell elkabel till Danmark
Sverige pausar utbyggnaden av elkabeln till Danmark, meddelade energiminister Ebba Busch (KD) under fredagen. Bakgrunden är en ny uppblossad konflikt med EU om hur svenska flaskhalsintäkter får användas.
”Vi lyfter ut och pausar projektet Konti-Skan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU, sade Busch enligt SVT.
Beskedet kom efter att regeringen blivit varse om att EU:s nätpaket fortfarande innehåller förslag som är ”oacceptabla” för Sverige, bland annat gällande hur flaskhalsintäkter får användas.
”Sverige måste värna om svenska intressen. Det kan inte vara Sveriges uppgift att lösa alla andras problem”, sa energiministern.
Gammal konflikt
Konflikten är inte ny.
Regeringen var tidigare i strid med Bryssel om ett förslag om att 25 procent av medlemsländernas flaskhalsintäkter skulle gå till EU-gemensamma energiinvesteringar, något Busch då skarpt kritiserade.
Elmarknadsanalytikern Mats Nilsson pekade i en intervju med Realtid på just det förslaget som ett argument mot kabeln: att det i praktiken innebär att länder som Sverige, som redan handlar mycket el, straffas.
Expertvarningarna kom tidigt
Beslutet att pausa projektet sker mot bakgrund av en debatt som pågått länge.
De befintliga kablarna mellan Lindome söder om Göteborg och Jylland i Danmark beräknas nå sin tekniska livslängd i mitten av 2030-talet, och Konti-Skan Connect var tänkt att ersätta dem och samtidigt öka kapaciteten från 715 till 1 000 megawatt till en kostnad av 6,5 miljarder kronor.
Nilsson har i en debattartikel i Second Opinion argumenterat för att uppgraderingen i första hand gynnar Danmark och det kontinentala elsystemet, medan svenska elkunder riskerar högre priser och ökad prisvolatilitet. Han har dragit paralleller till den nedlagda Hansa PowerBridge-kabeln till Tyskland.
”Om vi inte vill ha Tysklandskabeln, varför vill vi ha den här Danmarkskabeln? Det är exakt samma konsekvenser”, säger han
Energi- och näringslivsreportern Pontus Nyman har dessutom påpekat att Svenska kraftnäts beräkningar för kabeln gjordes före kriget i Ukraina, vilket enligt honom gör dem inaktuella eftersom kriget förändrade spelplanen helt för det europeiska elsystemet.
Villaägarna krävde stopp
Även från konsumenthåll har motståndet varit starkt. Företrädare för Villaägarna krävde i en debattartikel i Hallandsposten att regeringen stoppar kapacitetsutökningen, och pekade på Aurora Line, kabeln till norra Finland som togs i drift förra året, som ett varnande exempel på hur ökad utlandskapacitet kan leda till kraftigt höjda elpriser i Sverige.
Svenska kraftnät har tillbakavisat kritiken och hävdat att förbindelsen ger stora nyttovärden för båda länder och att den svenska andelen av den totala nordiska nyttan uppgår till ungefär hälften av projektets kostnader.
Men med fredagens besked från Busch är projektet åtminstone tills vidare på is.