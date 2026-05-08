Stopp för kontroversiell elkabel till Danmark

Sverige pausar utbyggnaden av elkabeln till Danmark, meddelade energiminister Ebba Busch (KD) under fredagen. Bakgrunden är en ny uppblossad konflikt med EU om hur svenska flaskhalsintäkter får användas.

Missa inte: Vattenkraft: Historiskt underskott samtidigt som kraftverk rivs. Realtid

”Vi lyfter ut och pausar projektet Konti-Skan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU, sade Busch enligt SVT.

Beskedet kom efter att regeringen blivit varse om att EU:s nätpaket fortfarande innehåller förslag som är ”oacceptabla” för Sverige, bland annat gällande hur flaskhalsintäkter får användas.

”Sverige måste värna om svenska intressen. Det kan inte vara Sveriges uppgift att lösa alla andras problem”, sa energiministern.

Gammal konflikt

Konflikten är inte ny.

Regeringen var tidigare i strid med Bryssel om ett förslag om att 25 procent av medlemsländernas flaskhalsintäkter skulle gå till EU-gemensamma energiinvesteringar, något Busch då skarpt kritiserade.

ANNONS

Läs även: Vårsolen gör nu elen billigare. E55

Elmarknadsanalytikern Mats Nilsson pekade i en intervju med Realtid på just det förslaget som ett argument mot kabeln: att det i praktiken innebär att länder som Sverige, som redan handlar mycket el, straffas.