Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser 

”Det är egentligen inte särskilt svårt. Tittar man på SCB:s statistik och justerar för inflation så är elpriserna i dag ungefär på samma nivå som runt 2003”, säger Björn Hedin, universitetslektor vid KTH till Realtid.

SCB väger då ihop elpris, nätavgifter, skatter och fasta kostnader. Resultatet visar att hushållens totala elkostnad varit förvånansvärt stabil över tid, trots perioder av dramatik.

Vindkraften pressar ner elpriser

Det är lätt att tro att vissa kraftslag ger billigare el. Så enkelt är det inte, enligt Björn Hedin.

Han har, bland annat, tagit fram en hemsida där man kan jämför olika elslag i Sverige under en given tidsperiod.

”Man kan egentligen inte säga att ett visst elslag sänker priset. Allt som producerar mer el sänker priset”, säger han.

Samtidigt pekar han ut vindkraftens påverkan på prisbilden.

”Vindkraften är nog det kraftslag som är mest betydelsefullt för att sänka priserna för svenska konsumenter, just eftersom den inte är planerbar.”

ANNONS

Läs även:

Nya elpriset – så sparar du pengar

När det blåser mycket fylls exportkablarna mot Europa. Då kan Sverige inte sälja mer el utomlands och priserna pressas snabbt nedåt.

”Något förenklat kan man säga att när vi inte fyller exportkablarna till Europa har vi samma priser som Europa – när vi fyller dem har vi mycket lägre priser, men vi har nästan aldrig högre”, säger Björn Hedin.