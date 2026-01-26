26 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Wallenbergs superdator snart klar

Realtid.se
Hållbarhet

Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser 

Björn Hedin
”Vindkraften är nog det kraftslag som är mest betydelsefullt för att sänka priserna för svenska konsumenter, just eftersom den inte är planerbar", säger Björn Hedin, forskare på KTH. (Kollage: Flixx Studio / KTH)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Dyra timmar, politiska utspel och varnande prognoser skapar bilden av elpriser i ständig kris. Men ser man till helheten är bilden betydligt lugnare än debatten antyder. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Det är egentligen inte särskilt svårt. Tittar man på SCB:s statistik och justerar för inflation så är elpriserna i dag ungefär på samma nivå som runt 2003”, säger Björn Hedin, universitetslektor vid KTH till Realtid.  

SCB väger då ihop elpris, nätavgifter, skatter och fasta kostnader. Resultatet visar att hushållens totala elkostnad varit förvånansvärt stabil över tid, trots perioder av dramatik.Prisbilden är relativt stabil när den justeras för inflation, bortsett från extrema avvikelser vid Ukrainakrigets början.  

Vindkraften pressar ner elpriser 

Det är lätt att tro att vissa kraftslag ger billigare el. Så enkelt är det inte, enligt Björn Hedin. 

Han har, bland annat, tagit fram en hemsida där man kan jämför olika elslag i Sverige under en given tidsperiod. 

”Man kan egentligen inte säga att ett visst elslag sänker priset. Allt som producerar mer el sänker priset”, säger han. 

Samtidigt pekar han ut vindkraftens påverkan på prisbilden. 

”Vindkraften är nog det kraftslag som är mest betydelsefullt för att sänka priserna för svenska konsumenter, just eftersom den inte är planerbar.” 

ANNONS

Läs även:
Nya elpriset – så sparar du pengar

När det blåser mycket fylls exportkablarna mot Europa. Då kan Sverige inte sälja mer el utomlands och priserna pressas snabbt nedåt.  

”Något förenklat kan man säga att när vi inte fyller exportkablarna till Europa har vi samma priser som Europa – när vi fyller dem har vi mycket lägre priser, men vi har nästan aldrig högre”, säger Björn Hedin. 

Vem är Björn Hedin?

Titel: Universitetslektor
Lärosäte: Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Forskar om hushållens och individers roll i ett hållbart energisystem, med särskilt fokus på elanvändning, beteendeförändringar och hur hushåll kan bidra till ett mer flexibelt och robust elsystem.

Fokusområden:
– Ökad energy literacy, energikunskap, i samhället
– Hur hushåll och energigemenskaper kan bli en del av det smarta elnätet
– Konsumentbeteenden kopplat till energi och hållbarhet

Bakgrund:
Har även bedrivit forskning om beteendeförändringar inom hållbara livsmedelssystem.

ANNONS

Därför är priserna extremt låga i norr 

De stora prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige skapar ofta irritation. Men enligt Björn Hedin är det fel att beskriva situationen som att elen är dyr i söder. 

”Det är inte så att priserna är väldigt höga i södra Sverige. Det är att de är väldigt låga i Norrland”, säger han. 

Förklaringen är enkel: produktionen är omfattande medan efterfrågan ännu inte tagit fart i den takt man räknat med. 

ANNONS

”Utbyggnaden av elintensiv industri har gått långsammare än väntat. Då uppstår ett överskott som trycks söderut, och priserna faller”, säger han. 

Ett gemensamt elområde i hela Sverige skulle inte lösa problemet. 

”Det skulle framför allt göra elen dyrare i norr, inte billigare i söder”, tillägger Björn Hedin. 

Elpriser liten del av räkningen 

En annan viktig poäng är att spotpriset ofta överdrivs i betydelse. 

”Själva elpriset är kanske bara en fjärdedel av vad hushållen faktiskt betalar”, säger han. 

Resten består av nätavgifter, skatter och fasta abonnemang. 

”I vår bostadsrättsförening är de fasta avgifterna runt 40 procent av kostnaden för en lägenhet.” 

ANNONS

Det gör att rubriker om extremt dyra timmar får stort genomslag, trots att de i praktiken påverkar hushållens ekonomi marginellt. 

”Det kan handla om en timme av årets 8 760 timmar. Det är aldrig rubriker när elen är billig, trots att det är det normala”, säger han. 

Energikrisen satte ett mentalt avtryck 

De extrema priserna i samband med Ukrainakrigets utbrott lever kvar i minnet hos många. Men enligt Björn Hedin har marknaden sedan dess normaliserats. 

Graf som visar att priserna förvisso är volatila, men att nivån är på liknande nivåer som innan 2021. (Graf: Björn Hedin)

”Priserna sköt i höjden då, det går inte att förneka. Men de har sjunkit tillbaka till nivåer vi haft i runt 20 år”, säger han. 

Problemet är att bilden aldrig riktigt justerats. 

”Det är känslan av kris som lever kvar – inte siffrorna”, säger Björn Hedin. 

ANNONS

Läs mer:
Elpriserna förändras – gör batterilagring mer lönsamt

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IntervjuKTHvindkraft
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS