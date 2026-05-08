ECB och IMF varnar – AI kan krossa finansiella systemet

Internationella valutafonden, IMF, varnar för att avancerade AI-modeller kan utlösa omfattande störningar i det globala finansiella systemet.

Det skulle i så fall ske med storskaliga cyberattacker mot banker och annan kritisk infrastruktur.

Varningen kommer samtidigt som Europeiska centralbanken, ECB, analyserar skydd mot AI-drivna attacker kopplade till modellen Mythos.

Har gemensamma system

Enligt IMF ökar risken för så kallade makrofinansiella chocker om flera banker skulle angripas samtidigt, skriver tyska Heise.

Ett sådant scenario skulle kunna leda till förtroendekriser, likviditetsbrist och störningar i betalningssystemen.

IMF pekar särskilt på att finansiella institutioner är starkt beroende av gemensamma digitala system, molntjänster och nätverk, vilket gör sektorn sårbar för samordnade attacker.

AI-modellen Mythos har utvecklats av Anthropic för att identifiera säkerhetsbrister i mjukvara och stärka cybersäkerheten.

Enligt bolaget har modellen redan hittat tusentals allvarliga så kallade zero day-sårbarheter i operativsystem och webbläsare, och den ska även kunna skapa fungerande exploit-kod.