De nya AI-modellerna blir allt mer avancerade, och de är kapabla till att hitta säkerhetsluckor. Det får IMF och ECB att oroa sig.
ECB och IMF varnar – AI kan krossa finansiella systemet
Internationella valutafonden, IMF, varnar för att avancerade AI-modeller kan utlösa omfattande störningar i det globala finansiella systemet.
Det skulle i så fall ske med storskaliga cyberattacker mot banker och annan kritisk infrastruktur.
Varningen kommer samtidigt som Europeiska centralbanken, ECB, analyserar skydd mot AI-drivna attacker kopplade till modellen Mythos.
Har gemensamma system
Enligt IMF ökar risken för så kallade makrofinansiella chocker om flera banker skulle angripas samtidigt, skriver tyska Heise.
Ett sådant scenario skulle kunna leda till förtroendekriser, likviditetsbrist och störningar i betalningssystemen.
IMF pekar särskilt på att finansiella institutioner är starkt beroende av gemensamma digitala system, molntjänster och nätverk, vilket gör sektorn sårbar för samordnade attacker.
AI-modellen Mythos har utvecklats av Anthropic för att identifiera säkerhetsbrister i mjukvara och stärka cybersäkerheten.
Enligt bolaget har modellen redan hittat tusentals allvarliga så kallade zero day-sårbarheter i operativsystem och webbläsare, och den ska även kunna skapa fungerande exploit-kod.
ECB varnar också
Samtidigt bedömer cybersäkerhetsexperter att tekniken också kan användas offensivt för att genomföra avancerade attacker mot banker, myndigheter och annan samhällsviktig verksamhet.
Modellen har därför endast gjorts tillgänglig för ett begränsat antal amerikanska företag och organisationer inom ramen för initiativet Project Glasswing.
Bland deltagarna finns stora teknikbolag och banker som JP Morgan.
ECB-chefen Christine Lagarde uppgav på fredagen att centralbanken arbetar med att identifiera motåtgärder mot eventuella AI-drivna cyberangrepp, skriver Reuters.
Hon konstaterade samtidigt att Europa befinner sig i ett underläge eftersom tillgången till Mythos är begränsad till amerikanska aktörer.
Vill göra tekniken tillgänglig globalt
Även europeiska myndigheter har reagerat. EU-kommissionen analyserar enligt tidigare besked vilka konsekvenser tekniken kan få för unionens regelverk.
Tyska cybersäkerhetsmyndigheten BSI har uppgett att utvecklingen kan förändra hela hotbilden kring digital säkerhet.
Enligt uppgifter i Handelsblatt har både ECB och den tyska finansinspektionen BaFin varnat banker för riskerna med den nya typen av AI-baserade cyberhot.
Bundesbanks chef Joachim Nagel har samtidigt krävt att tekniken görs tillgänglig även för finansiella institutioner utanför USA för att undvika konkurrenssnedvridning.
