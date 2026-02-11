Sverige kan behöva betala mest av alla länder om ett nytt EU-förslag går igenom. Det gillar inte den svenska regeringen.
Busch sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"
Mest läst i kategorin
Ryssland tar några meter om dagen – med massor av döda
Den ryska invasionen av Ukraina kostar enormt många människoliv och ger bara små vinster. Det är slutsatsen i en ny rapport. Rysslands militära offensiv i Ukraina präglas av stigande förluster, ökande desertion och minimala territoriella framsteg. Officiellt hävdar Moskva att rekryteringen av nya soldater fungerar. Men samlade bedömningar visar från europeiska och ukrainska källor att …
Vill vi verkligen vara sämre än danskarna?
Det är något konstigt med friheten. Den är ofta frontfigur för många reformer. Men när svenska arbetare vill jobba mindre, som danskarna och norrmännen redan gör, står friheten inte särskilt högt i kurs. KRÖNIKA – Trots att vi i Sverige har lägre löner än ovan nämnda länder jobbar vi mer. På snart femtio år har …
Sjukfrånvaron minskar – men en oroande trend växer i det tysta
Sjukfrånvaron på svenska arbetsplatser fortsätter att sjunka, men andelen långtidssjukskrivna ligger kvar på en oförändrat hög nivå. Samtidigt visar en ny rapport att chefer ofta saknar de verktyg som krävs för att arbeta förebyggande. För andra året i rad kan svenska företag notera en positiv utveckling av sjukfrånvaron. Enligt en sammanställning från Avonova, baserad på …
Hatet som politisk strategi
Hatretorik har blivit ett politiskt verktyg. Tabubrott belönas och flyttar gränserna för vad som anses acceptabelt i demokratin. Under det senaste decenniet har den politiska retoriken i världen genomgått en dramatisk förskjutning. Det som tidigare betraktades som otänkbara övertramp med rasistiska antydningar, misogyna utspel och öppna angrepp på minoriteter används nu medvetet för att vinna …
Sverige måste lära sig av Ukrainas strömavbrott
Ukrainas energiinfrastruktur utsätts för ständiga attacker från Ryssland. Ändå lyckas man slå på strömmen igen. Det ska Sverige nu försöka lära sig av. Det försämrade säkerhetsläget i Europa tvingar den svenska energibranschen att tänka om i grunden. Det var slutsatsen på Säkerhetsdagarna som arrangerades av Gävle Energi i slutet av januari. Där stod det klart …
EU-kommissionen har kommit med ett nytt förslag om att knyta samman medlemsländernas elnät.
Förslaget innebär bland annat att upp till 25 procent av ländernas så kallade flaskhalsintäkter ska kunna användas till gemensamma europeiska elnätsprojekt.
Det väcker starka reaktioner i Sverige. Enligt bedömningar riskerar vi att få den högsta kostnaden av samtliga medlemsländer, skriver Dagens PS med hänvisning till Sveriges Radio.
Regeringen är kritisk
Flaskhalsintäkter uppstår när el överförs mellan områden med olika elpriser, exempelvis mellan Sveriges fyra elområden.
Intäkterna samlas på ett särskilt konto och är tänkta att användas för att stärka och utveckla det nationella elnätet.
Vid utgången av 2024 uppgick Sveriges samlade flaskhalsintäkter till omkring 65 miljarder kronor, vilket är mer än landets årliga EU-avgift.
Regeringen är kritisk till att en del av dessa medel ska kunna styras till projekt i andra EU-länder.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
”Ett dåligt förslag”
Energi- och näringsminister Ebba Busch anser att förslaget riskerar att urholka nationellt självbestämmande och liknar det vid en indirekt avgift till EU.
”Det är ett dåligt förslag. Man kan inte ta svenska medborgares pengar och använda till att bygga ut elnät i andra EU-länder. Det ska gå till Sverige”, säger hon till SR.
Även företrädare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet motsätter sig förslaget och menar att pengarna bör användas flexibelt utifrån svenska behov.
Stora variationer i pris
Samtidigt pågår ytterligare en diskussion om Sveriges roll i EU:s gemensamma balansplattform MARI, som ska vara fullt införd senast den 1 september 2026.
Plattformen syftar till att underlätta handel med stödtjänster för att balansera elproduktionen mellan länder, särskilt när produktionen från vind- och solkraft varierar.
Svenska kraftnät har dock varnat för att tidigare förändringar på elmarknaden, såsom flödesbaserad kapacitetsberäkning och nya automatiserade balanssystem, har lett till kraftiga prisvariationer, särskilt i södra Sverige.
Oroar sig för ökade kostnader
Myndigheten ser risker med att återgå till modeller som tidigare skapat problem.
Industriföreträdare uttrycker oro för att ökade kostnader och större prisvolatilitet kan försämra svensk konkurrenskraft.
Samtidigt framhåller vissa aktörer inom energihandel att större europeisk integration kan skapa nya affärsmöjligheter.
Läs mer: Knarkpengar tvättas genom krypto – polisen står handfallen. Dagens PS