Busch sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

EU-kommissionen har kommit med ett nytt förslag om att knyta samman medlemsländernas elnät.

Förslaget innebär bland annat att upp till 25 procent av ländernas så kallade flaskhalsintäkter ska kunna användas till gemensamma europeiska elnätsprojekt.

Det väcker starka reaktioner i Sverige. Enligt bedömningar riskerar vi att få den högsta kostnaden av samtliga medlemsländer, skriver Dagens PS med hänvisning till Sveriges Radio.

Regeringen är kritisk

Flaskhalsintäkter uppstår när el överförs mellan områden med olika elpriser, exempelvis mellan Sveriges fyra elområden.

Intäkterna samlas på ett särskilt konto och är tänkta att användas för att stärka och utveckla det nationella elnätet.

Vid utgången av 2024 uppgick Sveriges samlade flaskhalsintäkter till omkring 65 miljarder kronor, vilket är mer än landets årliga EU-avgift.

Regeringen är kritisk till att en del av dessa medel ska kunna styras till projekt i andra EU-länder.