Japans försvarsminister Shinjirō Koizumi meddelade nyligen att landet har börjat driftsätta stridsdrönare tillverkade av wellpapp.

Drönaren, AirKamuy 150, är utvecklad av den japanska vapentillverkaren AirKamuy och är konstruerad för att kunna massproduceras i högt tempo, rapporterar Futurism.

Enligt ett inlägg av Koizumi på X använder Japans maritima självförsvarsstyrka redan drönarna som ”mål”. Om det avser övningsmål eller som lockbeten är inte fullt ut klarlagt.

Billig och snabbmonterad

Priset per enhet ligger på mellan 2 000 och 2 500 dollar, vilket enligt Tom’s Hardware kan jämföras med de iransk-ryska Shahed-drönarna som kostar mellan 20 000 och 50 000 dollar styck.

Japans försvarsminister Shinjiro Koizumi. (Foto: David Mareuil /AP/TT)

AirKamuy 150 är vikbar och kan monteras helt färdig på ungefär fem minuter direkt ur förpackningen, berättade en anställd på AirKamuy för NHK World-Japan.

Trots det enkla materialet uppges flygtiden uppgå till 80 minuter och toppfarten till drygt 100 kilometer i timmen.

Tanken bakom konstruktionen är att vem som helst med tillgång till en kartongstans ska kunna tillverka drönaren, inte bara specialiserade flyg- och försvarsindustriföretag.

”Det finns en stark efterfrågan på lågkostnadsdrönare som kan operera i stora antal och över långa avstånd. Den här modellen kan tillverkas vid vilken kartongfabrik som helst, vilket säkerställer hög massproduktionsförmåga och en robust leveranskedja, säger AirKamuy:s vd Yamaguchi Takumi i en intervju med NHK.