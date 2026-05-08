Sverige har världsledande industribolag, starka forskningsinstitutioner och ett högt digitalt mognadsindex enligt AWS. Ändå är landet inte nordens AI-ledare.
Amazon-chefen: "Sverige har alla ingredienser att leda inom AI"
Det konstaterar Kellen O’Connor, chef för Amazon Web Services (AWS) i norra Europa, i en intervju med Realtid i samband med rapportsläppet på AWS Summit i Stockholm.
Det är i rapporten ”Unlocking the Nordics’ AI Potential 2026”, framtagen av Strand Partners på uppdrag av AWS, som bilden av ett kluvet Sverige träder fram.
Missa inte: Amazon bygger AI-jätte åt USA:s regering – för 545 miljarder. Realtid
Hälften av nordiska företag har nu anammat AI, upp från 37 procent förra året, en tillväxttakt på 35 procent som överstiger det europeiska snittet på 29 procent. Men Sverige ligger på 48 procents adoption, klart under det europeiska genomsnittet på 54 procent, och lägst bland de fyra nordiska länderna.
”Vi har alla ingredienser för AI-framgång här. Vi har världsledande industribolag, starka AI-startups och ett robust forskningsekosystem. Men vi är inte där vi vill vara”, säger Kellen O’Connor till Realtid.
Svensk tung industri och dansk kultur
En förklaring till att Sverige inte ännu nått hela vägen är branschmixen. Sverige är tungt inom industri – gruvutrustning, kullager, fordon ,sektorer där AI-implementering är mer komplex än inom exempelvis finans eller mjukvara.
Läs även: Miljardärens hårda dom: ”Vi borde redan ha reglerat AI”. Dagens PS
AWS arbetar redan med SKF för att med hjälp av AI och högpresterande beräkningar designa lättare, snabbare och starkare kullager, men den typen av framgångar är ännu inte utbredda i svensk industri i stort.
O’Connor pekar också på en kulturell faktor.
”Danmark, som förmodligen leder mest på AI-adoption i Norden, har en mer direktivstyrd företagskultur. I Sverige kan konsensuskulturen ibland bromsa. Inom AI behöver organisationer åta sig ett problem på allvar – inte bara fortsätta att testa och köra proof of concepts. Det är så man hamnar i den POC-kyrkogård (proof of concept red:s anm) som många företag har efter de senaste årens AI-experiment”.
Fortfarande basal användning
Rapporten visar att bara 28 procent av AI-användande nordiska företag nyttjar avancerad eller transformativ AI, det vill säga kombinerar flera modeller, bygger egna AI-system eller driftsätter agentiska lösningar.
Vid nuvarande tillväxttakt dröjer det till 2030 innan hälften av de nordiska AI-bolagen når den nivån.
Missa inte: Google krossar rivaler i AI-racet. Realtid
En annan orosfaktor är kompetensförsörjningen.
Hela 55 procent av nordiska företag uppger att brist på AI- och digitala färdigheter bromsar deras AI-satsningar – klart över det europeiska snittet på 45 procent. O’Connor betonar att lösningen inte är att rekrytera talanger från andra europeiska länder, utan att bygga kompetensen lokalt.
”Vi behöver mer fokus på omskolning, inte minst inom industrin. AstraZeneca är ett bra exempel – de har gjort aggressiva kompetensinvesteringar internt och det syns i resultaten”, säger O’Connor.
Risk för flytt över Atlanten
Rapporten varnar också för att 35 procent av nordiska startups överväger att lämna Europa, framför allt på grund av regulatorisk komplexitet och svårigheter att hitta tillväxtkapital. O’Connor ser detta som ett allvarligt varningstecken.
”Svenska företag lägger 48 procent av sin techbudget på regelefterlevnad. Det är pengar som inte används för att köpa nya startup-lösningar. I USA finns en enda regulatorisk regim och riskvilligare investerare. Det gör skillnad”.
Läs även: Ekonomen: Så använder du AI för att lyfta din privatekonomi. Dagens PS
Suveränitet är bra – men inte till varje pris
Tillgången till global teknik är en annan kärnfråga i rapporten. Nio av tio svenska företag uppger att tillgång till globala techbolag är avgörande för deras konkurrenskraft.
O’Connor hänvisar till Ericssons vd, som nyligen gick ut offentligt och varnade för att den europeiska suveränitetsdebatten riskerar att bli ett hot mot just den tillgången.
”Det finns ingen poäng med suveränitet om man inte är konkurrenskraftig. Då har man ingen verksamhet”, säger O’Connor.
Sker framsteg
Trots utmaningarna är O’Connor optimistisk. Han pekar på Ericsson, som använder AI-agenter för att autonomt hantera miljarder datapaket i realtid, och på norska DNB, som på AWS Summit presenterade ett agentbaserat KYC-system för penningtvättsbekämpning. A
WS arbetar nu också med att föra in robotik och AI i den svenska industrins kärnverksamhet, ett område O’Connor beskriver som nästa stora genombrott.
”Amazon driver omkring en miljon industrirobotar i egna anläggningar världen över. Vi är nu i färd med att föra den tekniken till de svenska industrigiganterna. Det är något de flesta kanske inte känner till”, säger han.
”Det är inte för sent att agera. Sverige har alla förutsättningar. Nu gäller det att omsätta dem”.