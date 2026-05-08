Amazon-chefen: "Sverige har alla ingredienser att leda inom AI"

Det konstaterar Kellen O’Connor, chef för Amazon Web Services (AWS) i norra Europa, i en intervju med Realtid i samband med rapportsläppet på AWS Summit i Stockholm.

Det är i rapporten ”Unlocking the Nordics’ AI Potential 2026”, framtagen av Strand Partners på uppdrag av AWS, som bilden av ett kluvet Sverige träder fram.

Hälften av nordiska företag har nu anammat AI, upp från 37 procent förra året, en tillväxttakt på 35 procent som överstiger det europeiska snittet på 29 procent. Men Sverige ligger på 48 procents adoption, klart under det europeiska genomsnittet på 54 procent, och lägst bland de fyra nordiska länderna.

”Vi har alla ingredienser för AI-framgång här. Vi har världsledande industribolag, starka AI-startups och ett robust forskningsekosystem. Men vi är inte där vi vill vara”, säger Kellen O’Connor till Realtid.

Svensk tung industri och dansk kultur

En förklaring till att Sverige inte ännu nått hela vägen är branschmixen. Sverige är tungt inom industri – gruvutrustning, kullager, fordon ,sektorer där AI-implementering är mer komplex än inom exempelvis finans eller mjukvara.

AWS arbetar redan med SKF för att med hjälp av AI och högpresterande beräkningar designa lättare, snabbare och starkare kullager, men den typen av framgångar är ännu inte utbredda i svensk industri i stort.

O’Connor pekar också på en kulturell faktor.

”Danmark, som förmodligen leder mest på AI-adoption i Norden, har en mer direktivstyrd företagskultur. I Sverige kan konsensuskulturen ibland bromsa. Inom AI behöver organisationer åta sig ett problem på allvar – inte bara fortsätta att testa och köra proof of concepts. Det är så man hamnar i den POC-kyrkogård (proof of concept red:s anm) som många företag har efter de senaste årens AI-experiment”.